አዲስ ጥናት ትልልቅ ሄርቢቮርስ ብዝሃ ህይወትን በማጎልበት ያለውን ጠቀሜታ አጉልቶ ያሳያል

ሉንድ ዩኒቨርሲቲን ጨምሮ በአለም አቀፍ የምርምር ቡድን የተካሄደው በቅርቡ የተደረገ ጥናት ትልልቅ እፅዋት የተከለሉ የአለም አካባቢዎችን የዛፍ ሽፋን እና ብዝሃ ህይወት በመቅረፅ ረገድ ያላቸውን ወሳኝ ሚና ፍንጭ ሰጥቷል። አንድ ኧርዝ በተባለው የሳይንስ ጆርናል ላይ የታተመው ጥናቱ የአለም አቀፍ የሳተላይት መረጃን ተጠቅሞ በእነዚህ ቦታዎች ላይ ያለውን የዛፍ ሽፋን ካርታ አሳይቷል።
ግኝቱ እንደሚያመለክተው ከፍተኛ መጠን ያለው ዕፅዋት በብዛት የሚገኙባቸው አካባቢዎች የተለያየ የዛፍ ሽፋን ያላቸው ሲሆን ይህም አጠቃላይ የብዝሃ ሕይወትን ይጨምራል። ተመራማሪዎቹ እንደ ዝሆኖች፣ ጎሽ እና ሙስ ያሉ ሜጋፋውና መኖራቸው ትልቅ ዕፅዋት ከሌሉባቸው አካባቢዎች ጋር ሲነፃፀሩ በጣም ትንሽ ነገር ግን የተለያየ የዛፍ ሽፋን እንደሚያመጣ አረጋግጠዋል።
በሉንድ ዩኒቨርሲቲ የፊዚካል ጂኦግራፊ እና ስነ-ምህዳር ሳይንስ ተመራማሪ የሆኑት ላንሁይ ዋንግ "እነዚህ አዳዲስ የምርምር ግኝቶች ትልልቅ ዕፅዋትን ወደ ተሃድሶ እና ጥበቃ ስትራቴጂዎች ማዋሃድ አስፈላጊ መሆኑን ያሳያሉ" ብለዋል. ትላልቅ የሣር ዝርያዎች ለተለያዩ የእፅዋት አወቃቀር አስተዋጽኦ ከማድረግ ባለፈ ለብዙ ሌሎች ዝርያዎች በእጽዋት ፍጆታ እና በአካል ጉዳተኞች የበለፀገ መኖሪያ ይፈጥራሉ።
ይሁን እንጂ ጥናቱ ለዘላቂ የመሬት አያያዝ እና ስነ-ምህዳራዊ መልሶ ማቋቋም ጥረቶች የትላልቅ እፅዋት ሚናዎች ብዙ ጊዜ ችላ እንደሚባሉ አጽንኦት ሰጥቷል። ዋንግ እንዳሉት፣ “ዓለም አቀፋዊ ተነሳሽነቶች የአየር ንብረት ለውጥን እና የብዝሀ ሕይወት መጥፋትን በመዋጋት ላይ ከፍተኛ ትኩረት ባደረጉበት በዚህ ወቅት፣ ግኝታችን ስለ ሥነ-ምህዳር አስተዳደር እና ጥበቃ እርምጃዎች ሰፋ ያለ እና የበለጠ ግልጽ ያልሆነ ውይይት እንደሚያስፈልግ ያሳያል።
የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እ.ኤ.አ. 2020 ዎቹ የስነ-ምህዳር እድሳት አስርት ዓመታት ብሎ ሲያውጅ 115 ሀገራት ሰፋፊ የተፈጥሮ አካባቢዎችን ወደ ነበሩበት ለመመለስ ቁርጠኛ ሆነዋል። ተመራማሪዎቹ እነዚህን የመልሶ ማቋቋም ግቦችን ማሳካት በአለም ዙሪያ ብዙ የዱር ህይወት ያላቸው ትላልቅ ዕፅዋት መኖራቸውን እንደሚያስፈልግ ይከራከራሉ። እነዚህ እንስሳት የዛፍ ሽፋንን፣ የካርቦን መመንጠርን እና የተለያዩ መኖሪያዎችን በማስተዋወቅ ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ።
በማጠቃለያው ጥናቱ የትላልቅ እፅዋትን የስነ-ምህዳር ተፅእኖ ግንዛቤን ወደ ጥበቃ እና መልሶ ማቋቋም ስልቶች ማቀናጀት ያለውን አስፈላጊነት አጽንኦት ይሰጣል ። ይህን በማድረግ የብዝሀ ህይወትን በተሻለ ሁኔታ መጠበቅ፣ የአየር ንብረት ለውጥን መዋጋት እና የስነ-ምህዳርን የረዥም ጊዜ የመቋቋም አቅም ማረጋገጥ እንችላለን።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡- ትልልቅ ዕፅዋት ከብዝሃ ሕይወትን በማጎልበት ረገድ ያላቸው ሚና ምንድን ነው?
መ: ትላልቅ የሣር ተክሎች የተለያዩ የእፅዋትን መዋቅር ያስፋፋሉ, ለብዙ ሌሎች ዝርያዎች የበለፀገ መኖሪያ ይፈጥራሉ. የእጽዋት መጠቀማቸው እና አካላዊ መረበሽ ለተለያዩ የዛፍ ሽፋን እድገት አስተዋጽኦ ያደርጋል ይህም አጠቃላይ የብዝሃ ሕይወትን ይጨምራል።
ጥ:- ትላልቅ ዕፅዋት በዘላቂነት በመሬት አያያዝ እና መልሶ ማቋቋም ጥረቶች ውስጥ እንዴት አይታሰቡም?
መ፡ ጥናቱ የትላልቅ እፅዋትን ሚና በዘላቂነት በመሬት አያያዝ እና በሥርዓተ-ምህዳር መልሶ ማቋቋም ማዕቀፍ ውስጥ እንደሚዘነጋ አጉልቶ ያሳያል። ለብዝሀ ሕይወት እና ለሥነ-ምህዳር ተቋቋሚነት የሚያበረክቱት አስተዋፅኦ በጥበቃ እርምጃዎች በበቂ ሁኔታ አይታሰብም።
ጥ፡ የተባበሩት መንግስታትን የመልሶ ማቋቋም ግቦችን ለማሳካት ትልልቅ ዕፅዋት ለምን አስፈላጊ ናቸው?
መ: የዛፍ ሽፋንን ለማራመድ ትላልቅ ዕፅዋት መኖራቸው በጣም አስፈላጊ ነው, ይህም የካርበን ስርጭትን እና የተለያዩ መኖሪያዎችን ለመፍጠር ይረዳል. የተባበሩት መንግስታት የተሃድሶ ግቦችን ለማሳካት ጥናቱ እንደሚያመለክተው በአለም አቀፍ ደረጃ ብዙ የዱር አራዊት የሚኖሩ ትላልቅ ዕፅዋት ያስፈልጋሉ።