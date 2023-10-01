TRAPPIST-1ን በማግኘት ላይ፡ ወደ ሶላር ሲስተም 2.0 ይመልከቱ

ከእኛ በ1 የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ ያለው ትራፕስት-39 ኮከብ ሥርዓት የፕላኔቶችን ሳይንቲስቶች ቀልብ ስቧል። በቀይ ድንክ ኮከብ በሚዞሩ ሰባት ድንጋያማ የመሬት መጠን ያላቸው ፕላኔቶች ምክንያት ብዙውን ጊዜ “የፀሀይ ስርዓት 2.0” ተብሎ ይጠራል። እ.ኤ.አ. በ 2017 የናሳ ስፒትዘር ስፔስ ቴሌስኮፕ TRAPPIST-1 ልዩ የምድር-መጠን ያላቸው የፕላኔቶች ስብስብ በኮከብ መኖሪያ አካባቢ ውስጥ የሚገኙትን አገኘ ፣ ይህም ለቀጣይ ፍለጋ አስደናቂ ርዕሰ ጉዳይ አድርጎታል።
በቅርብ ጊዜ ተመራማሪዎች እነዚህን አስገራሚ ኤክስፖፕላኔቶች ለመመርመር የጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ (JWST) ያላቸውን ኃይለኛ ችሎታዎች እየተጠቀሙ ነው። በአስትሮፊዚካል ጆርናል ደብዳቤዎች ላይ የታተመ ጥናት በ TRAPPIST-1b ላይ ያተኮረ ሲሆን ይህም ፕላኔቷ ለኮከብዋ በጣም ቅርብ እና ስለዚህ ለማጥናት በጣም ቀላል ነው. ተመራማሪዎቹ የJWST's NIRISS መሣሪያን በመጠቀም በ TRAPPIST-1b ከባቢ አየር ውስጥ የሚያልፈውን የከዋክብት ብርሃን በተለይም የከባቢ አየር ምልክቶችን ፈለጉ።
ምንም እንኳን ጥናቱ በ TRAPPIST-1b አካባቢ ያለውን ድባብ ባያገኝም ፣በምልከታዎች ላይ የኮከቡን ተፅእኖ ጎልቶ አሳይቷል። ተመራማሪዎቹ በሲስተሙ ውስጥ ካሉ ሌሎች ፕላኔቶች የሚመጡትን የከባቢ አየር ምልክቶችን በተለይም በመኖሪያ አካባቢ የሚገኙትን በትክክል ለመተርጎም የኮከቡ ተፅእኖ በጥልቀት መረዳት እንዳለበት ጠቁመዋል።
ከዚህም በተጨማሪ ሳይንቲስቶቹ በኮከቡ ላይ ከጨለማ እና ደማቅ ነጠብጣቦች በመነጩ በከዋክብት ብርሃን ውስጥ "የመንፈስ ምልክቶች" አጋጥሟቸዋል. እነዚህ ምልክቶች ከፕላኔቷ ከባቢ አየር ጋር በግልጽ የተገናኙ ባይሆኑም ተመራማሪዎች ስለ ኤክሶፕላኔት ከባቢ አየር ስብጥር ያለጊዜው መደምደሚያ ላይ እንዳይደርሱ የሚያግዙ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።
በ TRAPPIST-1 እና በራሳችን ሥርዓተ ፀሐይ መካከል ከሚታዩ ልዩነቶች አንዱ ማዕከላዊ ኮከብ ነው። TRAPPIST-1 ቀይ ድንክ ኮከብ ነው, እሱም ከፀሐይ መሰል ኮከቦች የበለጠ የተለመደ ነው. በጣም ቅርብ የሆነችው ፕላኔቷ TRAPPIST-1b ከምድር በእጅጉ የሚበልጥ የጨረር መጠን ይቀበላል እና የገጽታ ሙቀት ከ120 እስከ 220 ዲግሪ ሴልሺየስ ይደርሳል። ባልተጠበቀ ሁኔታ የሚታወቁት ቀይ ድንክ ኮከቦች በፕላኔቶች የታገዱ የብርሃን መለኪያዎች ላይ ተጽዕኖ ሊያሳርፉ የሚችሉ የከዋክብት እሳቶችን ያመነጫሉ። ትክክለኛ የውሂብ ትርጓሜን ለማረጋገጥ ለእነዚህ ፍንዳታዎች የሂሳብ አያያዝ ወሳኝ ነው።
ጥናቱ በ TRAPPIST-1b ላይ ያለውን ከባቢ አየር ባያገኝም፣ ከውሃ፣ ከካርቦን ዳይኦክሳይድ ወይም ሚቴን ያለው ቀጭን ከባቢ አየር የመኖር እድሉ ይቀራል። በአማራጭ፣ TRAPPIST-1b ከሳተርን ጨረቃ ታይታን ጋር የሚመሳሰል ከባቢ አየር ሊኖረው ይችላል፣ እሱም ወፍራም ከባቢ አየር አለው።
ሶስት ፕላኔቶችን ለመጀመሪያ ጊዜ ያገኘው በትራንዚት ፕላኔቶች እና ፕላኔቶች ትንሽ ቴሌስኮፕ የተሰየመው TRAPPIST-1 ስርዓት የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን መማረክ ቀጥሏል። በ Spitzer የጠፈር ቴሌስኮፕ የተደረገው ሰፊ ጥናት ስለ እነዚህ አለታማ ፕላኔቶች ባህሪያት ብርሃን ፈንጥቋል።
ምንጮች: The Astrophysical Journal Letters