ያልተለመደ የማወቅ ችሎታ በአንጎል አልባ ሣጥን ጄሊፊሽ ውስጥ ተገለጠ

ተመራማሪዎች የካሪቢያን ቦክስ ጄሊፊሽ የማወቅ ችሎታን በሚመለከት አስደናቂ የሆነ ግኝት ማድረጋቸው እነዚህ አንጎል የሌላቸው ፍጥረታት ከእይታ ምልክቶች የመማር ያልተጠበቀ ችሎታ እንዳላቸው አረጋግጠዋል። ይህ የመማሪያ ዓይነት፣ ተጓዳኝ ትምህርት በመባል የሚታወቀው፣ የእይታ ማነቃቂያዎችን ለይቶ ማወቅ እና ከተወሰኑ ውጤቶች ጋር ማገናኘትን፣ ጄሊፊሾችን መላመድ እና በአካባቢያቸው ያሉ መሰናክሎችን እንዲያስወግዱ ያስችላቸዋል።
በኮፐንሃገን ዩኒቨርሲቲ የባህር ውስጥ ባዮሎጂስቶች ባደረጉት ሙከራ ሳጥኑ ጄሊፊሽ በተለያየ የጨለማ ግርፋት ያጌጡ የመስታወት ግድግዳዎች ባለው ማጠራቀሚያ ውስጥ እንዲቀመጥ ተደርጓል። የሚገርመው፣ ከሦስት እስከ ስድስት በሚደርሱ ሙከራዎች ውስጥ፣ ጄሊፊሾች ቡና ቤቶች እምብዛም በማይታዩባቸው ክፍሎች ውስጥ በፍጥነት መሄድን ተማሩ። ነገር ግን፣ ግርፋቶቹ ይበልጥ ጎልተው እንዲታዩ ከተደረጉ ወይም ሙሉ በሙሉ ከተወገዱ ጄሊፊሾች መንገዳቸውን ለማግኘት ይታገሉ ነበር።
ይህ ጥናት የመማር እና የተወሳሰቡ የእውቀት (ኮግኒቲቭ) ችሎታዎች ትልቅ ጭንቅላት ላላቸው ፍጥረታት ብቻ የተቀመጡ ናቸው የሚለውን እምነት ይፈታተናል። በሌሎች እንስሳት ውስጥ ከሚገኙት የነርቭ ሴሎች ክፍልፋይ ብቻ ቢኖረውም፣ ሣጥኑ ጄሊፊሽ ተመጣጣኝ የመማር ፍጥነት ያሳያል። ይህ የሚያመለክተው በማህበር የመማር ችሎታ የነርቭ ሥርዓቶች መሠረታዊ ንብረት ሊሆን ይችላል ፣ይህም በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዓመታትን ያስቆጠረው ጄሊፊሽ ከሚጋሩት የጋራ ቅድመ አያት እና የበለጠ የላቁ እንስሳት ነው።
የዚህ ግኝት አንድምታ ከሳይንሳዊ የማወቅ ጉጉት በላይ ይዘልቃል። እነዚህ አእምሮ የሌላቸው ፍጥረታት እንደዚህ ዓይነት የመማር ችሎታዎችን እንዴት እንደሚያገኙ መረዳቱ እንደ ኒውሮሳይንስ እና አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ በመሳሰሉት መስኮች ላይ ከፍተኛ አንድምታ ሊኖረው ይችላል። በተጨማሪም፣ ስለ ብልህነት እና እውቀት ያለንን ግንዛቤ እና በሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ ዓመታት እንዴት እንደተሻሻሉ እንደገና እንድንገመግም ያነሳሳል።
በማጠቃለያው ይህ እጅግ አስደናቂ ምርምር በተፈጥሮው ዓለም ውስጥ ሊገለጡ የሚቀሩትን ምስጢሮች አፅንዖት ይሰጣል። ቀላል በሚመስሉ ፍጥረታት ውስጥ እንደዚህ ያሉ የተራቀቁ የመማር ችሎታዎች መገለጥ ስለ ብልህነት ሰፋ ያለ እይታን ያበረታታል እና ቀደም ሲል ከታሰበው በላይ በእንስሳት ዓለም ውስጥ በጣም ተስፋፍቶ ሊሆን እንደሚችል ያስታውሰናል።
ምንጮች:
- የኮፐንሃገን ዩኒቨርሲቲ
- የሙከራ ባዮሎጂ ጆርናል