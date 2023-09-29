የፀሐይ ግርዶሽ በአዮኖስፌር ላይ የሚያስከትለውን ውጤት ለማጥናት የናሳ ተልእኮ

የናሳ ድምፅ ሮኬት ተልእኮ፣ በከባቢ ግርዶሽ ጎዳና አካባቢ (ኤፒኢፒ) በመባል የሚታወቀው፣ በጥቅምት 2023 አመታዊ ግርዶሹ ላይ ሶስት ሮኬቶችን ሊወነጨፍ ነው። ተልዕኮው በግርዶሽ ወቅት የፀሀይ ብርሀን ድንገተኛ መውደቅ የላይኛውን ከባቢ አየር በተለይም ionosphere ላይ እንዴት እንደሚጎዳ ለማጥናት ያለመ ነው።
ionosphere ፣ 50 ማይል እና ከዚያ በላይ ርቀት ላይ የሚገኝ የከባቢ አየር ንጣፍ ፣ በፀሐይ ጨረር UV ክፍል ምክንያት ኤሌክትሪክ ይሆናል። ይህ ንብርብር በቀን ውስጥ በፀሐይ ቋሚ ኃይል የሚለያዩ ከፍተኛ-የሚበሩ ionዎችን እና ኤሌክትሮኖችን ያካትታል። ነገር ግን፣ በግርዶሽ ወቅት፣ ionospheric የሙቀት እና ጥግግት በፍጥነት ይወድቃል እና ይነሳል፣ ይህም በ ionosphere ውስጥ የሚንጠባጠብ ማዕበሎችን ይፈጥራል።
የAPEP ተልዕኮ ከግርዶሹ ጫፍ በፊት፣በጊዜ እና በኋላ ሮኬቶችን ያስነሳል። እያንዳንዱ ሮኬት በኤሌክትሪክ እና መግነጢሳዊ መስኮች፣ ጥግግት እና የሙቀት መጠን ላይ ለውጦችን ለመለካት ትናንሽ ሳይንሳዊ መሳሪያዎችን ያሰማራል። እነዚህ በፀሐይ ግርዶሽ ወቅት በ ionosphere ውስጥ ከበርካታ ቦታዎች የሚወሰዱ የመጀመሪያ በአንድ ጊዜ መለኪያዎች ይሆናሉ።
የድምፅ ሮኬቶችን መጠቀም በተወሰኑ የቦታ ክልሎች እና በተለያየ ከፍታ ላይ ትክክለኛ መለኪያዎችን ይፈቅዳል. የ APEP ሮኬቶች ከመሬት ከፍታ በ45 እና 200 ማይል መካከል ይለካሉ፣በአቅጣጫቸው፣በአቀባዊው ልኬት ላይ ጠቃሚ መረጃዎችን በትንሽ የቦታ ሚዛኖች ይሰጣሉ። መሬት ላይ የተመሰረቱ ምልከታዎች፣ ionospheric density እና ገለልተኛ የንፋስ መለኪያዎች፣ የራዳር ምልከታዎች እና ከፍ ያለ የአየር ፊኛ ማሰማራትን ጨምሮ፣ ተልዕኮውንም ይደግፋሉ።
በኒው ሜክሲኮ የተወረወሩት የ APEP ሮኬቶች በቨርጂኒያ በሚገኘው የናሳ ዋሎፕስ የበረራ ፋሲሊቲ በጠቅላላ የፀሐይ ግርዶሽ በሚያዝያ 2024 እንደገና ይመለሳሉ እና እንደገና ይጀምራሉ። ይህ በ ionosphere ላይ የሚደርሰውን ግርዶሽ ለመለካት ሌላ እድል ይሰጣል።
ግርዶሽ በ ionosphere ላይ ያለውን ሰፊ ተጽእኖ በማጥናት፣ የAPEP ተልዕኮ ስለዚህ የከባቢ አየር ንብርብር እና ለሳተላይት ግንኙነቶች እና ሌሎች ህዋ ላይ ለተመሰረቱ ንብረቶች ያለውን ጠቀሜታ ግንዛቤያችንን ለማሳደግ ያለመ ነው።
ምንጮች፡- ናሳ