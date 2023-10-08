በአልበርታ ሙዚየም አዲስ የተገኘ የTriceratops ቅል ታየ

ከ68 እስከ 69 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ይኖር ከነበረው ዳይኖሰር የመጣ ነው ተብሎ የሚታመነው ወደ ሁለት ሜትር የሚጠጋ ርዝመት ያለው ባለ ሁለት ሜትር ስፋት ያለው ቅል ቅል በአልበርታ ካናዳ በሚገኝ ሙዚየም ተገኝቷል። ይህ የራስ ቅል የዳይኖሰር ቅሪተ አካላት ባልተለመዱበት በደቡብ ምዕራብ አልበርታ ግርጌ ላይ የሚገኝ ብርቅዬ ነው። ናሙናው፣ “ካሊ” የተሰየመው የ Oldman ወንዝ ገባር በሆነው በካሎም ክሪክ አጠገብ ነው።
የራስ ቅሉ እ.ኤ.አ. በ 2014 ተገኝቷል እና በ 2015 በቴክኒሻኖች የተሰበሰበው በአካባቢው ከባድ የጎርፍ አደጋን ተከትሎ በተደረገ ጥናት ። ለምርምር እና ለእይታ በመዘጋጀት በቤተ ሙከራ ውስጥ ብዙ አመታትን አሳልፏል። በክብደቱ እና በክብደቱ ምክንያት የራስ ቅሉ ከአካባቢው ቋጥኝ በትንሽ ክፍሎች መወገድ ነበረበት።
የሙዚየሙ ሰራተኞች ቅሪተ አካሉን ለማዘጋጀት ከ6,500 ሰአታት በላይ ስራ ፈጅቶበታል፤ ከ815 ኪሎ ግራም በላይ ሃርድ ሮክን አስወግዷል። የራስ ቅሉ ራሱ ወደ 500 ኪሎ ግራም ይመዝናል, ይህም ትልቅ እና አስደናቂ ግኝት ያደርገዋል. ትራይሴራቶፕስ ሙሉ በሙሉ እንዳልተሰራ ይታመናል ይህም ረጅም ዕድሜ ቢኖረው ኖሮ የበለጠ ሊያድግ እንደሚችል ያሳያል።
ከትሪሴራፕስ የራስ ቅል በተጨማሪ የሙዚየሙ አዲስ “ፎሲልስ በፎከስ” ትርኢት የዳይኖሰር አሻራዎችን፣ ሌላ ቀንድ ያለው የዳይኖሰር ቅል፣ የቅሪተ አካል አዞ እና የእፅዋት ቅሪተ አካላትን ያሳያል። ከቅሪተ አካላት ጋር የተያያዙ ተጨማሪ ሳይንሳዊ ምርምሮች ወደፊት ይታተማሉ ተብሎ ይጠበቃል።
ምንጮች፡- የካናዳ ፕሬስ