ኒው ስፔስ ኦዲሲ፡ ናሳ ለጨረቃ ተልዕኮ ሲዘጋጅ ቶም ሃንክስ ከአርጤምስ 2 ሰራተኛ ጋር ተገናኘ።

እ.ኤ.አ. በ 1995 በሆሊውድ “አፖሎ 13” በተካሄደው የናሳ የጠፈር ተመራማሪ ሚና የሚታወቀው ታዋቂው ተዋናይ ቶም ሃንክስ በቅርቡ የእውነተኛ ህይወት ጠፈርተኞችን የአርጤምስ 2 ቡድን የመገናኘት እድል ነበረው። ይህ ገጠመኝ የተካሄደው በሂዩስተን ውስጥ በሚገኘው የናሳ ጆንሰን የጠፈር ማእከል ሲሆን ሃንክክስ ከአውሮፕላኖቹ ጋር መሳል ብቻ ሳይሆን ሚሽን ቁጥጥርን በመጎብኘት እና በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ተሳፍረው ከኤግዚቢሽን 70 ጠፈርተኞች ጋር ተወያይቷል።
የናሳ ጠፈርተኞች ሬይድ ዊስማን፣ ቪክቶር ግሎቨር እና ክርስቲና ኮች ከካናዳ የጠፈር ኤጀንሲ ጄረሚ ሀንሰን ጋር የተካተቱት የአርጤምስ 2 መርከበኞች የናሳ የሰውን ጨረቃ ፍለጋ እንደገና ለመጀመር ያለው ትልቅ እቅድ አካል ነው። ከ2024 ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ለጨረቃ ዙር ተልእኮ የታቀደው እነዚህ አራት ጠፈርተኞች ጨረቃን ለመክበብ ናሳ ዘላቂ የሆነ የጨረቃ መኖርን ለመፍጠር በሚያደርገው ጥረት አካል ነው።
የአርጤምስ ስምምነት፣ ሰላማዊ የጠፈር ጥናት ደንቦች ማዕቀፍ፣ የናሳን ዓለም አቀፍ ትብብር በእነዚህ የጨረቃ ተልእኮዎች ይመራል። እያደገ ካለው የዓለም አቀፍ አጋሮች ጥምረት ጋር፣ ናሳ ከፕላኔታችን ባሻገር ለቀጣይ የጠፈር ምርምር እና ሳይንሳዊ ግኝቶች መንገድ ለመክፈት ያለመ ነው።
ለመጪው የጨረቃ ጀብዱ በመዘጋጀት ላይ፣ የአርጤምስ 2 መርከበኞች የስፔስ ማስጀመሪያ ሲስተም (SLS) ሮኬትን ዋና ደረጃ ለመገምገም በቅርቡ በኒው ኦርሊየንስ የሚገኘውን የናሳን ሚቹድ መሰብሰቢያ ተቋም ጎብኝተዋል። ይህ ኃይለኛ ሮኬት ከኦሪዮን የጠፈር መንኮራኩር ጋር ተዳምሮ ሰራተኞቹ ወደ ምድር ምህዋር የሚደርሱበት እና በመጨረሻም ወደ ጨረቃ የሚሄዱበት መንገድ ይሆናል።
የአርጤምስ 2 ሰራተኞች ስልጠና እና ዝግጅት ከኦሪዮን የጠፈር መንኮራኩር እና የህክምና ሂደቶች ጋር መተዋወቅንም ያካትታል። በቅርቡ፣ ከተልዕኳቸው በኋላ ወደ ምድር መመለሳቸውን ለማስመሰል ከናሳ እና ከዩኤስ የባህር ኃይል ጋር በመተባበር በባህር ላይ በማገገም ልምምድ ላይ ይሳተፋሉ።
ናሳ ለአርጤምስ 2 ተልዕኮ አስፈላጊ የሆኑትን ክፍሎች ማለትም RS-25 ሞተሮችን እና መንትያ ድፍን ሮኬት ማበልጸጊያዎችን ማሰባሰብ በቀጠለ ቁጥር ለቀጣዩ የጨረቃ አሰሳ ምዕራፍ ደስታ ይገነባል። የአርጤምስ ፕሮግራም የሰው ልጅ ወደ ጨረቃ መመለስን ይወክላል እና የሰው ልጅን የእውቀት እና የአሰሳ ድንበሮች ለሚገፉ ወደፊት ለሚደረጉ የጠፈር ተልዕኮዎች መሰረት ይጥላል።
በየጥ
Tom Hanks ማን ተኢዩር?
ቶም ሃንክስ ታዋቂው የሆሊውድ ተዋናይ ሲሆን በተለያዩ የተለያዩ ሚናዎች እና ትርኢቶች ይታወቃል። በጠፈር ማህበረሰብ ውስጥ፣ በተለይም የናሳ የጠፈር ተመራማሪው ጂም ሎቭል “አፖሎ 13” በተሰኘው ፊልም ላይ ባሳየው ምስል ታዋቂ ነው።
የአርጤምስ 2 ተልዕኮ ምንድን ነው?
የአርጤምስ 2 ተልዕኮ የሰው ልጆችን ወደ ጨረቃ ለመመለስ እና ቀጣይነት ያለው የጨረቃ መኖርን ለመመስረት የ NASA የአርጤምስ ፕሮግራም አካል ነው። አርጤምስ 2 የጠፈር ተመራማሪዎችን ጨረቃን እየዞሩ እና የወደፊት የጨረቃ ተልእኮዎችን ለመደገፍ ጠቃሚ መረጃዎችን በማሰባሰብ ያካትታል።
የአርጤምስ ስምምነቶች ምንድን ናቸው?
የአርጤምስ ስምምነቶች በጨረቃ ፍለጋ ላይ ዓለም አቀፍ ትብብርን ለመምራት በናሳ የተዘጋጀ ስምምነት እና ማዕቀፍ ነው። እነዚህ ስምምነቶች ሰላማዊ እና በትብብር የጠፈር ምርምርን ያበረታታሉ እና ሳይንሳዊ መረጃዎችን ለመለዋወጥ፣ የጠፈር ቅርሶችን ለመጠበቅ እና የጠፈር ተመራማሪዎችን ደህንነት ለማረጋገጥ ደንቦችን ያዘጋጃሉ።
የጠፈር ማስጀመሪያ ሲስተም (SLS) ሮኬት ምንድን ነው?
የጠፈር ማስጀመሪያ ሲስተም (SLS) ሮኬት በናሳ እየተሠራ ያለ ኃይለኛ የማስጀመሪያ ተሽከርካሪ ነው። የአርጤምስ ተልእኮዎችን ለጨረቃ እና ወደፊትም ወደ ማርስ የሚደረጉ ተልእኮዎችን ጨምሮ ከምድር ምህዋር ባሻገር የተሳሰሩ ተልእኮዎችን ለመጀመር አስፈላጊውን ግፊት እና አቅም ይሰጣል።
(ምንጭ፡ nasa.gov)