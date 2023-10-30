የዩናይትድ ኪንግደም የጠፈር ተልእኮዎችን የወደፊት ሁኔታ በአክሲዮም ስፔስ ማሰስ

የዩናይትድ ኪንግደም የጠፈር ኤጀንሲ የዩናይትድ ኪንግደም የጠፈር ኤጀንሲ (ዩኬኤስኤ) በቅርቡ በሂዩስተን ላይ የተመሰረተ የንግድ ህዋ ተልእኮዎችን ከሚከታተለው አክሲዮም ስፔስ ኩባንያ ጋር አዲስ አጋርነት ጀምሯል። የዚህ ትብብር ግብ አራት ጠፈርተኞችን የሚያሳትፍ ተልእኮ ማቀድ ሲሆን ይህም በንግድ አካላት የተደገፈ ነው። ጡረታ የወጣው እንግሊዛዊ የጠፈር ተመራማሪ ቲም ፒክ ተልእኮውን ሊመራ ይችላል የሚል ወሬ እየተናፈሰ ቢሆንም፣ UKSA ስለ ሰራተኞቹ አባላት ወይም ስለ ተልእኮ ዝርዝሮች ለመገመት በጣም ገና መሆኑን ገልጿል።
Axiom Space ለስፔስ ጣቢያው የሁለት ሳምንት ተልእኮዎችን በማቅረብ ከተለምዷዊ የጠፈር ጣቢያ ሽክርክርዎች ሌላ አማራጭ ይሰጣል። ነገር ግን እነዚህ ተልእኮዎች የቀድሞ ኤጀንሲ ጠፈርተኛ አዛዥ መያዝን ጨምሮ የናሳን ደንቦች ማክበር አለባቸው። በ46/7 የጉዞ ወቅት ከአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ (ኢዜአ) እና UKSA ጋር የበረረው ቲም ፒክ ከግል ኮንትራቶች ወይም ሌሎች የዜግነት ዝግጅቶች ውጭ ወደ ጠፈር የሄደ የመጀመሪያው የእንግሊዝ ተወላጅ ነው።
የ UKSA ተልዕኮ ከሀገሪቱ የ2021 ብሄራዊ የጠፈር ስትራቴጂ ጋር የሚጣጣም ሲሆን ይህም በንግድ ዕድሎች፣ በአለም አቀፍ ትብብር እና በሳይንስና ቴክኖሎጂ እድገት ላይ ያተኩራል። ከሳይንሳዊ ምርምር እና የቴክኖሎጂ ማሳያዎች በተጨማሪ፣ ጠፈርተኞቹ በSTEAM ትምህርቶች እና ወደፊት በህዋ ዘርፍ ለሚሰማሩ ወጣቶችን ለማነሳሳት በትምህርት እና በማዳረስ ተግባራት ላይ ይሳተፋሉ።
በዚህ ደረጃ፣ UKSA እና Axiom Space ከኢዜአ ጋር በበረራ አፈጻጸም እና የበረራ ቡድን ምርጫ ላይ በቅርበት እየሰሩ ነው። የተልዕኮው ጽንሰ-ሐሳብ አሁንም እየተቀረጸ ነው፣ እና ከቀጠለ፣ ሠርቶ ማሳያው ለወደፊት የጠፈር ተልዕኮዎች አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን በማረጋገጥ ረገድ ወሳኝ ሚና ሊጫወት ይችላል። UKSA አፅንዖት የሚሰጠው ተልዕኮው አሁንም በምርመራው ደረጃ ላይ እንዳለ እና ሃሳቡ ከተገቢው መስፈርት ጋር ካልተጣጣመ መብረር አይችልም። ነገር ግን፣ ተልዕኮው ወደፊት የሚሄድ ከሆነ፣ ሙሉ በሙሉ በዩናይትድ ኪንግደም በሚገኙ ኩባንያዎች ስፖንሰር ይደረጋል።
በየጥ:
ጥ፡ Axiom Space ማነው?
መልስ፡ Axiom Space በሂዩስተን ላይ የተመሰረተ የንግድ ቦታ ተልዕኮዎች ላይ ያተኮረ ኩባንያ ነው።
ጥ፡ ቲም ፒክ ተልዕኮውን ይመራዋል?
መ: ስለ ተልእኮው የሰራተኞች አባላት ለመገመት በጣም ገና ነው።
ጥ፡ የ UKSA ተልዕኮ አላማ ምንድን ነው?
መ፡ ተልእኮው ሳይንሳዊ ምርምርን፣ የቴክኖሎጂ ማሳያዎችን፣ እና የSTEAM ትምህርትን እና ወደፊት በህዋ ዘርፍ ውስጥ ያሉ ስራዎችን ለማስተዋወቅ ያለመ ነው።
ጥ፡ ለተልዕኮው የገንዘብ ድጋፍ የሚደረገው እንዴት ነው?
መ፡ የተልእኮው ወጪዎች በሙሉ የሚከፈሉት በዩኬ ካደረጉ ኩባንያዎች በስፖንሰርነት ነው።
ጥ፡- ተልዕኮው አሁን በምን ደረጃ ላይ ነው?
መ፡ ተልእኮው ገና በቅድመ እቅድ ደረጃ ላይ ነው፣ UKSA እና Axiom Space የተልእኮውን ፅንሰ-ሃሳብ በመቅረጽ ላይ እየሰሩ ነው።