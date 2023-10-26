የሌሎች ዓለማት መገለጥ፡ የExoplanets ቀጥተኛ ያልሆነ ፍለጋ

የምንኖረው ስለ አጽናፈ ሰማይ ያለን ግንዛቤ አብዮት እየተካሄደ ባለበት፣ በተለይም ከፀሀይ ስርዓታችን ባሻገር ስላለው ሌሎች ዓለማት ባለን እውቀት ነው። አንዴ በግምታዊ እና በሳይንስ ልቦለድ ውስጥ ብቻ ተወስነን፣ አሁን አብዛኞቹ ከዋክብት በዙሪያቸው በሚዞሩ ፕላኔቶች የታጀቡ መሆናቸውን በእርግጠኝነት ማረጋገጥ እንችላለን። ይህ ግንዛቤ ከመሬት በደርዘን የሚቆጠሩ አልፎ ተርፎም በመቶዎች ለሚቆጠሩ የብርሃን አመታት የሚኖሩትን የሰማይ አካላትን የመለየት አስደናቂ ስኬት ማሳያ ነው።
እነዚህን ሩቅ ፕላኔቶች ማግኘት ቀላል ስራ አይደለም። ከከዋክብት በተለየ መልኩ ፕላኔቶች የራሳቸውን ብርሃን አይሰጡም እና ብዙውን ጊዜ በአስተናጋጅ ኮከቦች ብርሃናቸው ይገለላሉ. በዚህም ምክንያት የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ኤክስኦፕላኔቶችን ለማደን ቀጥተኛ ያልሆኑ ዘዴዎችን መጠቀም ነበረባቸው። እነዚህ ዘዴዎች ፕላኔቶች በሚዞሩባቸው ከዋክብት ላይ የሚያሳድሩትን ጉልህ ተጽእኖ በመጠቀም እነሱን ለመከታተል ያስችሉናል።
ሁለት ታዋቂ ቴክኒኮች ተፈጥረዋል-የራዲያል-ፍጥነት (ዶፕለር) ዘዴ እና የመተላለፊያ ዘዴ. ራዲያል-ፍጥነት ዘዴው በፕላኔቷ እና በኮከቡ መካከል የሚከሰተውን የስበት መጎተቻ መመልከትን ያካትታል, ይህም ኮከቡ ወደ ኋላ እና ወደ ፊት እንዲወዛወዝ ያደርጋል. በኮከቡ የብርሃን ድግግሞሽ ላይ የተፈጠረውን ለውጥ በመተንተን የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የኤክሶፕላኔት መኖርን ሊወስኑ ይችላሉ። በሌላ በኩል፣ የመተላለፊያ ዘዴው የሚያተኩረው ፕላኔት ከፊቱ ስታልፍ አልፎ አልፎ የከዋክብት ብርሃን መፍዘዝ ላይ ነው። ሳይንቲስቶች እነዚህን ወቅታዊ የብሩህነት ልዩነቶች በመከታተል የፕላኔቷን መኖር መገመት ይችላሉ።
በትክክለኛነታቸው እና በታታሪነታቸው ተለይተው የሚታወቁት እነዚህ መሰረታዊ ያልሆኑ ቀጥተኛ ያልሆኑ የምስል ቴክኒኮች አስደናቂ ውጤቶችን አስገኝተዋል። እስካሁን ድረስ ከ5,500 በላይ ኤክሶፕላኔቶች ተረጋግጠዋል፣ እያንዳንዳቸው የየራሳቸውን ልዩ ባህሪያት የሚኮሩ እና በአስደናቂው የዓለማችን ልዩነት በጋላክሲያችን ውስጥ አስተዋፅዖ ያደርጋሉ። ሁለቱም ራዲያል-ፍጥነት እና የመተላለፊያ ዘዴዎች በዚህ ኤክስፖ ፕላኔት ፍለጋ ውስጥ ወሳኝ ሚናዎችን ሲጫወቱ የራዲያል-ፍጥነት ዘዴ የአቅኚነት አካሄድ ልዩ ቦታን ይይዛል ይህም በኤክሶፕላኔቶች አሰሳ ውስጥ የድል ጉዞአችንን ያበስራል።
ራዲያል-ፍጥነት ዘዴው በኮከብ እና በሚዞረው ፕላኔት መካከል ያለውን የስበት ኃይል ይጠቀማል፣ ይህም ኮከቡ ትንሽ መንቀጥቀጥ እንዲታይ ያደርገዋል። ይህ በዶፕለር ውጤት የሚለካው መንቀጥቀጥ፣ በአማራጭ ወደ ምድር ወይም ወደ ምድር ሲሄድ የኮከቡ የብርሃን ስፔክትረም ልዩነቶችን ያስከትላል። ይህ የሚወዛወዝ የከዋክብት ዳንስ ምልከታ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የኤክሶፕላኔቶችን መኖር ለመለየት እና ስለ ሰፊው የኮስሞስ ሚስጢር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን እንዲያገኙ ያስችላቸዋል።
በኮከብ 51 ፔጋሲ እየተሽከረከረ ያለው የፕላኔቷ ዲሚዲየም ግኝት በኤክሶፕላኔት ምርምር መስክ ወሳኝ ጊዜ ነበር። ከፀሀያችን ጋር የሚመሳሰል ይህ የጂ-አይነት ኮከብ ከእኛ 50.6 የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ ይገኛል። ዲሚዲየም “ትኩስ ጁፒተር” በየ 4.2 ቀኑ የአስተናጋጁን ኮከብ በቅርብ ይሽከረከራል። ይህ አስደናቂ ግኝት የስዊስ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን ሚሼል ከንቲባ እና ዲዲየር ኩሎዝን በፊዚክስ የ2019 የኖቤል ሽልማትን ያስገኘ፣ ስለ ፕላኔቶች ስርዓቶች እና አወቃቀሮቻቸው ቀድሞ የታሰቡ እሳቤዎችን ሰብሯል።
ማለቂያ የሌለውን የአጽናፈ ሰማይን ስፋት ማሰስ ስንቀጥል፣በኢንደክቲቭ ምክንያት ላይ ብቻ የተመሰረተ የከዋክብትን ባህሪያት እና የሚዞሩ ፕላኔቶችን በተመለከተ አጠቃላይ መረጃዎችን ከመፍጠር መቆጠብ ወሳኝ ይሆናል። የኛ ሥርዓተ ፀሐይ ከፀሐይ ርቀው በሚገኙት የጋዝ ግዙፍ አካላት አደረጃጀት፣ እንደ ዲሚዲየም ካሉ ሥርዓቶች ጋር በእጅጉ ይቃረናል። በእኛ ጋላክሲ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ አጽናፈ ዓለማት ውስጥ ተበታትነው የሚገኙት እነዚህ የተለያዩ የፕላኔቶች ሥርዓቶች መደምደሚያ ላይ ሲደርሱ ጥንቃቄ ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን አጉልቶ ያሳያል።
በየጥ:
ጥ: - ለኤክሶፕላኔቶች ለማደን ምን ዘዴዎች ጥቅም ላይ ይውላሉ?
መ: የተቀጠሩት ቀጥተኛ ያልሆኑ ዘዴዎች ራዲያል-ፍጥነት (ዶፕለር) ዘዴ እና የመተላለፊያ ዘዴ ናቸው.
ጥ: ራዲያል-ፍጥነት ዘዴ እንዴት ነው የሚሰራው?
መ: የፕላኔቷን የስበት ኃይል በአስተናጋጁ ኮከብ ላይ ስለሚያውቅ ኮከቡ እንዲንቀጠቀጥ ያደርገዋል። ይህ መንቀጥቀጥ የሚለካው በኮከቡ የብርሃን ስፔክትረም ውስጥ ያሉትን ልዩነቶች በመመልከት ነው።
ጥ፡- የኤክሶፕላኔት ዲሚዲየም ግኝት አስፈላጊነት ምን ነበር?
መ፡ ዲሚዲየም፣ “ትኩስ ጁፒተር” ስለ ፕላኔታዊ ሥርዓቶች ያሉትን ግምቶች በመቃወም በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ስላለው ልዩነት ያለንን ግንዛቤ አስፍቷል።