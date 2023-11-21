አዲስ ስትራቴጂ የፕሮቶን አስተላላፊዎችን ምግባር እና መረጋጋት ያሳድጋል

በመካከለኛ እና ዝቅተኛ የሙቀት መጠን የፕሮቶን መቆጣጠሪያዎችን እንቅስቃሴ እና መረጋጋት ለማሳደግ በቶኪዮ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የሳይንስ ሊቃውንት አዲስ አቀራረብ ተገኝቷል። በተለምዶ ጥቅም ላይ ከሚውለው የዶፒንግ ዘዴ ይልቅ አንዲት እናት ንጥረ ነገር የተዘበራረቀ ውስጣዊ ኦክሲጅንን ክፍት በማድረግ ለጋሽ ተመራማሪዎቹ የፔሮቭስኪት አይነት የፕሮቶን መቆጣጠሪያዎችን የፕሮቶን ንክኪነት እና መረጋጋት በእጅጉ ማሳደግ ችለዋል። ይህ ግኝት የነዳጅ ሴሎችን እና የኤሌክትሮላይዜሽን ሴሎችን ለመንደፍ አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል.
ፕሮቶኒክ ሴራሚክ (ወይም ፕሮቶን የሚመራ) ነዳጅ/ኤሌክትሮሊሲስ ሴሎች (PCFCs/PCECs) እንደ ዘላቂ የኢነርጂ ቴክኖሎጂ ትኩረት እያገኙ ነው። እነዚህ መሳሪያዎች የኬሚካል ሃይልን ወደ ኤሌክትሪክ የመቀየር አቅም አላቸው እና በተቃራኒው በዝቅተኛ ወይም መካከለኛ የሙቀት መጠን ከዜሮ ልቀት ጋር. ለተለያዩ አፕሊኬሽኖች እንደ ቀልጣፋ የኃይል ምንጮች የማገልገል አቅም አላቸው። እንደሌሎች የነዳጅ ሴሎች እና ኤሌክትሮላይዘር ዓይነቶች፣ ፒሲኤፍሲ/ፒሲሲኤዎች በከበሩ የብረት ማነቃቂያዎች ወይም ውድ ውህዶች ላይ አይመሰረቱም፣ ይህም የበለጠ ወጪ ቆጣቢ ያደርጋቸዋል።
እስከ አሁን ድረስ ሁለቱም ከፍተኛ የመንቀሳቀስ ችሎታ ያላቸው እና በመካከለኛ እና ዝቅተኛ የሙቀት መጠኖች ውስጥ ከፍተኛ መረጋጋት ያላቸው የፕሮቶን መቆጣጠሪያዎች ሪፖርቶች የሉም። "የኖርቢ ክፍተት" በመባል የሚታወቀው ይህ ገደብ ለሳይንቲስቶች ለብዙ አመታት ፈታኝ ሆኖ ቆይቷል። ሆኖም ፕሮፌሰር ማሳቶሞ ያሺማ እና የቶኪዮ ቴክ ቡድናቸው ይህንን ክፍተት ለመቅረፍ አዲስ ስልት ቀይሰዋል።
ተመራማሪዎቹ በክሪስታል ላቲስ ውስጥ የኦክስጂን ክፍተቶችን ለመፍጠር ቆሻሻዎችን የሚያስተዋውቀውን ተቀባይ ዶፒንግ ከመጠቀም ይልቅ በለጋሽ ዶፒንግ ላይ አተኩረዋል። የእናቲቱን ቁሳቁስ ከለጋሽ ዶፓንት ጋር በዶፒንግ, በተቀባይ ዶፒንግ አማካኝነት የሚከሰተውን የፕሮቶን ወጥመድ ተጽእኖን መቀነስ ችለዋል. ይህ ወደ ከፍተኛ ፕሮቶን መምራት እና መረጋጋት እንዲጨምር አድርጓል።
የላቁ የማስመሰል ቴክኒኮችን በመጠቀም የቡድኑ ሙከራዎች እና ቲዎሬቲካል ትንታኔዎች በለጋሽ ዶፔድ የተሰራው ቁሳቁስ በመካከለኛ እና በዝቅተኛ የሙቀት መጠን ልዩ የሆነ የፕሮቶን ንክኪነት አሳይቷል። በተጨማሪም በተለያዩ ከባቢ አየር ውስጥ ከፍተኛ መረጋጋትን አሳይቷል, ይህም ለተግባራዊ አፕሊኬሽኖች ተስፋ ሰጭ ያደርገዋል.
ይህ ግኝት ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ አፈፃፀም ለፒሲኤፍሲ/ፒሲኢሲዎች የፕሮቶን መቆጣጠሪያዎችን ለማዳበር አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል። በተመራማሪዎቹ የተነደፉት ስልቶች እና የአዲሱ ቁሳቁስ ግኝት በሃይል እና በአካባቢ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ መስክ ላይ ከፍተኛ ተፅእኖን የመፍጠር አቅም አላቸው.
በየጥ:
ጥ፡ ለጋሽ ዶፒንግ ምንድን ነው?
መ: ለጋሽ ዶፒንግ የኤሌክትሪክ ንክኪነቱን ለመጨመር ወይም ባህሪያቱን ለማሻሻል ዶፓንትን ወደ ቁሳቁስ ማካተትን ያካትታል።
ጥ: ተቀባይ ዶፒንግ ምንድን ነው?
መ፡ ተቀባይ ዶፒንግ የኦክስጅን ክፍተቶችን ለመፍጠር እና ብቃቱን ለማሳደግ ቆሻሻን ወደ ቁስ ለማስገባት የሚያገለግል ዘዴ ነው።
ጥ፡- የፕሮቶን መቆጣጠሪያዎች ምንድናቸው?
መ፡ የፕሮቶን ኮንዳክተሮች ፕሮቶንን የሚያጓጉዙ፣የኬሚካል ሃይልን ወደ ኤሌክትሪክ ለመቀየር እና በተቃራኒው በነዳጅ ህዋሶች እና በኤሌክትሮላይዝስ ህዋሶች ውስጥ ያሉ ነገሮች ናቸው።
ጥ፡ የኖርቢ ክፍተት ምንድን ነው?
መ: "የኖርቢ ክፍተት" የሚያመለክተው በፕሮቶን መቆጣጠሪያዎች ውስጥ መካከለኛ እና ዝቅተኛ የሙቀት መጠን ከፍተኛ ጥንካሬ እና መረጋጋትን የሚያሳዩ ቁሳቁሶችን እጥረት ነው. በዘርፉ ውስጥ ላሉ ሳይንቲስቶች ፈታኝ ሆኖ ቆይቷል።