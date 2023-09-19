የኒውሮን ዝግመተ ለውጥ፡ ከፕላኮዞአንሶች የተገኙ ግንዛቤዎች

በባርሴሎና ውስጥ የሚገኘው የጂኖሚክ ደንብ ማዕከል ተመራማሪዎች የነርቭ ሴሎችን ዝግመተ ለውጥ በተመለከተ ትልቅ ግኝት አድርገዋል። ጥናታቸውን ያተኮሩት በፕላኮዞአን ፣ ሚሊሜትር መጠን ባላቸው የባህር ውስጥ ፍጥረታት ላይ ነው ፣ እና በእነዚህ ጥንታዊ እንስሳት ውስጥ ያሉት ልዩ ሚስጥራዊ ሴሎች በጣም ውስብስብ በሆኑ ፍጥረታት ውስጥ የነርቭ ሴሎች እንዲፈጠሩ እንዳደረጉ አረጋግጠዋል ።
ፕላኮዞአን ከ 800 ሚሊዮን ዓመታት በፊት በምድር ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ የታዩ ቀላል ፍጥረታት ናቸው። እነዚህ ጥቃቅን እንስሳት የአካል ክፍሎች ወይም የአካል ክፍሎች የሉትም እና በአልጌዎች እና ማይክሮቦች ላይ በግጦሽ ይድናሉ. ተመራማሪዎቹ በፕላኮዞአን ውስጥ የሚገኙት የፔፕቲደርጂክ ሴሎች የኒውሮጅን ምልክቶችን እንደሚያሳዩ እና ከቅድመ-ሲናፕቲክ ኒውሮናል መዋቅሮች ጋር ተመሳሳይ የሆኑ የጂን ሞጁሎች እንዳላቸው ደርሰውበታል. እነዚህ ሴሎች በነርቭ ሴሎች ውስጥ ከሚገኙ በኒውሮፔፕታይድ የሚመሩ ሂደቶች ጋር ተመሳሳይ የሆነ የመገናኛ ዘዴን ይጠቀማሉ.
ጥናቱ በፕላኮዞአን ውስጥ ያሉትን የተለያዩ የሕዋስ ዓይነቶች ካርታ ማዘጋጀት እና ባህሪያቸውን እና የጂን ሞጁሎችን መተንተንን ያካትታል። ጥናቱ እንደሚያሳየው የፕላኮዞአን ሴሎች ከቅድመ ኤፒተልያል ሴሎች የሚለዩት ኒውሮጅን በሚመስሉ ምልክቶች ነው። እንዲሁም ለኒውሮን ቅድመ-ሲናፕቲክ ስካፎል አስፈላጊ የሆኑ የጂን ሞጁሎች አሏቸው። ነገር ግን የነርቭ ምልክቱን መቀበያ መጨረሻ ክፍሎች ይጎድላቸዋል እና የኤሌክትሪክ ምልክቶችን ማካሄድ አይችሉም.
በፕላኮዞአን እና በነርቭ ሴሎች ውስጥ በፔፕቲደርጂክ ሴሎች መካከል ያለው ተመሳሳይነት በጣም አስደናቂ ነው. እነዚህ ሴሎች ከጥንት የነርቭ ሴሎች ጋር ብዙ የተለመዱ ባህሪያት አሏቸው, ይህም ወደ የነርቭ ሴሎች እድገት የዝግመተ ለውጥ ድንጋይ ሊሆኑ እንደሚችሉ ይጠቁማሉ.
ይህ ግኝት ቀደም ሲል ስለ የነርቭ ሴሎች ዝግመተ ለውጥ የተነሱ ሃሳቦችን የሚፈታተን ሲሆን የነርቭ ሴሎች መሠረቶች ከ 800 ሚሊዮን ዓመታት በፊት መፈጠር እንደጀመሩ ይጠቁማል. ከዝግመተ ለውጥ አንጻር ቀደምት የነርቭ ሴሎች በፕላኮዞአን ውስጥ ከሚገኙት ጋር ተመሳሳይነት ያላቸው የፔፕቲደርጂክ ሚስጥራዊ ሴሎች ሊሆኑ ይችላሉ. ከጊዜ በኋላ እነዚህ ሴሎች አዳዲስ የጂን ሞጁሎችን አገኙ እና በበለጡ እንስሳት ውስጥ ወደሚታዩ ውስብስብ የነርቭ ሥርዓቶች ተሻሽለዋል።
ስለ የነርቭ ሥርዓቶች የዝግመተ ለውጥ ታሪክ ገና ብዙ መማር ቢቻልም፣ ይህ ጥናት የነርቭ ሴሎች አመጣጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። በፕላኮዞአን ሴሎች እና በነርቭ ሴሎች መካከል ያለው ሞለኪውላዊ ተመሳሳይነት መኖሩ የነርቭ ዝግመተ ለውጥን አቅጣጫ እና የተለያዩ የእንስሳት ዝርያዎች ልዩ ባህሪያትን በተመለከተ ጥያቄዎችን ያስነሳል.
ምንጭ፡ የጂኖሚክ ደንብ ማዕከል