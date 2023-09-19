የቱርክ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የ Gaia ውሂብን በመጠቀም NGC 2509 ክላስተርን ያጠናል።

የኢስታንቡል ዩኒቨርሲቲ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ከኢኤስኤ የጋይያ ሳተላይት የተገኘውን መረጃ በመጠቀም በNGC 2509 ክፍት ክላስተር ላይ ጥናት አካሂደው ስለ መዋቅራዊ እና አስትሮፊዚካል መለኪያዎች ግንዛቤዎችን ሰጥተዋል። ክፈት ክላስተር የከዋክብት ቡድኖች በስበት ሁኔታ እርስ በርስ የተያያዙ እና ከተመሳሳይ ግዙፍ ሞለኪውል ደመና የተፈጠሩ ናቸው። NGC 2509፣ በፑፒስ ህብረ ከዋክብት ውስጥ የሚገኘው፣ በመካከለኛ ዕድሜ ላይ ያለ ክፍት ክላስተር በደንብ ያልተጠና፣ ብዙዎቹ ንብረቶቹ አሁንም እርግጠኛ አይደሉም። NGC 2509ን ለመመርመር፣ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የስነ ከዋክብትን እና የፎቶሜትሪክ መረጃዎችን ከ Gaia Data Release 3 ላይ ተንትነዋል። የክላስተር አባላትን ከመስክ ኮከቦች በመለየት የNGC 2509 ትክክለኛ መሰረታዊ መለኪያዎችን ወስነዋል።
ጥናቱ እንደሚያሳየው NGC 2509 ትክክለኛ ትክክለኛ እንቅስቃሴ -2.72 እና 0.8 mas/ዓመት በትክክለኛው ዕርገት እና መቀነስ በቅደም ተከተል። የሚገመተው ርቀት ወደ 8,200 የብርሃን ዓመታት ያህል ነው፣ እና ዕድሜው ምናልባት 1.5 ቢሊዮን ዓመት ሊሆን ይችላል። የክላስተር ራዲየስ ገደብ 16.7 የብርሃን ዓመታት ነው፣ እና መቅላት 0.1 ማግ ነው። የNGC 2509 ሜታሊቲቲቲ የሚለካው በ0.0152 dex ደረጃ ላይ ነው፣ እና ማዕከላዊው የከዋክብት ጥግግት በግምት 32.33 ኮከቦች/arcmin² ነው።
የታወቁትን የጋላክሲ ክላስተሮች ዝርዝር ማስፋት እና እነሱን በዝርዝር ማጥናት ስለ ጋላክሲያችን አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ ያለንን ግንዛቤ ለማሳደግ ወሳኝ ነው። ይህ ጥናት ለኤንጂሲ 2509 እውቀት አስተዋጽኦ ያደርጋል እና ስለ ንብረቶቹ ጠቃሚ መረጃ ይሰጣል። በክፍት ስብስቦች ላይ ተጨማሪ ምርምር እና ጥናት ስለ አጽናፈ ዓለማችን ውስብስብ ተፈጥሮ የበለጠ ለማወቅ ይቀጥላል።
ምንጮች:
– ቲ. ዮንታን እና ሌሎች፣ የክፍት ክላስተር አስትሮፊዚካል መለኪያዎች NGC 2509፣ arXiv (2023)።
- የቱርክ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ክፍት ክላስተር NGC 2509 (2023፣ ሴፕቴምበር 19) መስከረም 19 ቀን 2023 ከ[ምንጭ] የተገኘውን ይመረምራሉ