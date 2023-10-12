TRAPPIST-1 ፍላይዎች በጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ያጠኑ

በኮሎራዶ ቦልደር ዩኒቨርሲቲ የሚመራ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ቡድን የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕን (JWST) በመጠቀም በ TRAPPIST-1 ስርዓት ውስጥ ያለውን የፀሐይ ግርዶሽ ለመመርመር ተጠቅሟል። ትራፒስት-1 በ39 የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ የሚገኝ ቀይ ድንክ ኮከብ ሲሆን በሰባት ድንጋያማ ፕላኔቶች የሚታወቅ ሲሆን ከእነዚህ ውስጥ ሦስቱ በኮከብ መኖሪያ አካባቢ ውስጥ ይገኛሉ። ተመራማሪዎቹ ከJWST የተገኘውን መረጃ በመጠቀም በ TRAPPIST-1 ውስጥ በአራት የፀሐይ ግጥሚያዎች ላይ ዝርዝር ስፔክትሮስኮፒክ ትንታኔ አድርገዋል። ግቡ የፍላሬ እንቅስቃሴ የፕላኔቶችን መኖሪያነት እንዴት እንደሚጎዳ ለመረዳት እና የፕላኔቶችን አከባቢዎች በቀይ ድንክ ኮከቦች ውስጥ ለመለየት ነበር።
ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ኤም-አይነት ቀይ ድንክ ኮከቦች፣ እንደ TRAPPIST-1፣ ምድራዊ ፕላኔቶችን በመኖሪያ አካባቢያቸው ውስጥ የማስተናገድ እድላቸው ሰፊ ነው። ይሁን እንጂ ቀይ ድንክዬዎች ለፍላሳ እንቅስቃሴዎች የተጋለጡ ናቸው, ይህም የፕላኔቶች ከባቢ አየርን የመጠበቅ ችሎታን ያሳስባል. በJWST የላቀ የኢንፍራሬድ ኦፕቲክስ አማካኝነት የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የእነዚህን ፕላኔቶች ከባቢ አየር ስፔክትሮችን ማግኘት ይችላሉ፤ ይህም በኬሚካላዊ ውህደታቸው ላይ መረጃ ይሰጣል።
ቡድኑ የJWST's NIRSpec እና NIRISS መሳሪያዎችን በመጠቀም ከ TRAPPIST-1 ተከታታይ የእሳት ቃጠሎዎችን ከ27 ሰአታት በላይ መዝግቧል። የከዋክብት ተመራማሪዎች ከኢንፍራሬድ የሞገድ ርዝማኔዎች ጋር ሲቃረኑ ሲመለከቱ ይህ የመጀመሪያው ነው። ምልከታዎቹ ከ TRAPPIST-1 ፕላኔቶች መካከል ሦስቱ ከኮከቡ ፊት ለፊት ከሚሸጋገሩት ጋር የተገጣጠሙ ሲሆን ይህም ተመራማሪዎቹ በእሳተ ገሞራዎቹ እና በፕላኔቶች ከባቢ አየር መካከል ያለውን ግንኙነት እንዲያጠኑ ያስችላቸዋል።
በእሳተ ገሞራዎቹ የሚፈጠረውን ብርሃን ከኮከቡ መደበኛ ጨረር በመለየት ቡድኑ በ TRAPPIST-1 ሰባት ፕላኔቶች ከባቢ አየር ላይ የበለጠ ግልጽ እና ትክክለኛ መረጃ መሰብሰብ ችሏል። የከባቢ አየር ምልከታዎችን በትክክል ለመተርጎም እና የእነዚህን ኤክሶፕላኔቶች መኖሪያነት ለመወሰን የእሳት ነበልባል ተፅእኖን መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው።
ጥናቱ ስለ TRAPPIST-1 እና ሌሎች የቀይ ድዋርፍ ኮከብ ስርዓቶች ባህሪ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ወደፊት፣ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የበለጡ የኤክሶፕላኔቶችን ከባቢ አየር ለማጥናት እና ከፀሀይ ስርዓታችን በላይ የመኖር እድልን የበለጠ ለመመርመር ተስፋ ያደርጋሉ።
ምንጮች:
- CU Boulder ዛሬ: [የሚታከል አገናኝ]
- arXiv: [የሚታከል አገናኝ]