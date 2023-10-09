ዛፎች የአየር ንብረት ሲሞቅ ተጨማሪ የአየር ብክለትን ያመነጫሉ, የጥናት ግኝቶች

በሚቺጋን ስቴት ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ባደረጉት አዲስ ጥናት መሠረት ኦክ እና ፖፕላርን ጨምሮ ዛፎች ለአየር ብክለት አስተዋጽኦ የሚያደርጉትን ተጨማሪ isoprene ይለቃሉ - የአለም ሙቀት መጨመር። በብሔራዊ የሳይንስ አካዳሚ ሂደቶች ላይ የታተመው ጥናቱ እንዳመለከተው ፕላኔቷ በምትሞቅበት ጊዜ እንደ ኦክ እና ፖፕላር ያሉ እፅዋቶች ብዙ አይስፕሪን በመልቀቃቸው የአየር ጥራትን በማባባስ እና ቁስ አካልን እና ዝቅተኛ የከባቢ አየር ኦዞን እንዲፈጥሩ አስተዋፅዖ ያደርጋሉ። ይሁን እንጂ አይስፕሬን የአየር ብክለትን ቢያባብስም ንጹህ የአየር ጥራትን ያሻሽላል እና ተክሎች እንደ ነፍሳት እና ከፍተኛ ሙቀት ያሉ አስጨናቂዎችን የበለጠ እንዲቋቋሙ ይረዳል. ጥናቱ በእጽዋት መቋቋም እና በአየር ብክለት መካከል ትክክለኛውን ሚዛን ስለማግኘት ጥያቄዎችን ያስነሳል. ተመራማሪዎች በእጽዋት ውስጥ ከአይሶፕሬን ምርት በስተጀርባ ያለውን ባዮሞሊኩላር ሂደቶችን እና እነዚህ ሂደቶች በአየር ንብረት ለውጥ እንዴት እንደሚጎዱ ለመረዳት እየሰሩ ነው። ተመራማሪዎቹ የፖፕላር እፅዋትን በመጠቀም ባደረጉት ሙከራ የሙቀት መጨመር አይስፕሪን ልቀትን ከአስር እጥፍ በላይ እንደሚጨምር ደርሰውበታል።
ኢሶፕሬን በምድር ላይ ከሚተነፍሰው ሚቴን ቀጥሎ ሁለተኛው ከፍተኛው ሃይድሮካርቦን ነው። ኢሶፕሬን በአየር ብክለት ውስጥ ከሚገኙ የናይትሮጅን ኦክሳይድ ውህዶች ጋር በመገናኘት ኦዞንን፣ ኤሮሶሎችን እና ሌሎች በሰዎች እና በእፅዋት ላይ ጎጂ የሆኑ ተረፈ ምርቶችን ይፈጥራል። ተመራማሪዎቹ ግኝታቸው የወደፊቱን isoprene ልቀትን ለመገመት እና ዛፎችን ስለመትከል እና የናይትሮጅን ኦክሳይድ ብክለትን ስለመቆጣጠር ውሳኔዎችን በተሻለ ሁኔታ ለማሳወቅ እንደሚረዳ ተስፋ ያደርጋሉ።
ምንጮች:
- የብሔራዊ ሳይንስ አካዳሚዎች ሂደቶች