TOI-1801 ለ: በወጣት ፕላኔታዊ ስርዓት ውስጥ የሙቀት መጠን ያለው ሚኒ-ኔፕቱን

የ TOI-1801 ለ መገኘቱን እናሳውቃለን ፣ አስደናቂ የአየር ንብረት ሚኒ ኔፕቱን በወጣት ኤም ድዋርፍ ኮከብ እየዞረ ነው። መጀመሪያ ላይ የTESS ፕላኔት እጩ ሆኖ በኤፕሪል 2020 ተለይቷል፣ TOI-1801 b የ21.3 ቀናት ጊዜ አለው። ነገር ግን፣ በመሬት ላይ የተመሰረቱ ምልከታዎች፣ በፎቶሜትሪ ውስጥ እና በውጭ መጓጓዣ እና ትክክለኛ የጨረር ፍጥነት መለኪያዎችን ጨምሮ ፣ የፕላኔቷ ትክክለኛ ጊዜ 10.6 ቀናት ነው።
በእነዚህ ተከታታይ ምልከታዎች፣ TOI-1801 b 5.74 ± 1.46 M⊕ እና ራዲየስ 2.08 ± 0.12 R⊕ እንዳለው ወስነናል። በእነዚህ መለኪያዎች ላይ በመመስረት፣ TOI-1801 b በዋነኛነት ከውሃ እና ከድንጋይ የተዋቀረ ነው፣ በከባቢ አየር ውስጥ አነስተኛ መጠን ያለው (እስከ 2% በጅምላ) የሃይድሮጂን ጋዝ መሆኑን በእርግጠኝነት መገመት እንችላለን።
በተጨማሪም የስርአቱ ዕድሜ ወደ 900 ሚሊዮን ዓመታት ገደማ የሚገመተው TOI-1801 b በወጣት አጓጓዦች ኤክስፖፕላኔቶች መካከል ያስቀምጣል። ከሌሎች የታወቁ ኤክሶፕላኔቶች ጋር አብሮ የተሰራ፣ TOI-1801 b እንደ ልዩ አባል ጎልቶ ይታያል።
የጅምላ-ራዲየስ ግንኙነትን በሚያሳየው ሥዕላዊ መግለጫ የ TOI-1801 ለ እርግጠኛ አለመሆን በራስ የመተማመን ደረጃ ያላቸው ባለቀለም ጥላ ክልሎች ተመስለዋል። በተለያዩ ባለቀለም መስመሮች የተወከሉት የቅንብር ሞዴሎች ስለ ኤክሶፕላኔት እምቅ መዋቅር ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ። በተለይም መካከለኛ እና ቀኝ ፓነሎች ያለ ጋዝ እና በጋዝ ኤንቨሎፕ በቅደም ተከተል የተቀናበሩ ሞዴሎችን ያሳያሉ። በትክክለኛው ፓነል ውስጥ ያሉት ጠንካራ እና ነጠብጣብ መስመሮች ለጋዝ ፖስታ የተለያዩ የሙቀት ሁኔታዎችን ያመለክታሉ.
እንደ ማጣቀሻ, ስዕሉ ምድርን እና ኔፕቱን ያካትታል. በተጨማሪም፣ ለተመሳሳይ ፕላኔት በሚታተሙ እርስ በርሳቸው የሚጋጩ ውጤቶች በመኖራቸው B22 እና M22 እንደ ማጣቀሻዎች እናካትታቸዋለን፣ ይህም የተለያዩ መለኪያዎችን ያሳያል።
በማጠቃለያው TOI-1801 b ስለ ኤክስፖፕላኔቶች ያለን እውቀት ተጨማሪ ነገርን ይወክላል። መጠነኛ ባህሪው፣ ስብስባው እና ወጣት እድሜው ለተጨማሪ ምርመራ አስገዳጅ ኢላማ ያደርገዋል። የእንደዚህ አይነት ኤክሶፕላኔቶች ቀጣይነት ያለው ጥናት ከፀሀይ ስርዓታችን ባለፈ በተለያዩ አካባቢዎች ስለ ፕላኔቶች አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ እንድንረዳ አስተዋፅኦ ያደርጋል።
ትርጓሜዎች
– TESS፡ የሚሸጋገር Exoplanet ሰርቬይ ሳተላይት።
– M ድንክ፡ የዋና ቅደም ተከተል ኮከብ ዓይነት፣ እንዲሁም ቀይ ድንክ በመባልም የሚታወቅ፣ ከፀሐይ በ0.08 እና 0.6 እጥፍ የሚበልጥ ክብደት ያለው።
– ራዲያል ፍጥነት (RV)፡- የዶፕለር ፈረቃ ውጤትን በመጠቀም የአንድ ኮከብ እንቅስቃሴ ወደ ተመልካች የሚወስደውን እንቅስቃሴ መለካት።
– ብዛትና ራዲየስ፡- ቅዳሴ በአንድ ነገር ውስጥ ያለውን የቁስ መጠን ሲያመለክት ራዲየስ ደግሞ ከመሃል እስከ ውጫዊው ገጽ ያለውን ርቀት ይለካል።
– Iso-density መስመሮች፡ በተለያዩ የቅንብር ሞዴሎች ውስጥ የእኩል ጥግግት መስመሮችን በሚወክሉ የጅምላ ራዲየስ ዲያግራም ላይ የተቆራረጡ ግራጫ መስመሮች።
- የተወሰነ ኢንትሮፒ፡ የስርአቱን መዛባት ወይም የዘፈቀደነት መጠን የሚለካ ቴርሞዳይናሚክስ ንብረት።
- H2: ሞለኪውላር ሃይድሮጂን ጋዝ.
- ካርመንስ እና ሰራተኞች: ለትክክለኛ ራዲያል ፍጥነት መለኪያዎች የሚያገለግሉ መሳሪያዎች.
ምንጮች:
- ባራጋን እና ሌሎች. (2022)
- ኤል ሙፍቲ እና ሌሎች. (2023)
- ዜንግ እና ሌሎች (2019)
- astro-ph.EP (arXiv መለያ)