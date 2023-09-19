የጥንት የባህር ውስጥ እንስሳት የነርቭ ዝግመተ ለውጥን እንዲቀርጹ ረድተው እንደነበር መረጃዎች ይጠቁማሉ

ሴል በተባለው መጽሔት ላይ በቅርቡ የታተመ ጥናት በፕላኮዞአን ላይ በማተኮር በእንስሳት ውስጥ የነርቭ ሴሎችን ዝግመተ ለውጥ ይዳስሳል። በባርሴሎና የሚገኘው የጂኖሚክ ደንብ ማዕከል ተመራማሪዎች በፕላኮዞአን ውስጥ የሚገኙት ልዩ ሚስጥራዊ ሴሎች ይበልጥ ውስብስብ በሆኑ እንስሳት ውስጥ የነርቭ ሴሎች ቅድመ ሁኔታ ሊሆኑ እንደሚችሉ ደርሰውበታል.
Placozoans የአካል ክፍሎች ወይም የአካል ክፍሎች የሌላቸው ቀላል ፍጥረታት ናቸው. እነሱ በግምት የአንድ ትልቅ የአሸዋ እህል መጠን ያላቸው እና ጥልቀት በሌለው ሞቃት ባህር ውስጥ በአልጌ እና ማይክሮቦች ላይ ይመገባሉ። እነዚህ እንስሳት ለመጀመሪያ ጊዜ በምድር ላይ ከ 800 ሚሊዮን ዓመታት በፊት እንደተከሰቱ ይገመታል እና ከአምስቱ ዋና የእንስሳት ዝርያዎች አንዱ ናቸው.
ተመራማሪዎቹ የተለያዩ ሞለኪውላዊ ቴክኒኮችን እና የስሌት ሞዴሎችን ተጠቅመው በፕላኮዞአን ውስጥ ያሉትን የተለያዩ የሕዋስ ዓይነቶችን ለመቅረጽ እና እንዴት እንደተፈጠሩ ለመረዳት። ከተወሰኑ የሕዋስ ዓይነቶች ጋር የተያያዙ ስብስቦችን ወይም "ሞዱሎችን" ጂኖችን ለመለየት የሚያስችላቸውን "ሴል አትላሴስ" ፈጥረዋል. የተለያዩ ዝርያዎችን በማነፃፀር እነዚህ ሴሎች በጊዜ ሂደት እንዴት እንደሚሻሻሉ እንደገና ገንብተዋል.
ጥናቱ እንደሚያሳየው ፕላኮዞአኖች በመካከላቸው በሚተላለፉ መካከለኛ የሴል ዓይነቶች የተገናኙ ዘጠኝ ዋና ዋና የሕዋስ ዓይነቶች አሏቸው። እነዚህ ሴሎች ያድጋሉ እና ይከፋፈላሉ ለእንስሳው ለመንቀሳቀስ እና ለመብላት አስፈላጊውን ሚዛን ለመጠበቅ. የሚገርመው ነገር ተመራማሪዎቹ ከነርቭ ሴሎች ጋር ተመሳሳይነት ያላቸውን በፕላኮዞአንሶች ውስጥ የተለየ የፔፕቲደርጂክ ሴሎች ቡድን አግኝተዋል። እነዚህ መመሳሰሎች በሌሎች ቀደምት ቅርንጫፎች እንደ ስፖንጅ ወይም ማበጠሪያ ጄሊ ባሉ እንስሳት ላይ አልተገኙም።
ተመራማሪዎቹ በፕላኮዞአን ውስጥ የሚገኙት የፔፕቲደርጂክ ሴሎች በጣም የተራቀቁ እንስሳትን ከኒውሮጅን ሂደት ጋር ተመሳሳይ በሆነ መልኩ ይለያሉ. በተጨማሪም ለኒውሮን ለቅድመ-ሲናፕቲክ ስካፎልድ የሚያስፈልጉ የጂን ሞጁሎች አሏቸው ይህም መልዕክቶችን ለመላክ ያስችላቸዋል። ይሁን እንጂ የነርቭ ምልክቱን ለመቀበል ወይም የኤሌክትሪክ ምልክቶችን ለመምራት አስፈላጊ የሆኑትን ክፍሎች ይጎድላቸዋል.
በተጨማሪም፣ ጥናቱ እንደሚያሳየው የፕላኮዞአን ሴል ዓይነቶች GPCRs እና neuropeptides የሚባሉ ልዩ ፕሮቲኖችን በመጠቀም እርስ በርሳቸው እንደሚግባቡ፣ ይህም የነርቭ ሴሎች በተለያዩ የፊዚዮሎጂ ሂደቶች ውስጥ ኒውሮፔፕታይድ እንዴት እንደሚገናኙ ነው።
ግኝቶቹ እንደሚያሳዩት የነርቭ ሴሎች ዝግመተ ለውጥ የተጀመረው ከ 800 ሚሊዮን ዓመታት በፊት በፕላኮዞአን ውስጥ ሚስጥራዊ ሕዋሳት በመፈጠሩ ነው። ከጊዜ በኋላ እነዚህ ሴሎች ለድህረ-ሲናፕቲክ ስካፎልድ ፣ አክሰንስ ፣ ዴንድሪትስ እና ion ቻናሎች እንዲዳብሩ የሚያስችል አዲስ የጂን ሞጁሎችን አገኙ ፣ ይህም ወደ እውነተኛ የነርቭ ሴሎች መፈጠር ምክንያት ሆኗል ።
ይህ ጥናት በኒውሮን ዝግመተ ለውጥ የመጀመሪያ ደረጃዎች ላይ ብርሃንን ይሰጣል እና ዛሬ በላቁ እንስሳት ላይ ስለሚታየው ውስብስብ የነርቭ ሥርዓቶች አመጣጥ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ምንጮች:
- [የሴል ጆርናል] (https://cell.com)
- [የጂኖሚክ ደንብ ማዕከል] (https://www.crg.eu/)