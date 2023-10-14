የናሳ ሳይኪ የጠፈር መንኮራኩር ወደ ብረት አስትሮይድ ጉዞ ጀመረ

የናሳ ሳይቼ መንኮራኩር በዋነኛነት ከብረት የተሰራውን ብርቅዬ አስትሮይድ ለማሰስ የስድስት አመት ጉዞ ጀምራለች። አብዛኛዎቹ አስትሮይድ ከሮክ ወይም ከበረዶ የተውጣጡ ሲሆኑ፣ ሳይቼ ለብረታ ብረት አለም የመጀመሪያው ተልእኮ ይሆናል። የሳይንስ ሊቃውንት በግሪክ የነፍስ አምላክ አምላክ ስም የተሰየመው አስትሮይድ የቀደምት ፕላኔት እምብርት ቅሪት ሊሆን ይችላል ብለው ያምናሉ።
መንኮራኩሩ በስፔስ ኤክስ ከናሳ ኬኔዲ የጠፈር ማእከል ያመጠቀች ሲሆን በ2029 ወደ አስትሮይድ ትደርሳለች ተብሎ ይጠበቃል።ሳይኪ ከዘጠኙ በብረት የበለፀጉ አስትሮይዶች ውስጥ ትልቁ ሲሆን በማርስ እና ጁፒተር መካከል ባለው ዋና የአስትሮይድ ቀበቶ ውስጥ ይገኛል። ሳይንቲስቶች እንደሚገምቱት አስትሮይድ በብረት፣ ኒኬል እና ሌሎች ብረቶች የተሞላ ሲሆን ይህም ከፍተኛ መጠን ያለው ወርቅ፣ ፕላቲኒየም ወይም ብር ሊይዝ ይችላል።
የዚህ ልዩ አስትሮይድ ፍለጋ ምድርን ጨምሮ ስለ ፕላኔቶች ውስጣዊ አሠራር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሊሰጥ ይችላል። ሳይኪን በማጥናት ሊደረስባቸው የማይችሉትን የዓለታማ ፕላኔቶች እምብርት እና የስርዓተ-ፀሃይ ስርዓትን በተመለከተ የተሻለ ግንዛቤ ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ።
ተልእኮው የፀሐይ ኤሌክትሪክ ኃይልን ይጠቀማል, እና የጠፈር መንኮራኩሩ በ 2026 ወደ ማርስ በመብረር የስበት ኃይልን ይጨምራል. እ.ኤ.አ. በ 2029 ፣ ሳይቼ በአስትሮይድ ዙሪያ ምህዋር ውስጥ ለመግባት እና ዝርዝር ምልከታዎችን ለማድረግ ይሞክራል። የጠፈር መንኮራኩሩ መረጃን ለማስተላለፍ ሌዘርን በመጠቀም የሙከራ የመገናኛ ዘዴን ይዘረጋል ይህም ከጥልቅ ህዋ ከፍተኛ የመረጃ ስርጭት እንዲኖር ያስችላል።
የናሳ የሳይኪ ተልዕኮ በሶፍትዌር ፍተሻ ችግር ምክንያት መዘግየቶች አጋጥመውታል፣ አሁን ግን መድረሻው ለመድረስ መንገድ ላይ ነው። የአስትሮይድ ተልእኮው በቅርቡ የአስትሮይድ ናሙናዎችን ወደ ምድር ከመለሰው ከሌላ የናሳ የጠፈር መንኮራኩር ጋር ይገጣጠማል፣ይህም ስለእነዚህ ከመሬት ውጭ ያሉ ነገሮች ያለንን ግንዛቤ እያሳደገ ነው።
ምንጮች:
– ናሳ ሳይኪን ይጀምራል፡ https://www.nasa.gov/press-release/nasa-s-psyche-spacecraft-moves-forward-one-step-closer-to-2022-launch
- የጠፈር መንኮራኩር ወደ ብርቅዬ ሜታል አስትሮይድ ጉዞ ጀመረ፡ https://apnews.com/article/space-technology-phoenix-science-metal-a5babd10ae1539d3e5ed6e17f887f164