አዲስ የተገኙት የትሪሎቢት ዝርያዎች በጥንታዊው ዓለም ጂኦግራፊ ላይ ብርሃን ፈንጥቀዋል

ብዙም ያልተጠና የታይላንድ ክልል ውስጥ አንድ አስደናቂ ሳይንሳዊ ግኝት በቅርቡ ታይቷል። ከ 490 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ይኖሩ የነበሩ XNUMX ከዚህ ቀደም የማይታወቁ የትሪሎቢት ዝርያዎች ፣ ጥንታዊ የባህር ፍጥረታት በዚህ አካባቢ ተገኝተዋል። እነዚህ አዲስ የተገኙት ትራይሎቢቶች የጥንቱን ዓለም ጂኦግራፊ በመረዳት ረገድ ትልቅ አንድምታ እንዳላቸው ይታመናል።
በተለየ የግማሽ ጨረቃ ቅርጽ ያላቸው ጭንቅላቶች እና እግር ላይ የተመሰረተ የመተንፈሻ መሳሪያ ተለይተው የሚታወቁት ትሪሎቢቶች አሁን ጠፍተዋል። ሆኖም፣ ቅሪተ አካላቸው ስለ ምድር ያለፈ ታሪክ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። በቅርቡ የታተመው ባለ 100 ገፆች ሞኖግራፍ በብሪቲሽ ጆርናል ላይ ስለእነዚህ አዲስ ተለይተው የታወቁ ትራይሎቢት ዝርያዎችን በዝርዝር ያሳያል። በታይላንድ ውስጥ ለሳይንስ እድገት ያላትን ቁርጠኝነት በማንፀባረቅ ከዝርያዎቹ አንዱ ለታይላንድ ሮያል ልዕልት Maha Chakri Sirindhorn ክብር ተሰይሟል።
የትሪሎቢት ቅሪተ አካላት የተገኙት በባሕር ወለል ላይ በተፈጠረው የጥንት የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ ምክንያት በአሸዋ ድንጋይ ውስጥ በተሸፈነ አመድ መካከል ተጭኖ፣ ጤፍ በመባል ይታወቃል። እንደሌሎች የድንጋይ ወይም ደለል ዓይነቶች በተለየ ጤፍ ዚርኮን ክሪስታሎችን ይይዛሉ። ዚርኮን በእሳተ ገሞራ ፍንዳታ ወቅት የሚፈጠር በጣም ዘላቂ የሆነ ማዕድን ነው, ይህም ሙቀትን, የአየር ሁኔታን እና የአፈር መሸርሸርን ይቋቋማል. በጊዜ ሂደት፣ በእነዚህ ክሪስታሎች ውስጥ ያሉት የዩራኒየም አተሞች በመበስበስ የእርሳስ አተሞችን ይፈጥራሉ፣ ይህም ተመራማሪዎች የሁለቱም የትሪሎቢት ቅሪተ አካላት እና የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ ዕድሜን እንዲወስኑ ያስችላቸዋል።
ይህንን ግኝት በተለይ ጉልህ የሚያደርገው ከ 497 እስከ 485 ሚሊዮን ዓመታት በፊት የነበረው የካምብሪያን ዘመን መጨረሻ የነበረው የጤፍ እጥረት ነው። ይህ ጊዜ በትክክል ያልተረዳው በዓለም ዙሪያ በትክክል ቀኑን የጠበቀ የድንጋይ አፈጣጠር ባለመኖሩ ነው። ይሁን እንጂ በታይላንድ ውስጥ የሚገኙት ጤፍ በአካባቢው የሚገኙ ቅሪተ አካላትን ለማወቅ የሚያስችል ዘዴን ብቻ ሳይሆን ተመሳሳይ ቅሪተ አካላት በማይበላሹ ዐለቶች ውስጥ በሚገኙባቸው ሌሎች የዓለም ክፍሎች ግንዛቤን ይሰጣሉ።
ይህ ግኝት የጥንት አህጉራዊ አወቃቀሮችን ግንዛቤ አስፍቶታል። በትሪሎባይት ዘመን፣ በታይላንድ ውስጥ ያለው ክልል በጎንድዋናላንድ ውጨኛ ዳርቻ ላይ ይገኝ ነበር—አፍሪካን፣ ሕንድን፣ አውስትራሊያን፣ ደቡብ አሜሪካን እና አንታርክቲካን ያቀፈ ጥንታዊ ሱፐር አህጉር ነው። ተመራማሪዎች፣ ቅሪተ አካላትን በማጥናት፣ ይህ የታይላንድ ክልል ከተቀረው የጎንድዋናላንድ ጋር በተያያዘ ያለውን ትክክለኛ ቦታ ለማወቅ አልመዋል፣ ይህም የምድርን ጥንታዊ ጂኦግራፊ እንቆቅልሽ እንደገና ለመገንባት አስተዋፅዖ ያደርጋል።
እነዚህን አስራ ሁለት ትሪሎቢት ዝርያዎች ቀደም ሲል በታይላንድ ውስጥ የማይታዩ፣ነገር ግን በአለም አቀፍ ደረጃ በሌላ ቦታ የሚገኙ፣ታይላንድ ከአውስትራሊያ ካሉ ክልሎች ጋር ትገናኛለች የሚለውን እምነት የበለጠ ይደግፋል። ይህ መረጃ ስለ ጥንታዊው ዓለም ትስስር እና የፍልሰት ቅጦች በአህጉራት የተለያዩ ዝርያዎችን እውቀት ለማሳደግ ይረዳል።
የዚህ ግኝት አስፈላጊነት የዝግመተ ለውጥ እና የመጥፋት ዜና ታሪክን በአንድ ላይ በማጣመር ላይ ነው። ሳይንቲስቶች እነዚህን ጥንታዊ ቅሪተ አካላት በማጥናት ስለ ፕላኔታችን ታሪክ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ማግኘት ይችላሉ። ያለፈውን በተሻለ ሁኔታ መረዳታችን በፍጥነት እየተለዋወጠ ባለው ዓለማችን የሚያጋጥሙንን ፈተናዎች እንድንሄድ ያስታጥቀናል።
በየጥ
1. ትሪሎቢቶች ምንድን ናቸው?
ትሪሎቢቶች ከሚሊዮን አመታት በፊት የኖሩ የግማሽ ጨረቃ ቅርጽ ያላቸው ራሶች ያሏቸው የጠፉ የባህር ፍጥረታት ነበሩ። ልዩ እግር ላይ የተመሰረቱ የመተንፈሻ አካላት ነበሯቸው.
2. ለምንድነው ትሪሎቢት ቅሪተ አካላት በጤፍ ውስጥ የሚገኙት?
ጤፍ ከሚሊዮኖች አመታት በፊት በባህር ወለል ላይ ከተቀመጠው የእሳተ ገሞራ አመድ የተፈጠሩ ድንጋዮች ናቸው። እነዚህ ዓለቶች የቅሪተ አካላትን እና የእሳተ ገሞራ ፍንዳታዎችን ትክክለኛ የፍቅር ግንኙነት የሚያነቃቁ ዚርኮን ክሪስታሎች ይይዛሉ።
3. እነዚህ አዲስ የተገኙት ትራይሎቢቶች ጠቃሚ የሆኑት ለምንድነው?
በታይላንድ ውስጥ የእነዚህ ትራይሎቢት ዝርያዎች መገኘት ስለ ጥንታዊው ዓለም ጂኦግራፊ እና እንደ አውስትራሊያ ካሉ ሌሎች ክልሎች ጋር ስላለው ግንኙነት ጠቃሚ መረጃ ይሰጣል። ቅሪተ አካላቱ በተለያዩ አህጉራት የሚገኙ የዝርያዎችን የፍልሰት ዘይቤ እና ትስስር ላይ ብርሃን ፈንጥቀዋል።
4. ይህ ግኝት ስለ ምድር ታሪክ ያለንን ግንዛቤ የሚያሳድገው እንዴት ነው?
ተመራማሪዎች እነዚህን ትሪሎቢት ቅሪተ አካላት በማጥናት የዝግመተ ለውጥ እና የመጥፋት ዜና ታሪክን ይፋ ማድረግ ይችላሉ፣ ይህም በዘመናችን በዓለማችን የሚያጋጥሙንን ፈተናዎች እንድንገነዘብ ይረዳናል። ይህ እውቀት የፕላኔታችንን ያለፈ ታሪክ በደንብ እንድንረዳ ያደርገናል።