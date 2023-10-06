የሮያል ታይሬል ሙዚየም በካናዳ ውስጥ የሚገኘውን ምርጥ የተጠበቁ የትሪሴራቶፕ ቅል ያሳያል

በድሬምሄለር፣ አልበርታ የሚገኘው የሮያል ታይሬል ሙዚየም አሁን በካናዳ ውስጥ የተገኘውን እጅግ በጣም ጥሩ የተጠበቀ እና የተሟላ የ triceratops ቅል እያሳየ ነው። ይህ አስደናቂ ግኝት ጉልህ ግኝቶችን እና አዳዲስ ጥናቶችን የሚያሳይ የሙዚየሙ ዓመታዊ “የፎከስ ቅሪተ አካላት” ኤግዚቢሽን አካል ነው። የዳይኖሰር ስልታዊ እና የዝግመተ ለውጥ አስተባባሪ ካሌብ ብራውን እንደሚለው፣ ይህ ትሪሴራፕስ የራስ ቅል በካናዳ ውስጥ በጣም የተሟላ ብቻ ሳይሆን ለአገሪቱ በጣም ያልተለመደ ነው።
ወደ ሁለት ሜትር የሚጠጋ ርዝመት እና ሁለት ሜትር ስፋት ያለው የራስ ቅሉ በ2014 ተቆፍሮ የተገኘው እና ከአንድ አመት በኋላ በቴክኒሻኖች የተሰበሰበው በደቡብ አልበርታ በ2013 የተከሰተውን የጎርፍ አደጋ ተከትሎ በተደረገ ጥናት ነው። በደቡብ ምዕራብ አልበርታ ግርጌ ኮረብታ ላይ ባለው የ Oldman ወንዝ ገባር በሆነው በካሎም ክሪክ - የዳይኖሰር ቅሪተ አካላት በብዛት የማይገኙበት አካባቢ ተገኝቷል።
ከተገኘ በኋላ, የራስ ቅሉ ብዙ አመታትን የሚወስድ ሰፊ የዝግጅት ሂደት ተደረገ. የሙዚየሙ ሰራተኞች ከ6,500 ሰአታት በላይ በሰባት አመታት ውስጥ ተሰራጭተው በመቆየት የራስ ቅሉን ለማጋለጥ ከ815 ኪሎ ግራም በላይ ጠንካራ ድንጋይን በጥንቃቄ ነቅለዋል። ወደ 500 ኪሎ ግራም የሚመዝነው የራስ ቅሉ መጠን በትናንሽ ቁርጥራጮች እንዲወጣ ያስፈልጋል።
“ካሊ” የሚል ቅጽል ስም ተሰጥቶታል፣ ትራይሴራቶፕስ የራስ ቅል ሙሉ በሙሉ ያልዳበረ ዳይኖሰር እንደሆነ ይታመናል፣ ይህም ረጅም ዕድሜ ቢኖረው ኖሮ የበለጠ ሊያድግ ይችል እንደነበር ይጠቁማል። ከዚህ አስደናቂ ግኝት በተጨማሪ፣ በሮያል ታይሬል ሙዚየም ውስጥ ያለው “ፎስሲልስ ፎከስ” ትርኢት በተጨማሪም የዳይኖሰር አሻራዎች፣ ሌላ ቀንድ ያለው የዳይኖሰር ቅል፣ የቅሪተ አካል አዞ እና የእፅዋት ቅሪተ አካላትን ያሳያል።
በዚህ ያልተለመደ ትሪሴራፕስ የራስ ቅል ላይ ተጨማሪ ሳይንሳዊ ምርምር እንደሚደረግ ይጠበቃል። በአስደናቂው የመጠን እና የጥበቃ ደረጃ፣ የራስ ቅሉ ስለ እነዚህ ጥንታዊ ፍጥረታት ባዮሎጂ እና ዝግመተ ለውጥ በዋጋ ሊተመን የማይችል ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ምንጭ-የካናዳ ፕሬስ