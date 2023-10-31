Trou au Natron፡ የቻድ ሚስጥራዊ ምስረታ የጂኦሎጂካል ሚስጥሮችን መክፈት

የሳተላይት ምስሎች እና ሳይንሳዊ ጉዞዎች በቻድ ውስጥ እንቆቅልሽ በሆነው ትሮው አው ናትሮን ላይ ብርሃን ፈንጥቀዋል፣ ይህም ተመራማሪዎችን ለዓመታት ያስደነቀ የጂኦሎጂካል ድንቅ ነገር አሳይቷል። በሰሜናዊ ቻድ የሚገኘው ይህ የእሳተ ገሞራ ጉድጓድ እና የሶዳ ሐይቅ ከላይ ሲታይ ከመናፍስታዊ ገጽታ ጋር ተመሳሳይነት አለው። የዚህ አፈጣጠር ልዩ ገፅታዎች የሳይንቲስቶችን እና የጠፈር ተመራማሪዎችን ትኩረት ስቧል.
በ Trou au Natron ላይ ያለው "ፊት" በተለያዩ የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴዎች እና በጊዜ ሂደት የጨው ክምችት መከማቸት ውጤት ነው. የካልዴራ ጠርዝ ዝርዝሩን ይፈጥራል፣ ጫፎቹን የሚገልጹ አስፈሪ ጥላዎችን ይሰጣል። "አይኖች" እና "አፍንጫ" የእሳተ ገሞራ ቀዳዳዎችን የተከበቡ ኮረብታዎች, ኮረብታዎች ናቸው. እነዚህ የሲንደሮች ኮኖች በጂኦሎጂካል ደረጃ በአንጻራዊ ሁኔታ ወጣት ሲሆኑ ምናልባትም ባለፉት ጥቂት ሚሊዮን ዓመታት ውስጥ ሊፈጠሩ ይችላሉ።
ልዩ የሆነው "አፍ" በናትሮን, በሶዲየም ካርቦኔት, በሶዲየም ባይካርቦኔት, በሶዲየም ክሎራይድ እና በሶዲየም ሰልፌት ድብልቅ በሆነ የማዕድን ቅርፊት የተሸፈነ ነው. ይህ ቅርፊት እንደ ፍልውሃ የምንጭ ውሃ ገንዳዎች ላይ ላዩን እና ተንኖ በማዕድን የበለፀገ እንፋሎትን ትቶ ይሄዳል።
Trou au Natron ለመድረስ ሩቅ እና ፈታኝ ቦታ ሆኖ ሳለ፣ ሳይንቲስቶች ይህን የጂኦሎጂካል ድንቅ ነገር ማጥናታቸውን ቀጥለዋል። እ.ኤ.አ. በ1960ዎቹ የተሰበሰቡ የሮክ እና የቅሪተ አካል ናሙናዎች ትንታኔ እንደሚያሳየው ጉድጓዱ ከ14,000 ዓመታት በፊት በአንድ ወቅት በበረዶ ሐይቅ ተሞልቷል። እ.ኤ.አ. በ 2015 በጀርመን ተመራማሪ ስቴፋን ክሮፔሊን የተመራ ጉዞ ከ120,000 ዓመታት በፊት እንደተፈጠሩ የሚገመቱ ቅሪተ አካላት የውሃ ውስጥ አልጌ ናሙናዎችን ሰብስቧል።
ከናሳ ቴራ ሳተላይት የተደረገው የሳተላይት ምልከታም ስለ አካባቢው ጠቃሚ ግንዛቤዎችን አበርክቷል። የተሰበሰበው መረጃ ተመራማሪዎች ግምታዊ የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴዎችን ጊዜ አንድ ላይ እንዲያደርጉ ረድቷቸዋል፣ Trou au Natron በጣም የቅርብ ጊዜ ጉልህ የጂኦሎጂካል ክስተቶች አንዱ ነው።
Trou au Natron ለቻድ ተለዋዋጭ የጂኦሎጂካል ታሪክ ምስክር ሆኖ ያገለግላል። ሳይንቲስቶች በጥልቁ ውስጥ የተደበቁትን ሚስጥሮች ለመፍታት በሚጥሩበት ጊዜ፣ ይህ የተፈጥሮ ድንቅ ነገር በሌላው አለም መልኩ ምናባችንን መማረኩን ይቀጥላል።
በየጥ:
ጥ፡ Trou au Natron ምንድን ነው?
መ፡ Trou au Natron በሰሜናዊ ቻድ የሚገኝ የእሳተ ገሞራ ጉድጓድ እና የሶዳ ሀይቅ አፈጣጠር ነው።
ጥ፡ Trou au Natron ከጠፈር ሊታይ ይችላል?
መ፡ አዎ፣ ትሮው አው ናትሮን ከጠፈር ይታያል እና ከላይ ሲታይ የሙት መንፈስ ይመስላል።
ጥ፡ በ Trou au Natron ውስጥ ያሉት የሲንደሮች ኮኖች ስንት አመት ናቸው?
መ: በ Trou au Natron ያሉት የሲንደሮች ኮኖች ባለፉት ጥቂት ሚሊዮን ዓመታት ውስጥ እንደተፈጠሩ ይገመታል በአንጻራዊ ሁኔታ ሲታይ ወጣት ነው።
ጥያቄ በ "አፍ" ዙሪያ ያለው የማዕድን ቅርፊት ከምን የተሠራ ነው?
መ: በ Trou au Natron "አፍ" ዙሪያ ያለው የማዕድን ቅርፊት ናትሮን ነው, እሱም የሶዲየም ካርቦኔት, ሶዲየም ባይካርቦኔት, ሶዲየም ክሎራይድ እና ሶዲየም ሰልፌት ድብልቅ ነው.
ጥ፡ Trou au Natron በስፋት ተጠንቷል?
መ: Trou au Natron ለመድረስ ፈታኝ ቦታ ሆኖ ይቆያል፣ ነገር ግን ሳይንቲስቶች የምርምር ጉዞዎችን አካሂደዋል እና የጂኦሎጂካል ታሪኩን ለመፍታት የድንጋይ እና ቅሪተ አካላት ናሙናዎችን ሰብስበዋል ።