አስደናቂ ግኝት፡ የፀሐይ አናሎግ ፕላኔተሪ ሲስተሞች

ተመራማሪዎች ፕላኔቶች እንዴት እንደሚፈጠሩ እና እንደሚሻሻሉ ለመረዳት በፀሃይ አናሎግ ዙሪያ ትኩረታቸውን ወደ ፕላኔቶች ስርዓቶች አዙረዋል። እነዚህ ስርዓቶች ከራሳችን የፀሐይ ስርዓት ጋር በሚመሳሰሉ አካባቢዎች ውስጥ ፕላኔቶችን በሚቀርጹ ሂደቶች ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ። የTESS ፎቶሜትሪ መረጃን እና በSOPHIE መሳሪያ የተገኘውን ስፔክትሮስኮፒክ መረጃን ባካተተው ጥናት ላይ የተገኙት የቅርብ ጊዜ ግኝቶች ሁለት ማራኪ የፕላኔቶች ስርዓቶች በፀሃይ አናሎግ TOI-1736 እና TOI-2141 [ምንጭ] ዙሪያ የሚዞሩ ፕላኔቶችን መለየት እና ባህሪ ይፋ አድርገዋል።
ተመራማሪዎቹ በእነዚህ ስርዓቶች ውስጥ ትክክለኛ ራዲያል ፍጥነቶች (RV) እና የአስተናጋጅ ከዋክብትን አካላዊ ባህሪያት ለመሰብሰብ ጥልቅ የሆነ የእይታ ትንተና አድርገዋል። TOI-1736 እና TOI-2141 ሁለቱም ወደ ተሻጋሪ ንዑስ ኔፕቱን አስተናጋጅ ይጫወታሉ፣ እያንዳንዱም አስደናቂ ባህሪ አለው። የTOI-1736 ንዑስ ኔፕቱን 2.44±0.18 R⊕ ራዲየስ፣ የምሕዋር ጊዜ 7.073088(7) ቀናት፣ እና ክብደት 12.8±1.8 M⊕ ይመካል። በሌላ በኩል፣ የTOI-2141 ንዑስ ኔፕቱን የ3.05±0.23 R⊕ ራዲየስ፣ የምሕዋር ጊዜ 18.26157(6) ቀናት እና የ24±4 M⊕ ብዛት ያሳያል።
በተለይ ስለ TOI-1736 የሚማርከው የረዥም ጊዜ የ RV ልዩነቶች ነው፣ እሱም ባለ ሁለት ፕላኔት መፍትሄን ከመስመር አዝማሚያ ጋር ያሳያል። ውጫዊ ጓደኛው፣ TOI-1736 c በመባል የሚታወቀው፣ የ RV ከፊል-amplitude 201.1±0.7 ms−1 ያሳያል፣ ይህም የሚገመተውን mcsini=8.09±0.20 MJup ነው። የGAIA DR3 የአስትሮሜትሪክ ትርፍ ድምጽን በመተንተን፣ ተመራማሪዎቹ የ TOI-1736 c ብዛት በ8.7+1.5-0.6 MJup መካከል መገመት ችለዋል። ይህ እጅግ በጣም ግዙፍ ፕላኔት በ 570.2 ± 0.6 ቀናት ውስጥ የምሕዋር ጊዜ ፣ የ 0.362 ± 0.003 ግርዶሽ ፣ እና የ 1.381 ± 0.017 au ከፊል-ዋና ዘንግ ያለው ኢሴንትሪክ ምህዋርን ይከተላል። በሚያስደንቅ ሁኔታ፣ TOI-1736 ሐ የሚኖረው በሶላር አናሎግ በሚኖርበት አካባቢ ነው፣ በምድር ላይ ካለው የቦሎሜትሪክ ፍሰት ክስተት 0.71 ± 0.08 እጥፍ ይቀበላል።
የጅምላ-ራዲየስ ግንኙነት ለተሸጋገሩ ንዑስ ኔፕቱንስ፣ TOI-1736 b እና TOI-2141 ለ፣ እነዚህ ሁለቱም ፕላኔቶች ከምድር ጋር ተመሳሳይነት ያለው ጥቅጥቅ ያለ ቋጥኝ ኮር እና በውሃ የበለፀገ ፖስታ ሊኖራቸው እንደሚችል ያሳያል። እነዚህ ግኝቶች በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ባሉ የተለያዩ የፕላኔቶች ስርዓቶች ላይ አዲስ ብርሃን ፈንጥቀዋል እና ስለ ፕላኔቶች አፈጣጠር እና የዝግመተ ለውጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።
በየጥ
ጥ: የፀሐይ አናሎግ ምንድን ነው?
መልስ፡- የፀሐይ አናሎግ በአካላዊ ባህሪያቱ ፀሀያችንን በቅርበት የሚመስል ኮከብ ነው።
ጥ፡ TESS ምንድን ነው?
መ፡ TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) የመተላለፊያ ዘዴን በመጠቀም ኤክስፖፕላኔቶችን ለመፈለግ የተነደፈ የጠፈር ቴሌስኮፕ ነው።
ጥ፡ የፕላኔቶች የጅምላ ራዲየስ ግንኙነት ምንድን ነው?
መ፡ የጅምላ ራዲየስ ግንኙነት የሚያመለክተው በፕላኔቷ ግዝፈት እና ራዲየስ መካከል ያለውን ግንኙነት ነው። ሳይንቲስቶች የፕላኔቷን ስብጥር እና አወቃቀሮችን እንዲመረምሩ ይረዳቸዋል.
ጥ፡- የመኖሪያ አካባቢው ምንድን ነው?
መ: የመኖሪያ አካባቢ ዞን እኛ እንደምናውቀው የህይወት ቁልፍ ንጥረ ነገር ፈሳሽ ውሃ እንዲኖር ሁኔታዎች ተስማሚ ሊሆኑ የሚችሉበት በኮከብ ዙሪያ ያለ ክልል ነው።