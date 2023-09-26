ብርቅዬ ሱፐርኖቫ ስለ ዩኒቨርስ አለመግባባቶችን ለመፍታት ሊያግዝ ይችላል።

በናሳ ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ኤስኤን ኤች0ፔ በመባል የሚታወቀው ብርቅዬ እና የተዛባ ሱፐርኖቫ ተገኘ። ይህ ዓይነቱ 1a ሱፐርኖቫ በአንድ ምስል ውስጥ ሦስት ጊዜ ይታያል፣ይህም ተመራማሪዎች ስለ ጽንፈ ዓለማት የረጅም ጊዜ አለመግባባት እንዲፈቱ ሊረዳቸው ይችላል።
በቴሌስኮፕ የተቀረፀው ምስል የሚፈነዳውን ኮከብ እንደ ብርቱካናማ ብርሃን ቀስት አድርጎ የሚያሳይ ሲሆን ከምድር በ4.5 ቢሊዮን የብርሃን አመታት ርቀት ላይ በሚገኝ የጋላክሲ ክላስተር ዙሪያ ሶስት ብሩህ ነጥቦች አሉት። ይህ ክስተት የስበት ሌንሲንግ ውጤት ነው፣ ይህ ውጤት ከሩቅ ነገር የሚመጣው ብርሃን እንደ ትልቅ ጋላክሲ ባሉ ግዙፍ የፊት ለፊት ነገር ስበት በተጠመደ ጠፈር ውስጥ ሲያልፍ ነው። የስበት መነፅር የሩቅ ነገርን ያጎላል፣ ይህም ሳይንቲስቶችን ለመተንተን ቀላል ያደርገዋል።
ምንም እንኳን ሶስት የተለያዩ የብርሃን ምንጮች በግንባር ቀደምት ጋላክሲ እየተመረመሩ ያሉ ቢመስልም ሱፐርኖቫ በሌንስ ተፅእኖ ሁለት ጊዜ ተባዝቷል። SN H0pe ከእኛ በ16 ቢሊዮን የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ ይገኛል።
የሥነ ፈለክ ተመራማሪ ኤታን ሲጄል SN H0pe የዩኒቨርሱን መስፋፋት መጠን ለመገመት በሁለት ዘዴዎች መካከል ያለው ልዩነት ያለውን "Hubble ውጥረትን" ለመፍታት እንደሚረዳ ያምናል. አንደኛው ዘዴ የኮስሚክ ማይክሮዌቭ ዳራ (ሲኤምቢ) በመጠቀም ማስፋፊያን መለካትን የሚያካትት ሲሆን ሌላኛው ዘዴ ደግሞ የልዩ ዕቃዎችን እንቅስቃሴ ከእኛ ርቆ ይለካል። ሁለቱ ዘዴዎች በተከታታይ ትንሽ ለየት ያለ ውጤት ያስገኛሉ, እና ሳይንቲስቶች ይህንን ልዩነት ለመረዳት ታግለዋል.
SN H0pe የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የአጽናፈ ዓለሙን መስፋፋት በትክክል እንዲለኩ የሚያስችል “መደበኛ ሻማ” በመባል የሚታወቀው 1a ሱፐርኖቫ ዓይነት ነው። እነዚህ ሱፐርኖቫዎች ወጥነት ያለው የመጀመሪያ ብርሃን አላቸው እና በጊዜ ሂደት በተመሳሳይ ፍጥነት ደብዝዘዋል። ሳይንቲስቶች ከምድር የተለያየ ርቀት ያላቸውን መደበኛ ሻማዎችን በማነፃፀር ምን ያህል በፍጥነት ከእኛ እንደሚርቁ እና የአጽናፈ ዓለሙን የመስፋፋት መጠን ሊወስኑ ይችላሉ።
SN H0peን የሚለየው እስከ ዛሬ ከተገኘ ሁለተኛው እጅግ በጣም ርቆ የሚገኝ 1a supernova መሆኑ ነው። በተጨማሪም፣ በምስሎቹ ላይ ያለው የስበት መነፅር እና ብዜት ለተመራማሪዎች ከወትሮው የበለጠ ጠቃሚ መረጃዎችን ይሰጣል።
የሃብል ውጥረትን ለመፍታት የተባዙ ሱፐርኖቫዎችን መጠቀም አዲስ ጽንሰ-ሀሳብ አይደለም። ቀደም ሲል ባደረጉት ጥናት፣ ሳይንቲስቶች የተሻሻለውን የሃብል ቋሚ እሴት ለማስላት ሬፍስዳል ከተባለ ባለአራት-ሌንስ ሱፐርኖቫ የተገኘውን መረጃ ተጠቅመዋል። ይህ አሁንም ሲኤምቢን በመጠቀም ከሚሰላው እሴት የሚለይ ቢሆንም፣ በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት ቀንሷል።
SN H0pe ለ Hubble ቋሚ የበለጠ አስተማማኝ እሴት ለማወቅ ይረዳ እንደሆነ አሁንም እርግጠኛ አይደለም። ነገር ግን፣ ተመራማሪዎች የጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕን አቅም በመጠቀም፣ በጣም ሩቅ የሆኑ መደበኛ ሻማዎችን ለይተው ለማወቅ እና በመጨረሻም የሃብል ውጥረትን እንቆቅልሽ ለመፍታት እንደሚችሉ ተስፋ ያደርጋሉ።
ትርጓሜዎች
- ሱፐርኖቫ: በአንድ ግዙፍ ኮከብ የመጨረሻ የዝግመተ ለውጥ ደረጃዎች ውስጥ የሚከሰት ኃይለኛ እና ብሩህ ፍንዳታ።
– የስበት መነፅር፡- የአንድ ግዙፍ ነገር ስበት ከርቀት ነገር ብርሃንን በማጣመም የተዛባ ወይም የተጋነነ ምስል ሲፈጠር የሚከሰት ክስተት ነው።
- ሃብል ቋሚ፡- አጽናፈ ሰማይ እየሰፋ የሚሄድበት የፍጥነት መለኪያ።
- የኮስሚክ ማይክሮዌቭ ዳራ (ሲኤምቢ)፡- ከቢግ ባንግ የሚመጡ የጨረር ቅሪቶች፣ መላውን አጽናፈ ሰማይ ዘልቆ ይገባል።
ምንጮች:
- ምንጭ መጣጥፍ፡- “BigThink.com” በኤታን ሲግል፣ ሴፕቴምበር 20፣ 2023