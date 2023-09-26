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ፕሮግራም የተደረገ ዲኤንኤ መወገድ፡ በዝግመተ ለውጥ ውስጥ ያለ አስገራሚ ክስተት

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 26, 2023
ፕሮግራም የተደረገ ዲኤንኤ መወገድ፡ በዝግመተ ለውጥ ውስጥ ያለ አስገራሚ ክስተት

በቅርብ ጊዜ በማሪ ዴላትሬ እና በቡድንዋ በሊዮን በሚገኘው ኤኮል ኖርማሌ ሱፔሪዬር የተደረገ ጥናት ፕሮግራም የተደረገ ዲ ኤን ኤ elimination (PDE) የሚባል አስገራሚ ክስተት ላይ ብርሃን ፈንጥቋል። PDE የሚከሰተው ጂኖም ተጠብቆ ለትውልድ በታማኝነት መተላለፍ አለበት የሚለውን ባህላዊ እምነት የሚጻረር ፍጥረታት ሆን ብለው የጂኖም ክፍሎቻቸውን ሲያስወግዱ ነው።

ምንም እንኳን PDE በተለያዩ የህይወት ቅርንጫፎች ውስጥ በሚገኙ 100 ዝርያዎች ውስጥ ብቻ የታየ ቢሆንም, ቀደም ሲል ከታሰበው በላይ ሊሆን ይችላል. የዴላተር ጥናት በኔማቶድ ሜሶርሃብዲቲስ ቤላሪ ላይ ያተኮረ ሲሆን ይህም በእድገቱ ወቅት በግምት አንድ ሶስተኛውን ጂኖም ያስወግዳል። የተሰረዙት ቅደም ተከተሎች በአብዛኛው የሚደጋገሙ ኮድ ያልሆኑ ዲ ኤን ኤዎች፣ ትራንስፖዞኖችን ጨምሮ፣ እነዚህም በአስተናጋጁ ላይ ጎጂ እና ጠቃሚ ተጽእኖ ሊያሳድሩ የሚችሉ እራሳቸውን የሚደግሙ የዲ ኤን ኤ ቅደም ተከተሎች ናቸው።

እነዚህ ተደጋጋሚ የዲኤንኤ ቅደም ተከተሎች በፒዲኢ አማካኝነት መወገድ እንደሚያሳየው እንደ ኤም.ቤላሪ ያሉ ፍጥረታት እንደ ትራንስፖሶንስ ያሉ ጥገኛ ዲ ኤን ኤ በንቃት እያስወገዱ ሲሆን ይህም በተለመደው ሴሉላር ተግባራት ላይ ጣልቃ ሊገባ ይችላል. እነዚህን ቅደም ተከተሎች በማስወገድ ሴሎች ጂኖምዎቻቸውን ሊከላከሉ እና ውጤታማ ስራን ማረጋገጥ ይችላሉ. ሆኖም፣ PDE ሌሎች ተግባራትም ሊኖሩት ይችላል። ዴልትሬ እንደሚገምተው ጥገኛ ተሕዋስያንን ከመዋጋት በተጨማሪ ህዋሶች በተለያዩ የህይወት ደረጃዎች ውስጥ በሚሸጋገሩበት ጊዜ ጂኖሞቻቸውን እንዲያመቻቹ ይረዳቸዋል።

የ PDE ግኝት በ 1887 ቴዎዶር ቦቬሪ በኔማቶድ ጥገኛ ፈረሶች ውስጥ ያለውን ክስተት ሲመለከት ነው. ነገር ግን፣ በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች ጠቃሚነቱን እስኪያሳዩ ድረስ የፍሬንድ ፅንሰ-ሀሳብ ሆኖ ቆይቷል። ሳይንቲስቶች አሁን ፒዲኢን በተለያዩ ፍጥረታት ውስጥ ለይተው አውቀዋል፣ እነዚህም ባለ አንድ ሕዋስ ሲሊየቶች፣ ነፍሳት እና ዘማሪ ወፎች።

የዴላተር ጥናት የፒዲኢን መኖር ብቻ ሳይሆን ከጀርባው ስላሉት ዘዴዎች ግንዛቤዎችን ይሰጣል። PDE እና እምቅ ተግባራቶቹን በመረዳት፣ ተመራማሪዎች በሴሎች እና በጂኖሞቻቸው መካከል ያለውን የተወሳሰበ ግንኙነት መፍታት ይችላሉ፣ ይህም አዲስ የዝግመተ ለውጥ ምርምር መንገዶችን ይከፍታል።

ምንጮች:
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