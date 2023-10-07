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በካናዳ ውስጥ የተገኘው እጅግ በጣም ጥሩው የትሪሴራቶፕ ቅል በሮያል ታይሬል ሙዚየም ተከፈተ

Byገብርኤል Botha

ጥቅምት 7, 2023
በካናዳ ውስጥ የተገኘው እጅግ በጣም ጥሩው የትሪሴራቶፕ ቅል በሮያል ታይሬል ሙዚየም ተከፈተ

በአልበርታ የሚገኘው የሮያል ታይሬል ሙዚየም አሁን በካናዳ ውስጥ የተገኘውን እጅግ በጣም የተሟላ እና እጅግ በጣም የተጠበቀውን የትሪሴራፕስ ቅል እያሳየ ነው። አስደናቂው የራስ ቅል የሙዚየሙ ዓመታዊ “የፎከስ ቅሪተ አካላት” ኤግዚቢሽን አካል ነው፣ ይህም የቅርብ ጊዜ ጉልህ ግኝቶችን እና ጥናቶችን ያሳያል።

የዳይኖሰር ስልታዊ እና የዝግመተ ለውጥ ተቆጣጣሪ ካሌብ ብራውን የራስ ቅሉን “በካናዳ ውስጥ እጅግ በጣም የተሟላ እና የተጠበቀው የትሪሴራፕስ ቅል” ሲል ገልጿል። በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ትሪሴራፕስ ቅሪተ አካላት በአንፃራዊነት የተለመዱ ቢሆኑም በካናዳ ውስጥ እምብዛም አይገኙም ፣ ይህም ግኝቱ በተለይ ትኩረት የሚስብ ያደርገዋል።

እ.ኤ.አ. በ2014 ከከባድ የጎርፍ መጥለቅለቅ በኋላ አካባቢውን በመቃኘት ቴክኒሻኖች የተገኘው፣ ወደ ሁለት ሜትር የሚጠጋ ርዝመት ያለው እና ሁለት ሜትር ስፋት ያለው የራስ ቅል በደቡብ ምዕራብ አልበርታ ግርጌ ላይ ይገኛል። ይህ ክልል በተለምዶ ከዳይኖሰር ቅሪተ አካላት ጋር የተቆራኘ አይደለም፣ይህም የዚህን ግኝት አስፈላጊነት ይጨምራል። የራስ ቅሉ የተገኘው ከካልጋሪ በስተደቡብ ለሁለት ሰዓታት ያህል የ Oldman ወንዝ ገባር በሆነው በ Callum Creek አካባቢ ነው።

ከተገኘ በኋላ, ቅሉ ለእይታ ከመዘጋጀቱ በፊት በቤተ ሙከራ ውስጥ ለዓመታት ዝግጅት አድርጓል. በመጠን እና በክብደቱ ምክንያት, ናሙናው በዐለቱ ውስጥ ያሉትን እረፍቶች በመጠቀም በጥንቃቄ ይወጣል. የሙዚየሙ ሰራተኞች የራስ ቅሉን ለመግለጥ ከ6,500 ኪሎ ግራም በላይ የሃርድ ድንጋይን በጥንቃቄ ለማውጣት በሰባት አመታት ውስጥ ከ815 ሰአታት በላይ ፈጅቷል። የራስ ቅሉ ራሱ ወደ 500 ኪሎ ግራም ይመዝናል, ይህም ትልቅ መጠኑን ያሳያል.

ተመራማሪዎች ትራይሴራቶፕስ ሙሉ በሙሉ እንዳልተሰራ ያምናሉ፣ ይህም ረጅም ዕድሜ ቢኖረው ኖሮ የበለጠ ሊያድግ ይችል እንደነበር ይጠቁማሉ። በተጨማሪም በዚህ አስደናቂ ቅሪተ አካል ላይ ተጨማሪ ሳይንሳዊ ምርምር ይካሄዳል።

ከትሪሴራፕስ ቅል በተጨማሪ፣ “Fossils in Focus” ኤግዚቢሽኑ የዳይኖሰር አሻራዎችን፣ ሌላ ቀንድ ያለው የዳይኖሰር ቅል፣ የቅሪተ አካል አዞ እና የእፅዋት ቅሪተ አካላትን ያካትታል።

ምንጮች:
- የሮያል ቲሬል ሙዚየም
- ኮሌት ዴርዎሪዝ ፣ የካናዳ ፕሬስ

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