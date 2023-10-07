የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ሳይንስ

አሁን በካናዳ ውስጥ የተገኘ በጣም ጥሩው የትሪሴራፕስ ቅል በእይታ ላይ

Byሮበርት አንድሪው

ጥቅምት 7, 2023
አሁን በካናዳ ውስጥ የተገኘ በጣም ጥሩው የትሪሴራፕስ ቅል በእይታ ላይ

በአልበርታ የሚገኘው የሮያል ታይሬል ሙዚየም በካናዳ ውስጥ እስከ ዛሬ የተገኘውን እጅግ በጣም ጥሩ እና የተሟላ የ triceratops ቅል እያሳየ ነው። ግዙፉ የራስ ቅል የሙዚየሙ “Fossils in Focus” ኤግዚቢሽን አካል ነው፣ይህም ጉልህ ግኝቶችን እና በፓሊዮንቶሎጂ መስክ አዳዲስ ምርምሮችን ያጎላል።

የካሌብ ብራውን፣ የዳይኖሰር ስልታዊ እና የዝግመተ ለውጥ አስተባባሪ፣ የራስ ቅሉን በካናዳ ውስጥ በጣም የተሟላ እና የተጠበቀው ባለ ትሪሴራፕስ የራስ ቅል አድርጎ ይገልፃል። ትራይሴራቶፕስ ቅሪተ አካላት በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ በብዛት ይገኛሉ፣ይህም በተለይ ለካናዳ ብርቅ ያደርገዋል።

እ.ኤ.አ. በ2014 በደቡብ አልበርታ የተከሰተውን የጎርፍ መጥለቅለቅ ተከትሎ በተደረገ ጥናት የተገኘ ሲሆን የራስ ቅሉ ወደ ሁለት ሜትር የሚጠጋ ርዝመት እና ሁለት ሜትር ስፋት አለው። ቴክኒሻኖች እ.ኤ.አ. በ 2013 ሰበሰቡት ፣ ከ 2015 ከሚጠጉ ሌሎች ከ500 በላይ አዲስ ከተገኙ ቅሪተ አካላት ጋር።

በደቡብ ምዕራብ አልበርታ ግርጌ በካሎም ክሪክ የሚገኘው ትሪሴራቶፕስ የራስ ቅል ከመታየቱ በፊት የዓመታት ዝግጅት አድርጓል። በትልቅነቱ ምክንያት የራስ ቅሉ በዐለት ውስጥ ያሉትን እረፍቶች ከተጠቀመ በኋላ በትናንሽ ቁርጥራጮች በጥንቃቄ ተወግዷል።

የሙዚየሙ ሰራተኞች ከ6,500 ሰአታት በላይ ለሰባት አመታት አሳልፈዋል፤ ቅሪተ አካሉን በቅጽል ስም “ካሊ” ብለው አዘጋጅተዋል። ከ 815 ኪሎ ግራም በላይ ጠንካራ ድንጋይን በጥንቃቄ በማንሳት የራስ ቅሉን ለማጋለጥ 500 ኪሎ ግራም ይመዝናል.

ትራይሴራፕስ ከ 68 እስከ 69 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ይኖሩ ነበር እና ሙሉ በሙሉ የተገነቡ አልነበሩም። ይህ የሚያመለክተው ረዘም ላለ ጊዜ ቢቆይ ኖሮ የበለጠ ሊያድግ ይችል ነበር።

ከትሪሴራፕስ ቅል በተጨማሪ፣ “Fossils in Focus” ኤግዚቢሽኑ የዳይኖሰር አሻራዎችን፣ ሌላ ቀንድ ያለው የዳይኖሰር ቅል፣ የቅሪተ አካል አዞ እና የእፅዋት ቅሪተ አካላትን ያካትታል። ከቅሪተ አካል ጋር የተያያዙ ተጨማሪ ሳይንሳዊ ምርምሮች ወደፊት ይለቀቃሉ ተብሎ ይጠበቃል።

ምንጭ፡- ኮሌት ዴርዎሪዝ በካልጋሪ፣ የካናዳ ፕሬስ

By ሮበርት አንድሪው

ተዛማጅ ለጥፍ

ሳይንስ

የሳይንስ ሊቃውንት ከፑልሳር ከፍተኛውን የጋማ ጨረሮችን ያገኙታል።

ጥቅምት 8, 2023 ሮበርት አንድሪው
ሳይንስ

አለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያን እይ እና የምሽት ሰማይን ያስሱ

ጥቅምት 8, 2023 ገብርኤል Botha
ሳይንስ

የኒውዚላንድ የባህር ውስጥ የውሃ ማጠራቀሚያ የ"ዝምታ" የመሬት መንቀጥቀጥ ምስጢር ሊፈታ ይችላል።

ጥቅምት 8, 2023 ቪኪ Stavropoulou

አመለጠዎት

ሳይንስ

የሳይንስ ሊቃውንት ከፑልሳር ከፍተኛውን የጋማ ጨረሮችን ያገኙታል።

ጥቅምት 8, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

አለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያን እይ እና የምሽት ሰማይን ያስሱ

ጥቅምት 8, 2023 ገብርኤል Botha 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

የኒውዚላንድ የባህር ውስጥ የውሃ ማጠራቀሚያ የ"ዝምታ" የመሬት መንቀጥቀጥ ምስጢር ሊፈታ ይችላል።

ጥቅምት 8, 2023 ቪኪ Stavropoulou 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

መስመራዊ ጉድለቶች ከድምጽ ሞገዶች በበለጠ ፍጥነት ሊጓዙ ይችላሉ፣ እና ያ ትልቅ ነገር ነው።

ጥቅምት 8, 2023 ቪኪ Stavropoulou 0 አስተያየቶች