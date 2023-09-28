ጊዜ ያለፈበት ቪዲዮ ከኤታ ካሪና አስደናቂ የከዋክብት ፍንዳታ ያሳያል

ሳይንቲስቶች ከ180 ዓመታት በፊት የተከሰተውን የከዋክብት ፍንዳታ የሚያሳይ ጊዜ ያለፈበት ቪዲዮ በቅርቡ አውጥተዋል። በናሳ ቻንድራ ኤክስሬይ ኦብዘርቫቶሪ ከተወሰደው የሁለት አስርት አመታት መረጃ የተቀናበረው ቀረጻ ያለፈውን ጊዜ የሚስብ እይታን ይሰጣል።
ቪዲዮው በ1999 እና 2020 መካከል የተወሰዱትን የቻንድራ ምልከታዎችን ከኢዜአ ኤክስኤምኤም-ኒውተን የጠፈር መንኮራኩር መረጃ ጋር ያጣምራል። እነዚህ የመረጃ ስብስቦች ሁለት ግዙፍ ኮከቦችን የያዘው ከኤታ ካሪና "ታላቁ ፍንዳታ" በመባል የሚታወቀውን ፈንጂ ለመያዝ ስራ ላይ ውለዋል።
የኤታ ካሪና “ታላቅ ፍንዳታ” በመጀመሪያ የሶስት-ኮከብ ስርዓት አካል በሆኑት የሁለት ኮከቦች ግጭት ምክንያት እንደተፈጠረ ይታመናል። በ 19 ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ላይ የተከሰተው ክስተት ዛሬም መከበሩን ቀጥሏል.
ጊዜው ያለፈበት ቀረጻ የፍንዳታውን ወደ ህዋ መስፋፋቱን ያሳያል ፍጥነቱ በሰአት 4.5 ሚሊዮን ማይል በሚያስደንቅ ሁኔታ ይደርሳል። ይህ የሚያሳየው ኤታ ካሪና ከፍተኛ መጠን ያለው የጅምላ መጠን ከፀሐይ ከ10 እስከ 45 እጥፍ የሚጨምር ሲሆን ይህም ሆሙንኩለስ ኔቡላ በመባል የሚታወቁት ሁለት ሉላዊ የጋዝ ደመናዎች እንደፈጠረ ያሳያል።
በቪዲዮው ላይ የሚታየው ሰማያዊ ደመና ሆሙንኩለስ ኔቡላን የሚወክል ሲሆን በማደግ ላይ ያለው ብርቱካናማ ቀለበት ከጊዜ ወደ ጊዜ የኤክስሬይ ልቀት መስፋፋቱን ያሳያል። በተጨማሪም፣ ቪዲዮው ከማስፋፋት ቀለበት ውጭ ከዚህ ቀደም የማይታወቅ ደካማ የራጅ ሼል መኖሩን ያሳያል።
ይህ አዲስ ቀረጻ እና አብሮ ያለው ጥልቅ ምስል ስለ ኢታ ካሪና ተለዋዋጭ ታሪክ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ምልከታዎቹ የቀለበት ፈጣን መስፋፋት ላይ ብርሃን የፈነጠቀ ሲሆን የኮከብ ስርዓቱ ውስብስብ የዝግመተ ለውጥ ፍንጭ ይሰጣል።
ጊዜው ያለፈበት ቪዲዮ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን አስደናቂ ሳይንሳዊ ግኝቶች ከማሳየት ባለፈ በጊዜ ሂደት አስደሳች ጉዞን ያቀርባል። ከሁለት መቶ ዓመታት በፊት የተከሰተ ጉልህ የሆነ የከዋክብት ክስተት የሚያስከትለውን መዘዝ እንድንመለከት ያስችለናል።
ትርጓሜዎች
– ቻንድራ ኤክስሬይ ኦብዘርቫቶሪ፡- በናሳ በ1999 የሰማይ አካላትን የኤክስሬይ ልቀት ለማጥናት የተከፈተ የጠፈር ቴሌስኮፕ።
– Eta Carinae፡- በካሪና ህብረ ከዋክብት ውስጥ የሚገኝ፣ ከምድር በ7,500 የብርሃን አመታት ርቀት ላይ የሚገኝ ግዙፍ የኮከብ ስርዓት።
– ሆሙንኩለስ ኔቡላ፡- በኤታ ካሪና “ታላቅ ፍንዳታ” ወቅት ከተፈጠረው ንጥረ ነገር ለተፈጠሩት ሁለት ክብ ቅርጽ ያላቸው የጋዝ ደመናዎች የተሰጠ ስም።
ምንጮች:
- ናሳ ቻንድራ ኤክስሬይ ኦብዘርቫቶሪ
- ኢኤስኤ ኤክስኤምኤም-ኒውተን የጠፈር መንኮራኩር