አዲስ ግኝት የሶስትዮሽ ኮከቦችን የ Massive Be Stars ግንዛቤን ሊለውጡ እንደሚችሉ ያሳያል

በሊድስ ዩኒቨርሲቲ የሳይንስ ሊቃውንት ያካሄዱት አዲስ አስደናቂ ጥናት ከዚህ ቀደም የማይታወቅ የግዙፍ ቤ ስታርስ ገጽታ ላይ ብርሃን ፈንጥቋል። በፒኤችዲ ተማሪ ጆናታን ዶድ እና በፊዚክስ እና አስትሮኖሚ ትምህርት ቤት ፕሮፌሰር ሬኔ ኦውድማይጄር የሚመራው ጥናት፣ ኮከቦች በዋነኛነት እንደ ድርብ ኮከቦች ይኖራሉ የሚለውን የረዥም ጊዜ እምነት ይሞግታል፣ ይልቁንም የሶስትዮሽ ስርዓቶች አካል ሊሆኑ እንደሚችሉ ይጠቁማል።
ከዋክብት ይሁኑ፣ የቢ ኮከቦች ንዑስ ስብስብ፣ በራሳችን የፀሐይ ስርዓት ውስጥ የሳተርን ቀለበቶችን የሚያስታውስ የጋዝ ዲስክ በዙሪያቸው በመኖሩ ይታወቃሉ። ምንም እንኳን እነዚህ ከዋክብት ከመቶ አመት በላይ ቢታወቁም መነሻቸው እስከ አሁን ድረስ ምስጢር ሆኖ ቆይቷል። በሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች መካከል የነበረው መግባባት የጋዝ ዲስኮች የተፈጠሩት በቤ ኮከቦች ፈጣን ሽክርክሪት ምክንያት ነው, ይህ ደግሞ በከዋክብት በሁለትዮሽ ስርዓት ውስጥ ባለው መስተጋብር ምክንያት ነው.
ነገር ግን፣ ተመራማሪዎቹ ቢኒሪ ሲስተሞች ሳይሆን የሶስትዮሽ ስርዓቶች አካል ሆነው እንደሚገኙ የሚጠቁሙ መረጃዎችን ተመራማሪዎቹ አግኝተዋል። ከአውሮጳ የጠፈር ኤጀንሲ ጋያ ሳተላይት የተገኘውን መረጃ በመተንተን የከዋክብትን የሌሊት ሰማይን ረዘም ላለ ጊዜ እንቅስቃሴ ተመልክተዋል። ይህ ጥንቃቄ የተሞላበት ትንታኔ በከዋክብት አቅጣጫ ላይ ስውር መንቀጥቀጥ እና ሽክርክሪቶችን አሳይቷል፣ ይህም ተጨማሪ አጋሮች መኖራቸውን ያሳያል።
በሚያስደንቅ ሁኔታ ጥናቱ እንደሚያሳየው ቤ ኮከቦች መጀመሪያ ላይ ከቢ ኮከቦች ጋር ሲነፃፀሩ ዝቅተኛ የአጋርነት መጠን አላቸው። ነገር ግን፣ ቡድኑ ይህ አለመጣጣም እነዚሁ ሰሃቦች ለመታወቅ በጣም ደክመው በመገኘታቸው ሊሆን እንደሚችል ንድፈ ሀሳብ ገልጿል። የተለየ የመረጃ ስብስብ በመጠቀም ተጨማሪ ጥናት እንዳረጋገጠው በ B እና Be stars መካከል ያለው የአጃቢ ኮከቦች መጠን በትልልቅ መለያየት ሊወዳደር የሚችል ሲሆን ይህም በብዙ አጋጣሚዎች የሶስተኛ ኮከብ ተሳትፎን ያሳያል።
በBe Star መካከል የሶስትዮሽ ስርአቶች መስፋፋት ላይ ያለው ይህ አዲስ ግንዛቤ ለተለያዩ የስነ ፈለክ ጥናት ዘርፎች ሰፊ አንድምታ አለው። ስለ ጥቁር ጉድጓዶች፣ የኒውትሮን ኮከቦች እና የስበት ሞገድ ምንጮችን እንድንገነዘብ አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይችላል። እነዚህ ግኝቶች የስበት ሞገዶችን እንደ ጥቁር ቀዳዳዎች እና የኒውትሮን ኮከቦችን ማዋሃድ በመሳሰሉት ነገሮች ላይ ጠቃሚ ግንዛቤን እንደሚሰጡ ፕሮፌሰር ኦውድማይጀር ይጠቁማሉ። ከዚህም በላይ ግኝቱ በከዋክብት የዝግመተ ለውጥ ጥናት ውስጥ የሶስትዮሽ ኮከብ ስርዓቶችን ግምት ውስጥ ማስገባት ያለውን ጠቀሜታ አጽንዖት ይሰጣል.
በሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ፋሲሊቲ ካውንስል (STFC) የገንዘብ ድጋፍ የተደረገው ይህ እጅግ ጠቃሚ ምርምር የዶክትሬት ተማሪዎችን ጆናታን ዶድ እና አይዛክ ራድሌይን ጨምሮ ከሊድስ ዩኒቨርሲቲ በመጡ የሳይንስ ሊቃውንት ቡድን ከዶክተር ሚጌል ቫዮክ ጋር የአልማ ኦብዘርቫቶሪ ቺሊ እና ዶ/ር አቢጌል ፍሮስት ከአውሮፓ ደቡባዊ ኦብዘርቫቶሪ በቺሊ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
Be stars ምንድን ናቸው?
ከዋክብት ሁን በሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ ካሉት የሳተርን ቀለበቶች ጋር ተመሳሳይ የሆነ ባሕርይ ያለው የጋዝ ዲስክ የሚያሳዩ የቢ ኮከቦች ንዑስ ስብስብ ናቸው።
የቤ ከዋክብት እንዴት ተፈጠሩ?
እስከ ቅርብ ጊዜ ግኝት ድረስ፣ የቤ ከዋክብት አፈጣጠር በሥነ ፈለክ ጥናት መስክ እንቆቅልሽ ነበር። ቀደም ሲል በእነዚህ ኮከቦች ዙሪያ ያለው የጋዝ ዲስክ በፍጥነት የመዞሪያቸው ውጤት እንደሆነ ይታመን ነበር, ብዙውን ጊዜ በሁለትዮሽ ሲስተም ውስጥ ካለው ተጓዳኝ ኮከብ ጋር በመገናኘት ነው.
ጥናቱ ስለ ቤ ኮከቦች ምን አገኘ?
ጥናቱ ቀደም ሲል በዋነኛነት በሁለትዮሽ ሲስተሞች ውስጥ ይኖራሉ ተብሎ የሚታሰበው የቤ ኮከቦች በሦስትዮሽ ሲስተሞች ውስጥ እንደሚገኙ የሚያሳይ ማስረጃ አግኝቷል። የሶስተኛ ኮከብ መገኘት ብዙውን ጊዜ ጓደኛውን ወደ ቤ ኮከብ እንዲጠጋ ያስገድደዋል, በዚህም ምክንያት የጅምላ ሽግግር እና ባህሪው የጋዝ ዲስክ እንዲፈጠር ያደርጋል.
የዚህ ግኝት አንድምታ ምንድን ነው?
በቤ ከዋክብት መካከል የሶስትዮሽ ኮከብ ስርዓቶች መገኘት በተለያዩ የስነ ፈለክ ጥናት ዘርፎች ላይ ከፍተኛ አንድምታ አለው። ስለ ጥቁር ጉድጓዶች፣ የኒውትሮን ኮከቦች እና የስበት ሞገዶች ምንጮች እንድንገነዘብ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ከዚህም በላይ የከዋክብት ዝግመተ ለውጥን በማጥናት የሶስትዮሽ ኮከብ ስርዓቶችን ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ መሆኑን ያሳያል.