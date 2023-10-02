በ2023 አመታዊ ግርዶሽ በላይኛው ከባቢ አየር ላይ ያለውን ተጽእኖ ለማጥናት ናሳ ሮኬቶችን ይጀምራል።

በግርዶሽ ዱካ ዙሪያ ያሉ የአየር ንብረት መዛባት (APEP) የተባለ የናሳ ድምፅ ሮኬት ተልእኮ በኦክቶበር 14, 2023 አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ላይ ሶስት ሮኬቶችን ያስወነጨፋል፣ ይህም የፀሐይ ብርሃን በድንገት መቀነስ የላይኛው ከባቢ አየር ላይ ያለውን ተጽእኖ ለማጥናት ነው። በEmbry-Riddle Aeronautical University ፕሮፌሰር በሆኑት በአሮህ ባርጃትያ የሚመራው የኤፒኢፒ ተልዕኮ በ ionosphere ላይ ያለውን ለውጥ ለመመርመር ያለመ ነው - የፀሐይ ብርሃን ከአቶሞች ጋር የሚገናኝበት ion እና ኤሌክትሮኖችን ይፈጥራል።
በፀሐይ ግርዶሽ ወቅት የ ionospheric ሙቀት እና ጥግግት በፍጥነት ይወድቃል እና እንደገና ይነሳል, ይህም በ ionosphere ውስጥ ማዕበሎችን ይፈጥራል. ጨረቃ ፀሐይን ሙሉ በሙሉ የምትሸፍንበት አካባቢ ሮኬቶችን በመተኮስ በኤሌክትሪክ እና መግነጢሳዊ መስኮች፣ ጥግግት እና የሙቀት መጠን ላይ ለውጦችን የሚለኩ መሳሪያዎችን ለማሰማራት አቅዷል። እነዚህ መለኪያዎች በፀሐይ ግርዶሽ ወቅት በ ionosphere ውስጥ ከበርካታ ቦታዎች የመጡ የመጀመሪያ በአንድ ጊዜ ምልከታዎች ይሆናሉ።
ከሮኬት መለኪያዎች በተጨማሪ የAPEP ተልዕኮ በአየር ኃይል ምርምር ላብራቶሪ እና በማሳቹሴትስ የቴክኖሎጂ ተቋም የሃይስታክ ኦብዘርቫቶሪ ውስጥ ከሚገኙት ተባባሪ መርማሪዎች በመሬት ላይ የተመሰረተ ምልከታዎችን ይጠቀማል። በEmbry-Riddle ተማሪዎች የተጀመሩት ከፍተኛ ከፍታ ያላቸው ፊኛዎች ግርዶሹ ሲያልፍ የአየር ለውጥ ይለካሉ።
የ APEP ሮኬቶች በጥቅምት 2023 ከኒው ሜክሲኮ ይነሳና በኤፕሪል 2024 ከናሳ ዋሎፕስ የበረራ ፋሲሊቲ በቨርጂኒያ አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ ይመለሳሉ እና እንደገና ይጀምራሉ። እነዚህ ጅምር ግርዶሾች በላይኛው ከባቢ አየር ላይ ስላለው ሰፊ ተጽእኖ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።
ምንጮች፡- ናሳ፣ ሳይንሳዊ እይታ ስቱዲዮ