አዲስ ግኝት የMassive Be Starsን ባህላዊ መረዳት ተፈታታኝ ነው።

በቅርቡ በሊድስ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የተደረገ ጥናት ስለ ግዙፍ ቤከሮች ያለንን ግንዛቤ ሊቀይር የሚችል አዲስ ግኝት ይፋ አድርጓል። ኮከቦች ሁን በዋናነት በሁለትዮሽ ሲስተም ውስጥ አሉ ከሚለው ከዚህ ቀደም ከተገመተው በተቃራኒ፣ ጥናቱ እንደሚያመለክተው እነዚህ እንቆቅልሽ ኮከቦች የሶስትዮሽ ኮከብ ስርዓቶች አካል ናቸው። ይህ ግኝት ከጋይያ ሳተላይት በተሰበሰበ መረጃ ላይ የተመሰረተ ባህላዊ የኮከብ አፈጣጠር ንድፈ ሃሳቦችን የሚፈታተን እና የተለያዩ የስነ ፈለክ ክስተቶችን ለምሳሌ ጥቁር ጉድጓዶች፣ ኒውትሮን ኮከቦች እና የስበት ሞገዶችን ለመረዳታችን ሰፊ አንድምታ አለው።
በባህሪያቸው በጋዝ ዲስኮች የታወቁት ኮከቦች ከመቶ አመት በላይ ምስጢር ሆነው ቆይተዋል። በሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች መካከል የነበረው ስምምነት እነዚህ የጋዝ ዲስኮች የቤ ኮከቦች ፈጣን ሽክርክር በሁለትዮሽ ሥርዓት ውስጥ ከሌላ ኮከብ ጋር በመገናኘታቸው ነው። ይሁን እንጂ የሊድስ ዩኒቨርሲቲ አዲሱ ጥናት የተለየ ማብራሪያ ያቀርባል.
መሪ ተመራማሪው ሚስተር ዶድ እና ፕሮፌሰር ኦድማይጄር ከጋያ ሳተላይት የተገኘውን መረጃ በመጠቀም የከዋክብትን በሌሊት ሰማይ ላይ ረዘም ላለ ጊዜ እንቅስቃሴን ለመመርመር ተጠቅመዋል። የቢ ኮከቦችን (Mass Transfer) እና የኮከቦችን ሁናቴዎች በመተንተን በሁለቱ ቡድኖች መካከል ያለውን የአጋርነት መጠን ከፍተኛ ልዩነት ለማወቅ ችለዋል። የሚገርመው ነገር፣ ከዋክብት ከተጠበቀው በተቃራኒ የጓደኛዎች ብዛት ዝቅተኛ መሆኑ ታየ። ይሁን እንጂ ተጨማሪ ምርመራ እንደሚያሳየው ይህ ልዩነት በስርአቱ ላይ ተጽዕኖ በሚያሳድር ሶስተኛው ኮከብ ምክንያት ነው.
ተመራማሪዎቹ በብዙ ሁኔታዎች፣ በሦስትዮሽ ስርዓት ውስጥ ያለው ሶስተኛው ኮከብ ተጓዳኝ ኮከብ ወደ ‹Be star› እንዲቀርብ ያደርገዋል። ይህ ቅርበት በሁለቱ ኮከቦች መካከል የጅምላ ዝውውር እንዲኖር ያስችላል፣ በዚህም ምክንያት በBe stars ዙሪያ የሚታየውን ባህሪያዊ ጋዝ ዲስክ እንዲፈጠር ያደርጋል። የሚገርመው፣ ይህ ደግሞ እነዚህ አጋሮች ከፍተኛ መጠን ካጡ በኋላ በጣም ስለሚደክሙ ለምን ሊታወቁ እንደማይችሉ ሊያብራራ ይችላል።
የዚህ ግኝት አንድምታ ከ Be star ጥናት ባሻገር ይዘልቃል። የሶስትዮሽ ኮከብ ስርዓቶችን ውስብስብነት እና በከዋክብት ዝግመተ ለውጥ ውስጥ ያላቸውን ሚና መረዳቱ ስለ ጥቁር ጉድጓዶች፣ የኒውትሮን ኮከቦች እና የስበት ሞገዶች ተፈጥሮ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ይህ መገለጥ በአስደሳች ጊዜ የሚመጣው የስበት ሞገድ ምርምር በፍጥነት እያደገ ነው, እና በኮከብ ስርዓቶች ውስጥ የሁለትዮሽነት ጥናት በጣም ወሳኝ እየሆነ መጥቷል.
የሶስትዮሽ ኮከብ ስርዓቶችን ውስብስብነት ለማረጋገጥ እና ለመዳሰስ ተጨማሪ ምርምር የሚያስፈልገው ቢሆንም፣ ይህ ጥናት ስለ ግዙፍ ኮከቦች እና በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ያላቸውን ቦታ በመረዳት ረገድ ትልቅ ምዕራፍን ያሳያል። በሊድስ ዩኒቨርሲቲ የሚገኙ ተመራማሪዎች የተለመዱ ግምቶችን በመሞከር የሰማይ አካላትን እና የዝግመተ ለውጥን ሚስጥሮች ለማወቅ አዲስ በሮች ከፍተዋል።