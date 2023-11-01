አዲስ የተሾሙ የጠፈር ተመራማሪዎች የጠፈር መራመድን ለመሬት አቀማመጥ ይጠቅማሉ

ለስፔስ አሰሳ በአስደሳች እድገት ውስጥ፣ ሁለት በጣም የተዋጣላቸው የጠፈር ተጓዦች ጃስሚን ሞግቤሊ እና ሎራል ኦሃራ ረቡዕ በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) እጅግ አስደናቂ የሆነ የጠፈር ጉዞ ተልእኮ ለመጀመር በዝግጅት ላይ ናቸው። ይህ በሴቶች ብቻ የሚካሄድ የጠፈር ጉዞ የመጀመሪያው ባይሆንም፣ በህዋ ምርምር ውስጥ የሴቶች ሚና ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጎላ መምጣቱ የሚታወቅ ምስክር ሆኖ ያገለግላል።
የዚህ ያልተለመደ የጠፈር ጉዞ ዋና ዓላማ በአይኤስኤስ ላይ አስፈላጊ የጥገና ሥራዎችን ማከናወን ነው። ሞግቤሊ እና ኦሃራ የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ቡድን የሚባል የኤሌክትሮኒክስ ሳጥን በጣቢያው ላይ ካለው የግንኙነት አንቴና ስርዓት የማስወገድ ኃላፊነት አለባቸው። ይህ ወሳኝ መሳሪያ የኤሌትሪክ ሃይልን ወደ ራዲዮ ሞገዶች ለመቀየር የሚያስችል ሲሆን ይህም በአይኤስኤስ እና በቤታችን ፕላኔታችን መካከል እንከን የለሽ ግንኙነት እንዲኖር ያስችላል።
በተጨማሪም፣ በተልዕኮው ወቅት፣ ልዩ የሆነው ዱዎ በሶላር አልፋ ሮታሪ መገጣጠሚያ ላይ ካሉት አስራ ሁለቱ ትራንዱል ተሸካሚ ስብሰባዎች አንዱን ይተካል። እነዚህ ተሸካሚዎች የጣቢያው የፀሃይ ድርድሮች በትክክል መዞርን ለማረጋገጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ፣ ይህም አይ ኤስ ኤስ ምድርን በሚዞርበት ጊዜ ፀሀይን በብቃት እንዲከታተሉ ያስችላቸዋል። ይህ ትክክለኛ ዘዴ የፀሐይ ኃይልን መሰብሰብ እና ማከማቸትን ያመቻቻል, ለሙሉ ጣቢያው አስፈላጊውን የኃይል ማመንጫ ያቀርባል.
ይህ ለሁለቱም የጠፈር ተጓዦች የመጀመሪያው የጠፈር የእግር ጉዞ ልምድ መሆኑ ለዚህ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ጉዳይ መሆኑ ትኩረት የሚስብ ነው። ሞግቤሊ፣ ከተሽከርካሪ ውጪ የሆነ እንቅስቃሴ ሰራተኛ 1 በመባል የምትታወቀው፣ በቀይ ግርፋት በልብሷ በቀላሉ ትታወቃለች። በሌላ በኩል፣ ኦሃራ፣ ከተሽከርካሪ ውጪ የሆነ የበረራ ቡድን አባል 2፣ ምልክት የሌለው ልብስ ይለብሳል።
የወደፊቱን ጊዜ ስንመለከት፣ የጣቢያ አስተዳዳሪዎች ኦሃራ እና የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ (ኢዜአ) የጠፈር ተመራማሪ አንድሪያስ ሞገንሰንን የሚያካትት ሌላ ጠቃሚ የጠፈር ጉዞ እቅድ አላቸው። ይህ መጪ ተልእኮ ከኦርቢታል ኮምፕሌክስ ውጫዊ ክፍል ናሙናዎችን ለመሰብሰብ ያለመ ነው። የሳይንስ ሊቃውንት ረቂቅ ተሕዋስያን በህዋ ላይ ያለውን አስቸጋሪ ሁኔታ መቋቋም ይችሉ እንደሆነ ለማወቅ ጓጉተዋል።
የሰው ልጅ ፍለጋ ድንበሮች መገፋታቸውን ሲቀጥሉ፣ እነዚህ የጠፈር መንኮራኩሮች ለአይኤስኤስ ቀጣይ ጥገና እና ተግባር አስተዋፅዖ ከማድረግ ባለፈ ከፕላኔታችን በላይ ያለውን የህይወት ህልውና ለመረዳት በዋጋ ሊተመን የማይችል መረጃ ይሰጣሉ።
በየጥ
1. በታሪክ ውስጥ ስንት ሴት-ሴቶች ነበሩ?
ከጠፈር ተመራማሪዎች ጃስሚን ሞግቤሊ እና ከሎራል ኦሃራ ጋር የሚመጣውን ተልእኮ ጨምሮ በታሪክ ውስጥ አራት ሁሉም ሴት የጠፈር ጉዞዎች ነበሩ።
2. የመጪው የጠፈር ጉዞ ዋና ዓላማ ምንድን ነው?
የጠፈር መንኮራኩሩ ዋና አላማ የኤሌክትሮኒክስ ሳጥንን ማስወገድ እና የትራንዱል ተሸካሚ ስብሰባን በመተካት በአለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ (ISS) ላይ የጥገና ስራዎችን ማከናወን ነው።
3. ትራንድል ተሸካሚ ስብሰባዎች በአይኤስኤስ ላይ ምን ሚና አላቸው?
የትራንዱል ተሸካሚ ስብሰባዎች ለጣቢያው የፀሐይ ኃይል ድርድር ትክክለኛ አዙሪት በጣም አስፈላጊ ናቸው፣ ይህም አይኤስኤስ ምድርን በሚዞርበት ጊዜ ፀሀይን በብቃት እንዲከታተሉ ያስችላቸዋል።
4. ሎራል ኦሃራ እና አንድሪያስ ሞገንሰንን የሚያካትት የወደፊት የጠፈር ጉዞ ዓላማ ምንድነው?
የመጪው ተልእኮ ረቂቅ ተሕዋስያን በአስቸጋሪው የጠፈር ሁኔታዎች ውስጥ ሊኖሩ እንደሚችሉ ለመተንተን ከአይኤስኤስ ውጫዊ ክፍል ናሙናዎችን ለመሰብሰብ ያለመ ነው።
5. እነዚህ የጠፈር መንኮራኩሮች ከምድር በላይ ስላለው ሕይወት እንድንረዳ አስተዋጽኦ የሚያደርጉት እንዴት ነው?
እነዚህ የጠፈር መንኮራኩሮች የሰዎችን ፍለጋ ድንበሮች በመግፋት እና በዋጋ ሊተመን የማይችል መረጃን በመሰብሰብ ከፕላኔታችን በላይ ያለውን የህይወት ህልውና በተመለከተ ወሳኝ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።