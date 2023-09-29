የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የጥንታዊ ሱፐርኖቫ ቅሪቶች ጊዜ ያለፈበትን ጊዜ ያዙ

በሳይንቲስቶች የተለቀቀው ጊዜ ያለፈበት ቪዲዮ ከ20,000 ዓመታት በፊት ገደማ የተከሰተውን የሱፐርኖቫ ፍንዳታ ቅሪቶች ያሳያል። ከሀብል ስፔስ ቴሌስኮፕ ከ20 ዓመታት በላይ የተሰበሰበ መረጃን በመጠቀም የተፈጠረው ቪዲዮ፣ የሱፐርኖቫ ክስተትን ተከትሎ የሚወክለውን የሳይግነስ ሉፕን ያሳድጋል። እንደ ሳይግኑስ ሉፕ ያሉ ኔቡላዎች በሱፐርኖቫ ውስጥ ከፈነዳው ኮከብ ቅሪት የተፈጠሩ በጠፈር ውስጥ ሰፊ የጋዝ እና አቧራ ደመና ናቸው። እነዚህ ኔቡላዎች ብዙውን ጊዜ የአሮጌ ኮከቦች ቁሳቁሶች ተሰብስበው አዳዲሶችን የሚፈጥሩበት እንደ “የከዋክብት ማቆያ” ሆነው ያገለግላሉ።
Cygnus Loop ለመጀመሪያ ጊዜ የተገኘው በ 1784 ሲሆን ሳይንቲስቶችን ያለማቋረጥ ቀልቡን ይስባል። ወደ 120 የብርሃን ዓመታት ያህል ዲያሜትር ያለው አረፋ የሚመስል መዋቅር አለው። ተመራማሪዎች ኔቡላ ደማቅ ማዕከላዊ ክልል እና የሚያብረቀርቅ የሸረሪት ድር መሰል ቅርፊት ካለው የጥጥ ኳስ ጋር እንደሚመሳሰል አስተውለዋል። አዲሱ የሳይግነስ Loop ቁራጭ ጊዜ ያለፈበት አንዳንድ አስደናቂ ግኝቶችን ሰጥቷል።
የሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ ግልጽ ምስሎች ከሱፐርኖቫ ጋር ተያይዞ በሚመጣው አስደንጋጭ ሞገድ ላይ ያለውን የክብደት ልዩነት አረጋግጠዋል። አንድ ኮከብ በሱፐርኖቫ ውስጥ በሚፈነዳበት ጊዜ እጅግ በጣም ብዙ የሆነ ቁሳቁስ በሚያስደንቅ ሃይል ይለቃል፣ ይህም ከፍተኛ ርቀት የሚዛመት የድንጋጤ ሞገዶችን ይፈጥራል። እነዚህ አስደንጋጭ ሞገዶች አካባቢውን ወደ ከፍተኛ ሙቀት ያሞቁታል እና ቁሳቁሶችን በሚያስደንቅ ፍጥነት ያስወጣሉ። ቁሱ ብዙውን ጊዜ ክሮች ወይም ክሮች መልክ ይይዛል. የሳይግኑስ ሉፕ ጊዜ ያለፈበት መረጃ በሁለት የብርሃን ዓመታት ውስጥ በተዘረጋ የአልጋ ሉህ ውስጥ መጨማደዱ የሚመስሉ የጎሳመር ክሮች አሳይቷል።
ከዚህም በላይ በሳይግነስ ሉፕ ውስጥ ያሉት ክሮች ባለፉት 20 ዓመታት ውስጥ ፍጥነታቸውን እና ቅርጻቸውን ጠብቀዋል. እነዚህ አስደንጋጭ ሞገዶች በጣም ፈጣን ከመሆናቸው የተነሳ ፍጥነታቸውን ማመሳሰል ብንችል ከግማሽ ሰዓት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ከምድር ወደ ጨረቃ እንጓዛለን። ይህ ግኝት ስለ ሱፐርኖቫ ቅሪቶች ተለዋዋጭነት ግንዛቤን ይጨምራል።
በጥቅሉ፣ ይህ ጊዜ ያለፈበት ቪዲዮ በጥንታዊ የጠፈር ፍንዳታ ቅሪቶች ላይ ማራኪ እይታን ይሰጣል እና በድንጋጤ ማዕበል የተፈጠሩትን ውስብስብ መዋቅሮች ያበራል። በሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ የቀረበው ግልጽነት ስለ አጽናፈ ሰማይ ያለንን ግንዛቤ ያሳድጋል እና ተጨማሪ ፍለጋን ያበረታታል።
ምንጮች:
- ናሳ
- ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ