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ሳይንስ

በሕክምና ምርምር ውስጥ ማጭበርበርን እና መጥፎ ምግባርን ለመፍታት አስቸኳይ አስፈላጊነት

ByMampho Brescia

ጥቅምት 4, 2023
በሕክምና ምርምር ውስጥ ማጭበርበርን እና መጥፎ ምግባርን ለመፍታት አስቸኳይ አስፈላጊነት

በአውስትራሊያ ውስጥ በሚገኘው የሞናሽ ዩኒቨርሲቲ የፊዚዮሎጂ እና የባዮሜዲካል ሳይንሶች ፕሮፌሰር የሆኑት ዋርዊክ ፒ. አንደርሰን በተሰኘው አዲሱ መጽሐፋቸው “በሕክምና ምርምር ላይ እምነት” በሕክምና ምርምር መስክ የማጭበርበር እና የቆሻሻ ሳይንስ አስቸኳይ ችግርን አጉልቶ አሳይተዋል። አንደርሰን ሳይንቲስቶች በማህበረሰባቸው ውስጥ ማጭበርበር እና እኩይ ተግባር መኖራቸውን አምኖ ለመቀበል ፈታኝ ሆኖ አግኝተውታል፣ ሳይንስም ከእንደዚህ አይነት ጉዳዮች ነፃ ነው የሚለውን ሃሳባዊ አመለካከት ማዳበርን ይመርጣሉ።

ያልታሰቡ ስህተቶች እና ድንቁርናዎች ለተሳሳቱ የምርምር ግኝቶች መንስኤ ሊሆኑ ቢችሉም አንደርሰን ግን ሆን ብለው ድንበሩን የሚገፉ፣ መረጃ የሚፈጥሩ እና የግል ምኞቶችን እና የገንዘብ ጥቅማ ጥቅሞችን ለማሳደድ የሚያታልሉ ግለሰቦች እንዳሉ ይሟገታል። ይሁን እንጂ የሳይንስ ማህበረሰብ የድንቁርና ዑደትን በማስቀጠል ችግሩን የሚያባብሰው የምርምር ማጭበርበርን ጉዳይ በግልፅ ለመወያየት ፈቃደኛ አልሆነም.

የእኩዮች ግምገማ፣የሙከራዎች መባዛት እና የሳይንስ ራስን በራስ የማረም ባህሪ ብዙውን ጊዜ ማጭበርበርን ለመከላከል ውጤታማ ዘዴዎች ተደርገው ይወሰዳሉ። ሆኖም፣ አንደርሰን ያስጠነቅቃል የአቻ ግምገማ የተጭበረበረ ምርምርን በመለየት ሞኝነት እንዳልሆነ፣ የማባዛት ጥናቶች ከገንዘብ ሰጪዎች ብዙም ድጋፍ አያገኙም፣ እና ከድግግሞሾች ለመታተም የሚታገሉ አሉታዊ ውጤቶች። ስለሆነም ሳይንቲስቶች ችግሩን በብቃት ለመዋጋት ስለ የምርምር ጥፋቶች የበለጠ ውይይት እንዲያደርጉ ይደግፋሉ።

ይህንን ችግር ለመፍታት አንደርሰን የሕክምና ምርምር ወደ እውነተኛ ሙያ እንዲለወጥ ሐሳብ አቅርቧል. እንደ ህክምና እና የጥርስ ህክምና ካሉ ዘርፎች በተለየ ለህክምና ተመራማሪዎች ምንም የተለየ የስልጠና ፕሮግራሞች ወይም የእውቅና መስፈርቶች የሉም። አንደርሰን በህክምና ጥናት ውስጥ የሙያ ማረጋገጫ ሂደቶችን ፣ የብቃት ደረጃዎችን እና የስነምግባር መመሪያዎችን መተግበር ተመራማሪዎችን ለድርጊታቸው ተጠያቂ እንደሚያደርጋቸው እና የሙያውን ታማኝነት እንደሚጠብቅ ያምናል ።

አንደርሰን ሳይንሳዊ ምርምርን ለማዳከም እና የገንዘብ ድጋፍን ለመቆጣጠር በፖለቲከኞች ጨምሮ በውስጥ ትችት ተቺዎች ሊጠቀሙበት እንደሚችሉ ስጋቱን አምኗል። ይሁን እንጂ የረዥም ጊዜ ያለመንቀሳቀስ አደጋ ከእነዚህ አሳሳቢ ጉዳዮች እጅግ የላቀ መሆኑን አጽንኦት ሰጥቷል። ሳይንቲስቶች የምርምር ልማዶችን ፣ የገንዘብ ድጋፍ ሀሳቦችን እና ህትመቶችን በጥልቀት እንዲመረምሩ እና የሕክምና ምርምርን ስም ለመጠበቅ ማጭበርበርን እና ጥፋቶችን ለመፍታት መፍትሄዎችን በንቃት እንዲፈልጉ አሳስቧል።

ምንጭ፡- የዋርዊክ አንደርሰን መጽሃፍ፣ “በህክምና ምርምር መታመን”

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