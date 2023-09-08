የባንጎር ዩኒቨርሲቲ ሳይንቲስቶች አነስተኛ ሬአክተሮችን ለማመንጨት ጥቃቅን የኑክሌር ነዳጅን ያዘጋጃሉ።

በባንጎር ዩኒቨርሲቲ የሚገኙ ሳይንቲስቶች ስለ ኑክሌር ኃይል ያለንን አመለካከት ሊለውጡ የሚችሉ ትናንሽ የኒውክሌር ነዳጅ ቅንጣቶችን ትሪሶ ነዳጅ ሠርተዋል። እነዚህ እንክብሎች፣ በግምት የፓፒ ዘር መጠን ያላቸው፣ በሮልስ ሮይስ አነስተኛ ሬአክተርን ለማመንጨት የተነደፉ ናቸው። የዌልስ ዩኒቨርሲቲ ይህ ሬአክተር በትንሽ መጠን ምስጋና ይግባው በመሬት ላይ ፣ የጨረቃ መሠረቶች እና ሮኬቶች ላይ መተግበሪያዎች ሊኖረው እንደሚችል ያምናል ።
ትሪሶ ነዳጅ፣ ለባለሶስት-መዋቅራዊ አይዞሮፒክ ቅንጣት ነዳጅ አጭር፣ በመጀመሪያ የተሰራው በ1960ዎቹ ነው። ራዲዮአክቲቭ ቁስን ለመያዝ ከዩራኒየም፣ ከካርቦን እና ከኦክሲጅን የተሰራ፣ በካርቦን እና ሴራሚክ ላይ በተመሰረቱ በሶስት እርከኖች የተከበበ ከርነል ያቀፈ ነው። የዩኤስ ኢነርጂ ዲፓርትመንት ትሪሶ ነዳጅን “በምድር ላይ ካሉት በጣም ጠንካራው የኑክሌር ነዳጅ” ሲል ጠርቶታል።
ከተለምዷዊ የኒውክሌር ነዳጅ በተለየ፣ ትሪሶ ነዳጅ ራሱን የቻለ እና ለከፍተኛ የአየር ሙቀት ተጋላጭ ቢሆንም እንኳ አይቀልጥም ወይም አይለቀቅምም። የቅርብ ጊዜ ግስጋሴዎች ዩራኒየም ዳይኦክሳይድ በፔሌቶች ውስጥ በዩራኒየም ኦክሲካርባይድ ተተክቷል ፣ ይህም የተረጋጋቸውን የበለጠ ያሳድጋል።
በትሪሶ ነዳጅ የሚንቀሳቀሱ ትንንሽ ሬአክተሮችን ማልማት በተለያዩ መስኮች ለኑክሌር ኃይል አዳዲስ ዕድሎችን ይከፍታል። የሪአክተሩ አነስተኛ መጠን በጨረቃ መሠረቶች ውስጥ ለሚተገበሩ አፕሊኬሽኖች ተስማሚ ያደርገዋል, እንዲሁም እዚህ ምድር ላይ የታመቀ የኃይል ምንጭ ያቀርባል. በተጨማሪም፣ የሪአክተሩ የታመቀ ተፈጥሮ በሮኬቶች ውስጥ ለመጠቀም እጩ ያደርገዋል።
ትሪሶ ነዳጅ እራሱ ለብዙ አሥርተ ዓመታት ያህል የቆየ ቢሆንም፣ ይህንን ነዳጅ በሮልስ ሮይስ በትንሽ ሬአክተር ውስጥ በተሳካ ሁኔታ መጠቀሙ ይህንን ፕሮጀክት የሚለየው ነው። ቴክኖሎጂው እንዴት እንደሚሰማራ እና የችሎታው መጠን ሙሉ በሙሉ መታየት አለበት.
ምንጮች:
- የዩኤስ ኢነርጂ ዲፓርትመንት
- የኃይል መጽሔት