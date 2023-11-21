አብዮታዊ ግኝት ስለ ኮከቦች ተፈጥሮ ብርሃን ፈነጠቀ

በሊድስ ዩኒቨርሲቲ የሚገኙ ሳይንቲስቶች በአጽናፈ ዓለም ውስጥ ካሉት በጣም አስፈላጊ እና የተለመዱ ኮከቦች መካከል ስለ Be star ያለንን ግንዛቤ ሙሉ በሙሉ ሊለውጥ የሚችል እጅግ አስደናቂ የሆነ ግኝት አደረጉ። ቀደም ሲል የነበሩት ግምቶች ቤ ኮከቦች በዋነኛነት በባለ ሁለት ኮከብ ስርዓቶች ውስጥ ይኖራሉ ብለው ነበር፣ ነገር ግን አዲስ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት እነሱ በእውነቱ የሶስትዮሽ ኮከብ ስርዓቶች አካል ሊሆኑ ይችላሉ።
በፒ.ኤች.ዲ. ተማሪ ጆናታን ዶድ እና ፕሮፌሰር ሬኔ ኦድማይጄር፣ ተመራማሪዎቹ የእነዚህን ከዋክብት በሌሊት ሰማይ ላይ የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ ለመተንተን ከአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ Gaia ሳተላይት የተገኘውን መረጃ ተጠቅመዋል። የእነርሱ ምልከታ እንደሚያመለክተው ኮከቦች ከተጠበቀው በላይ የጓደኞቻቸው መጠን ዝቅተኛ ሲሆን በመጀመሪያ ስለ ምስረታቸው ጥያቄዎችን አስነስቷል።
ነገር ግን፣ ተጨማሪ ምርመራ እንደሚያሳየው በትልልቅ መለያየት፣ የአጃቢ ኮከቦች መጠን በ Be stars እና በሌሎች ቢ ኮከቦች መካከል ተመሳሳይ ነው። ይህም ተመራማሪዎቹ ሶስተኛው ኮከብ ብዙውን ጊዜ በእነዚህ ስርዓቶች ውስጥ እንደሚገኝ እንዲገምቱ አድርጓቸዋል, ይህም ተጓዳኝ ኮከብ ወደ ቤ ኮከብ እንዲጠጋ አደረገ. ይህ ቅርበት የጅምላ መጠን ከአንድ ኮከብ ወደ ሌላው እንዲሸጋገር ያስችለዋል, በዚህም ምክንያት ልዩ የቤ ኮከብ ዲስክ እንዲፈጠር ያደርጋል.
ይህ ግኝት በቤ ከዋክብት ዙሪያ ያሉት ዲስኮች የሚከሰቱት በራሳቸው ፈጣን ሽክርክር ምክንያት ነው የሚለውን የቀድሞ መግባባት ይፈትነዋል። ሳይንቲስቶች የሶስትዮሽ ኮከብ ስርዓቶችን ተፅእኖ ከግምት ውስጥ በማስገባት ስለእነዚህ አስገራሚ ነገሮች አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ ያለንን ግንዛቤ ጨምረዋል።
ዋና መርማሪ ፕሮፌሰር ኡድማይየር “የማናያቸው እውነታ ምናልባት አሁን ለመታወቅ በጣም ደካማ ስለሆኑ ሊሆን ይችላል”ሲሉ ተጓዳኝ ኮከቦች በ “ቫምፓየር” ጅምላነታቸውን ከተገፈፉ በኋላ ትናንሽ እና ደካማ ሊሆኑ እንደሚችሉ ይጠቁማሉ ። ኮከብ ይሁኑ።
ይህ ጥናት ውስብስብ በሆነው የቤ ኮከቦች ተለዋዋጭነት ላይ አዲስ ብርሃን ይፈጥራል እና በበርካታ የኮከብ ስርዓቶች ላይ ተጨማሪ ምርመራ እንደሚያስፈልግ ያሳያል። ስለእነዚህ ግዙፍ ኮከቦች ያለንን እውቀት በማስፋት፣ በከዋክብት የዝግመተ ለውጥ ሂደት ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን እናገኛለን።
በየጥ
Be stars ምንድን ናቸው?
ከዋክብት የቢ ኮከቦች ንኡስ ስብስብ ሲሆኑ በጋዝ ቁስ የተሠራ የዲስክ ዲስክ መኖር ተለይተው ይታወቃሉ። እነዚህ ዲስኮች በራሳችን ሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ የሳተርን ቀለበቶችን ይመስላሉ።
የዚህ ግኝት ጠቀሜታ ምንድነው?
ኮከቦችን በሦስትዮሽ ኮከብ ስርዓቶች ውስጥ ሊኖሩ እንደሚችሉ መገኘቱ ቀደም ሲል ስለ አፈጣጠራቸው እና ዝግመተ ለውጥ ግምቶችን ይፈታተራል። ስለእነዚህ ነገሮች ውስብስብ ተለዋዋጭነት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል እና በአጠቃላይ የከዋክብት ዝግመተ ለውጥ ግንዛቤን ያጎለብታል።
ይህ ግኝት እንዴት ተገኘ?
ተመራማሪዎቹ በምሽት ሰማይ ላይ የከዋክብትን እንቅስቃሴ የሚከታተለውን የአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ Gaia ሳተላይት መረጃን ተንትነዋል። የ Be stars እንቅስቃሴን በመመልከት የሶስተኛ ኮከብ መኖሩን በብዙ አጋጣሚዎች ማወቅ ችለዋል, ይህም የቤ ኮከብ ዲስክ መፈጠር ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል.
ይህ ለወደፊት ምርምር ምን አንድምታ አለው?
ይህ ግኝት የኮከቦችን ተፈጥሮ እና የበርካታ ኮከብ ስርአቶችን አፈጣጠር ሚና ለመፈተሽ አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታል። የእነዚህን ስርዓቶች ተለዋዋጭነት እና በከዋክብት መካከል ያለውን የጅምላ ሽግግር ሂደት ውስጥ ሙሉ በሙሉ ለመረዳት ተጨማሪ ምርመራ ያስፈልጋል.