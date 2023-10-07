አሁን በካናዳ ውስጥ የተገኘ በጣም ጥሩው የትሪሴራፕስ ቅል በእይታ ላይ

በአልበርታ የሚገኘው የሮያል ታይሬል ሙዚየም በካናዳ ውስጥ እስከ ዛሬ የተገኘውን እጅግ በጣም ጥሩ እና የተሟላ የ triceratops ቅል እያሳየ ነው። ግዙፉ የራስ ቅል የሙዚየሙ “Fossils in Focus” ኤግዚቢሽን አካል ነው፣ይህም ጉልህ ግኝቶችን እና በፓሊዮንቶሎጂ መስክ አዳዲስ ምርምሮችን ያጎላል።
የካሌብ ብራውን፣ የዳይኖሰር ስልታዊ እና የዝግመተ ለውጥ አስተባባሪ፣ የራስ ቅሉን በካናዳ ውስጥ በጣም የተሟላ እና የተጠበቀው ባለ ትሪሴራፕስ የራስ ቅል አድርጎ ይገልፃል። ትራይሴራቶፕስ ቅሪተ አካላት በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ በብዛት ይገኛሉ፣ይህም በተለይ ለካናዳ ብርቅ ያደርገዋል።
እ.ኤ.አ. በ2014 በደቡብ አልበርታ የተከሰተውን የጎርፍ መጥለቅለቅ ተከትሎ በተደረገ ጥናት የተገኘ ሲሆን የራስ ቅሉ ወደ ሁለት ሜትር የሚጠጋ ርዝመት እና ሁለት ሜትር ስፋት አለው። ቴክኒሻኖች እ.ኤ.አ. በ 2013 ሰበሰቡት ፣ ከ 2015 ከሚጠጉ ሌሎች ከ500 በላይ አዲስ ከተገኙ ቅሪተ አካላት ጋር።
በደቡብ ምዕራብ አልበርታ ግርጌ በካሎም ክሪክ የሚገኘው ትሪሴራቶፕስ የራስ ቅል ከመታየቱ በፊት የዓመታት ዝግጅት አድርጓል። በትልቅነቱ ምክንያት የራስ ቅሉ በዐለት ውስጥ ያሉትን እረፍቶች ከተጠቀመ በኋላ በትናንሽ ቁርጥራጮች በጥንቃቄ ተወግዷል።
የሙዚየሙ ሰራተኞች ከ6,500 ሰአታት በላይ ለሰባት አመታት አሳልፈዋል፤ ቅሪተ አካሉን በቅጽል ስም “ካሊ” ብለው አዘጋጅተዋል። ከ 815 ኪሎ ግራም በላይ ጠንካራ ድንጋይን በጥንቃቄ በማንሳት የራስ ቅሉን ለማጋለጥ 500 ኪሎ ግራም ይመዝናል.
ትራይሴራፕስ ከ 68 እስከ 69 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ይኖሩ ነበር እና ሙሉ በሙሉ የተገነቡ አልነበሩም። ይህ የሚያመለክተው ረዘም ላለ ጊዜ ቢቆይ ኖሮ የበለጠ ሊያድግ ይችል ነበር።
ከትሪሴራፕስ ቅል በተጨማሪ፣ “Fossils in Focus” ኤግዚቢሽኑ የዳይኖሰር አሻራዎችን፣ ሌላ ቀንድ ያለው የዳይኖሰር ቅል፣ የቅሪተ አካል አዞ እና የእፅዋት ቅሪተ አካላትን ያካትታል። ከቅሪተ አካል ጋር የተያያዙ ተጨማሪ ሳይንሳዊ ምርምሮች ወደፊት ይለቀቃሉ ተብሎ ይጠበቃል።
ምንጭ፡- ኮሌት ዴርዎሪዝ በካልጋሪ፣ የካናዳ ፕሬስ