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በፀሐይ ማዕበል አደጋዎች መካከል ለህንድ አድቲያ ኤል 1 ተልዕኮ ስጋት ተፈጠረ

Byቪኪ Stavropoulou

ሴፕቴ 20, 2023
በፀሐይ ማዕበል አደጋዎች መካከል ለህንድ አድቲያ ኤል 1 ተልዕኮ ስጋት ተፈጠረ

ናሳ በቅርቡ የተለቀቀው ኃይለኛ ኮሮናል ማስስ ​​ኤጄክሽን (ሲኤምኢ) ደመናን የሚያሳይ አስፈሪ ቪዲዮ የሕንድ አድቲያ L1 ተልዕኮ ሊያጋጥመው ስለሚችለው አደጋ ስጋት ፈጥሯል። የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ) የሱን ተልእኮውን ስኬት በጉጉት ሲጠብቅ፣ Aditya L1፣ ባለሙያዎች ከናሳ የፓርከር ሶላር ምርመራ ተልዕኮ ጋር ተመሳሳይነት አላቸው።

የናሳው ፓርከር ሶላር ፕሮብ የፀሐይ አውሎ ነፋሶችን ጎጂ ተጽዕኖዎች በተመለከተ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን በማቅረብ ረገድ ትልቅ እገዛ አድርጓል። ከፀሐይ ጋር ያለው የቅርብ ግኑኝነቶች በፀሐይ ክስተቶች ላይ ወሳኝ መረጃዎችን አስገኝቷል, ይህም በምድር ላይ ስላላቸው ተጽእኖ የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖር አድርጓል. በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ምልከታዎች እንደሚያሳዩት እነዚህ የፀሐይ አውሎ ነፋሶች በአየር ንብረት ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳድሩ እና በፖላር ክልሎች ዙሪያ የኦውራስ መልክ እንዲታዩ ሊያደርግ ይችላል.

ምንም እንኳን ኃይለኛ የፀሐይ አውሎ ንፋስን በተሳካ ሁኔታ ማሰስ እና ጠቃሚ የፀሐይ መረጃዎችን ቢሰበስብም፣ የፓርከር ሶላር ፕሮብ በህዋ ምርምር ተልዕኮዎች ሊገጥሙት የሚችሉትን አደጋዎች አጉልቶ አሳይቷል። ፀሐይን ወደሚያጠናበት ወደ Lagrange 1 ነጥብ Aditya L1 ሲሄድ ተመሳሳይ ችግሮች ሊያጋጥመው ይችላል የሚል ስጋት ተፈጥሯል።

ሲኤምኢዎች፣ ከፀሐይ ውጫዊ ከባቢ አየር የሚፈነዱ ግዙፍ ፍንዳታዎች፣ የጠፈር የአየር ሁኔታን ይነዳሉ፣ ይህም ለሳተላይቶች፣ ለግንኙነት ቴክኖሎጂዎች እና በምድር ላይ ያሉ የሃይል መረቦች ላይ አደጋን ይፈጥራል። የፓርከር ሶላር ፕሮብ ፕላኔታችንን፣ ሰዋዊ እንቅስቃሴዎችን እና ሳተላይቶችን ለመጠበቅ CMEs ከፕላኔቶች አቧራ ጋር መስተጋብር መፍጠር እና የጠፈር የአየር ሁኔታ ሁኔታዎችን ለመተንበይ ያለመ ነው።

እንደ ምድር ባሉ ፕላኔቶች አቅራቢያ የሚገኘው ኢንተርፕላኔተሪ አቧራ፣ ሲኤምኢዎች ከፀሀይ ወደ ምድር የሚጓዙበትን ፍጥነት ለመረዳት ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ፣ ይህም ተጽኖአቸውን የበለጠ በትክክል ለመተንበይ ያስችላል። እነዚህ የፀሐይ ክስተቶች ከምድር እስከ 6 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ያለውን የፕላኔቶችን አቧራ ሊያፈናቅሉ ይችላሉ.

ስጋቶች ቢቀጥሉም፣ የ Aditya L1 ተልዕኮን በተመለከተ አንዳንድ ቁልፍ ነገሮችን ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ ነው። ከፓርከር ተልዕኮ በተለየ አድቲያ ኤል 1 የጠፈር መንኮራኩር ከፀሃይ በጣም ርቀት ላይ ትገኛለች ፣እራሷን ከምድር በ1.5 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ትገኛለች። በተጨማሪም የጠፈር መንኮራኩሩ ከጨረር እና ከሲኤምኢ ደመና የሚከላከሉ ንጣፎችን እና ልዩ ቁሳቁሶችን ታጥቋል።

አድቲያ ኤል1 በጥልቅ የጠፈር ጉዞውን ሲቀጥል ወደ ላግራንጅ ነጥብ ሲያመራ ሊደርስ የሚችለውን ጉዳት ለመከላከል ቅድመ ጥንቃቄዎች ተደርገዋል። የሕንድ አይኤስሮ በፀሐይ አውሎ ንፋስ በተፈጠሩ ተግዳሮቶች መካከል ለተልዕኳቸው ስኬት ተስፈኛ ሆኖ ቀጥሏል።

ምንጮች:
- ናሳ
- ISRO

By ቪኪ Stavropoulou

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