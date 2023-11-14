የተገኘበት ወሳኝ ምዕራፍ፡ NISAR ሳተላይት በጠፈር መሰል ሁኔታዎች ውስጥ የመቋቋም አቅምን ያረጋግጣል

ለዩናይትድ ስቴትስ እና ህንድ የጠፈር ኤጀንሲዎች ትልቅ ምዕራፍ ላይ ባለበት ወቅት፣ ናሳ-አይኤስሮ ሲንቴቲክ Aperture ራዳር (NISAR) ሳተላይት በህንድ ቤንጋሉሩ በሚገኝ የሙቀት ቫክዩም ክፍል ውስጥ የ21 ቀን ጥብቅ ሙከራን በተሳካ ሁኔታ አጠናቋል። ሙከራው ሳተላይቱ ያለውን ከፍተኛ የሙቀት መጠን እና የቦታ ሁኔታዎችን የመቋቋም አቅም ለመገምገም ያለመ ሲሆን በድል አድራጊነት ወጥቷል።
ኤንአአር፣ ምድርን የሚታዘብ ራዳር ሳተላይት፣ በናሳ እና በህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ) መካከል የትብብር ጥረት ነው። በ2024 መጀመሪያ ላይ እንዲጀመር የታቀደለት ተልእኮ፣ ሁሉንም ማለት ይቻላል በየ12 ቀኑ ሁለት ጊዜ ሁሉንም የፕላኔቷን ምድር እና የበረዶ ንጣፎችን መቃኘት እና እስከ ክፍልፋይ ኢንች-ክፍልፋይ ትክክለኛነት ድረስ ጠቃሚ መረጃዎችን ይሰጣል። ይህም እንደ የመሬት መንቀጥቀጥ ያሉ የመሬት መንቀጥቀጥ እንቅስቃሴዎችን መከታተል፣ በደን እና እርጥብ መሬቶች ላይ ያሉ ለውጦችን መከታተል እና በእርሻ መሬቶች ላይ ተለዋዋጭ ለውጦችን መመልከትን ይጨምራል።
በቴርማል ቫክዩም ሙከራ ወቅት፣ በቤንጋሉሩ በሚገኘው የISRO የሳተላይት ውህደት እና የሙከራ ማቋቋሚያ መሐንዲሶች እና ቴክኒሻኖች NISARን ለከፍተኛ የሙቀት ሁኔታዎች በጥንቃቄ ተዳርገዋል። ሳተላይቱ በ 80 ዲግሪ ፋራናይት (ከ 14 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሲቀነስ) ለ 10 ሰአታት "ቀዝቃዛ ሶክ" ተጋልጧል, ከዚያም በተመሳሳይ የሙቀት መጠን እስከ 122 ዲግሪ ፋራናይት (50 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ) የሙቀት መጠን ያለው "ትኩስ" ቆይታ. ይህ NISAR በምድር ላይ ሲዞር የሚያጋጥመውን የሙቀት መለዋወጥ አስመስሎ በፀሐይ ብርሃን እና በጨለማ መካከል ይሸጋገራል።
በሶስት ሳምንታት የፈተና ጊዜ ውስጥ፣ ISRO እና JPL ቡድኖች የሳተላይቱን የሙቀት ስርዓት እና የአንደኛ ደረጃ የሳይንስ መሳሪያ ስርአቶችን አፈጻጸም በመከታተል ያለመታከት ሰርተዋል። የቴርማል ቫክዩም ሙከራው በተሳካ ሁኔታ መጠናቀቁ በሴፕቴምበር ወር ካለፈው ዙር ሙከራ በኋላ ሲሆን ይህም የ ISRO የታመቀ አንቴና መሞከሪያን በመጠቀም ከ NISAR አንቴናዎች የሬዲዮ ምልክቶችን በመገምገም ላይ ያተኮረ ነው።
ከኋላቸው ባለው የሙቀት ቫክዩም እና የታመቀ አንቴና ሙከራዎች፣ የ NISAR ተልዕኮ ቀጣይ እርምጃዎች የፀሐይ ፓነሎችን በማዋሃድ እና ባለ 40 ጫማ (12 ሜትር) ራዳር አንቴና አንፀባራቂ መትከልን ያካትታል። ልክ እንደተጠናቀቀ ሳተላይቱ ወደ ሳቲሽ ዳዋን የጠፈር ማእከል ይጓጓዛል፣ እዚያም በISRO ጂኦሲንክሮነስት ሳተላይት ማስጀመሪያ ተሽከርካሪ ማርክ II ሮኬት ላይ ይጫናል እና ወደ ዝቅተኛ የምድር ምህዋር ይተኮሳል።
NISAR በአይነቱ የመጀመሪያ የሆነ ትብብርን ይወክላል በናሳ እና ISRO መካከል ለሃርድዌር ልማት በመሬት ታዛቢ ተልዕኮ። የፕሮጀክቱን የአሜሪካ አካል የሚመራው የናሳ ጄት ፕሮፐልሽን ላብራቶሪ (JPL) ሲሆን በቤንጋሉሩ የሚገኘው የ ISRO UR ራኦ ሳተላይት ሴንተር (URSC) የህንድ አካልን ይመራል። አንድ ላይ ሆነው ስለ ፕላኔታችን ሳይንሳዊ ምርምር እና ግንዛቤ ድንበር እየገፉ ነው።
በየጥ
የ NISAR ሳተላይት አላማ ምንድነው?
የ NISAR ሳተላይት ለምድር ምልከታ የተነደፈ ሲሆን የፕላኔቷን መሬት እና የበረዶ ንጣፎችን ይከታተላል, ስለ ላዩን እንቅስቃሴዎች, የመሬት መንቀጥቀጥ እንቅስቃሴዎች, የደን ለውጦች, እርጥብ መሬቶች እና የእርሻ መሬቶች ጠቃሚ መረጃዎችን ያቀርባል.
የ NISAR ሳተላይት በቅርቡ ምን ዓይነት ሙከራዎችን አድርጓል?
የ NISAR ሳተላይት በቅርብ ጊዜ ጥብቅ የሆነ የ21 ቀን የሙቀት ቫክዩም ሙከራ አድርጋለች፣ እዚያም አስከፊውን የጠፈር አካባቢን የሚመስሉ ከፍተኛ የሙቀት ሁኔታዎች ገጥሟታል። ይህ ሙከራ ሳተላይቱን የመቋቋም እና በእንደዚህ ዓይነት ሁኔታዎች ውስጥ የመሥራት ችሎታን ገምግሟል።
የ NISAR ተልዕኮ አስፈላጊነት ምንድነው?
የ NISAR ተልዕኮ በናሳ እና በህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ) መካከል ለምድር ታዛቢ ተልዕኮ የመጀመሪያውን የሃርድዌር ልማት ትብብርን ይወክላል። በሁለቱ የጠፈር ኤጀንሲዎች መካከል እየጨመረ ያለውን ትብብር እና አጋርነት እና ሳይንሳዊ እውቀትን ለማሳደግ ያላቸውን ቁርጠኝነት ያሳያል።
የ NISAR ሳተላይት ወደ ህዋ ልታመጥቅ የታቀደው መቼ ነው?
የ NISAR ሳተላይት በ2024 መጀመሪያ ላይ ወደ ህዋ ልታመጥቅ ታቅዷል። ወደ ህዋ እንደገባች ያለማቋረጥ የምድርን ገጽ በመቃኘት በተለያዩ ክስተቶች ላይ ጠቃሚ መረጃዎችን በማቅረብ እና ሳይንቲስቶች ስለ ፕላኔታችን ጥልቅ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ይረዳቸዋል።