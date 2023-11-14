አዲስ ጥናት አውሎ ነፋሶችን ተከትሎ በትዊተር ላይ የአየር ንብረት ለውጥ ጨምሯል ውይይት አገኘ

የለንደን ከተማ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በቅርቡ የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው በከባድ አውሎ ነፋሶች በተጠቁ አካባቢዎች የትዊተር ተጠቃሚዎች የአየር ንብረት ለውጥን በተመለከተ የአየር ንብረት ለውጥን ተከትሎ በሚቀጥሉት ሳምንታት ውስጥ እስከ 200% ተደጋጋሚ ውይይት ያደርጋሉ። ግኝቶቹ፣ ክፍት ተደራሽነት ጆርናል PLOS Climate ላይ፣ በአየር ንብረት ለውጥ ዙሪያ የሚደረጉ ህዝባዊ ንግግሮች በተፈጥሮ አደጋዎች እንዴት እንደሚነኩ ብርሃን ፈንጥቋል።
የአየር ንብረት ለውጥ ውይይት ላይ አውሎ ንፋስ ያለውን ተጽእኖ ለመመርመር ተመራማሪዎቹ በ65 እና 18 መካከል ከ2010 ዋና ዋና የሰሜን አትላንቲክ አውሎ ነፋሶች ጋር የተያያዙ 2020 ሚሊዮን የትዊተር ጽሁፎችን ተንትነዋል። በተጨማሪም በእነዚህ ትዊቶች ውስጥ የአየር ንብረት ለውጥን የሚጠቅሱ 240 ሺህ የዜና መጣጥፎችን መርምረዋል። . የእነዚህ ጽሁፎች አስተማማኝነት የተገመገመው NewsGuard የተባለውን የሚዲያ አስተማማኝነት ገምጋሚ በመጠቀም ነው።
ጥናቱ እንደሚያመለክተው አውሎ ነፋሶች በአየር ንብረት ለውጥ ላይ ለሚደረጉ ከፍተኛ የኦንላይን ንግግሮች ቀስቅሴዎች ናቸው። በአውሎ ነፋሱ በተጎዱ ግዛቶች ውስጥ ያሉ ትዊቶች ከመነሻ ደረጃው ጋር ሲነፃፀሩ በ 80% እና በ 200% መካከል ጨምረዋል። ይሁን እንጂ ይህ ጭማሪ በተወሰኑ ክልሎች ብቻ የታየ ሲሆን ውይይቱ በሁለት ወራት ጊዜ ውስጥ ወደ መነሻ ደረጃ ተመልሷል።
በተጨማሪም ተመራማሪዎቹ አስተማማኝ ያልሆኑ የዜና ምንጮች “ግሎባል ሙቀት መጨመር” የሚለውን ቃል የመጠቀም አዝማሚያ እንዳላቸው እና ብዙውን ጊዜ የአሜሪካ መንግስት በራዲዮ አስተላላፊ አማካኝነት የሚፈጽመውን አውሎ ንፋስ የሚመለከቱ ሴራዎችን እንደሚጠቅሱ ደርሰውበታል።
የትዊተር ተጠቃሚዎች የአጠቃላይ ህዝብን ሙሉ ለሙሉ የማይወክሉ ሊሆኑ እንደሚችሉ ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ቢሆንም፣ ይህ ጥናት የህዝቡን ግንዛቤ በማጥናት የመድረክን ጥቅም ያጠናክራል። ግኝቶቹ እንደሚያመለክቱት አውሎ ነፋሶችን ተከትሎ የአየር ንብረት ለውጥን በተመለከተ በአካባቢው ያለው ስጋት ጊዜያዊ ሊሆን ይችላል. ተባባሪ ደራሲ ፕሮፌሰር አንድሪያ ባሮንቼሊ የዚህ ጥናት አስፈላጊነት አጽንኦት ሰጥተው ሲገልጹ፣ አውሎ ነፋሱ ተከትሎ በነበሩት ሳምንታት ውስጥ ያለው ግንዛቤ መጨመር የአየር ንብረት ለውጥ ጉዳዮችን በተመለከተ ፖሊሲ አውጪዎች ከህዝቡ ጋር እንዲገናኙ እድል ይሰጣል።
በአጠቃላይ ይህ ጥናት በአስከፊ የአየር ሁኔታ ክስተቶች እና በህብረተሰቡ የአየር ንብረት ለውጥ ግንዛቤ መካከል ያለውን ግንኙነት አጉልቶ ያሳያል፣ ይህም የተፈጥሮ አደጋዎች የአየር ንብረት ለውጥን ንግግር እንዴት እንደሚቀርጹ ተጨማሪ ግንዛቤያችንን ይጨምራል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. ጥናቱ የተካሄደው እንዴት ነው?
ተመራማሪዎቹ ከ65 እስከ 18 ከ2010 ዋና ዋና የሰሜን አትላንቲክ አውሎ ነፋሶች ጋር የተያያዙ 2020 ሚሊዮን የትዊተር ልጥፎችን ተንትነዋል።በዚም ትዊቶች ላይ የተገናኙ 240 ሺህ የዜና ዘገባዎችን የአየር ንብረት ለውጥን የሚጠቅሱ እና ኒውስጋርድን በመጠቀም አስተማማኝነታቸውን ገምግመዋል።
2. ጥናቱ ምን አገኘ?
ጥናቱ እንዳመለከተው የትዊተር ተጠቃሚዎች አውሎ ንፋስ በተከሰተባቸው አካባቢዎች የአየር ንብረት ለውጥን እስከ 200% የበለጠ በተደጋጋሚ የአየር ሁኔታን ተከትሎ በተከሰቱት ሳምንታት ውስጥ ውይይት አድርገዋል። ይሁን እንጂ እነዚህ ጭማሪዎች በተወሰኑ ክልሎች ብቻ የታዩ ሲሆን በሁለት ወራት ጊዜ ውስጥ ወደ መነሻ ደረጃዎች ተመልሰዋል.
3. ታማኝ ያልሆኑ የዜና ምንጮች ለውይይቱ አስተዋጽኦ ያደረጉት እንዴት ነው?
እንደ ተመራማሪዎቹ ገለጻ፣ ታማኝ ያልሆኑ የዜና ምንጮች “ግሎባል ሙቀት መጨመር” የሚለውን ቃል የመጠቀም አዝማሚያ ይታይባቸው የነበረ ሲሆን ብዙውን ጊዜ የአሜሪካ መንግስት በራዲዮ አስተላላፊ አማካኝነት የሚፈጽመውን አውሎ ነፋስ በሚመለከት የሴራ ንድፈ ሃሳቦችን ይጠቅሳሉ።
4. የትዊተር ተጠቃሚዎች የአጠቃላይ ህዝብ ተወካዮች ናቸው?
የትዊተር ተጠቃሚዎች የአጠቃላይ ህዝብን ሙሉ ለሙሉ የማይወክሉ ሊሆኑ እንደሚችሉ ልብ ማለት ያስፈልጋል። ነገር ግን ጥናቱ የህዝብን ግንዛቤ በማጥናት የመድረክን ጥቅም አፅንዖት ሰጥቷል።