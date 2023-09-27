በሞሮኮ ውስጥ ሶስት አዲስ የተገኙ የጁራሲክ-ዘመን ዳይኖሰር ትራክ ጣቢያዎች

የሲዲ መሀመድ ቤን አብደላህ ዩኒቨርሲቲ፣ የሊቨርፑል ጆን ሙርስ ዩኒቨርሲቲ እና የበርሚንግሃም ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በሞሮኮ ውስጥ ሶስት አዳዲስ የጁራሲክ ዘመን የዳይኖሰር መከታተያ ጣቢያዎችን አግኝተዋል። በኢሚልቺል-ኦተርባት ክልል ውስጥ በኢስሊ ጂኦሎጂካል ምስረታ ውስጥ የሚገኙት እነዚህ የትራክ ጣቢያዎች ከተለያዩ የዳይኖሰር ዓይነቶች የተውጣጡ ትራኮችን ይዘዋል ።
የትራክ ቦታዎች በጥንት ፍጥረታት የተተዉ ዱካዎች በድንጋይ ተጠብቀው የቆዩባቸው ቦታዎች ናቸው። በጊዜ ሂደት እነዚህ ትራኮች ይቀበሩና ወደ ድንጋይ ይጠመዳሉ። የአፈር መሸርሸር ከጊዜ በኋላ ትራኮችን ያጋልጣል, ይህም ለፓሊዮሎጂስቶች በአንድ ወቅት በአካባቢው ይንሸራሸሩ ስለነበሩ ፍጥረታት ጠቃሚ መረጃ ይሰጣቸዋል.
ሦስቱ አዲስ የተገኙት የትራክ ጣቢያዎች ከ145 እስከ 165 ሚሊዮን ዓመታት ዕድሜ ያላቸው ሲሆኑ በጁራሲክ ጊዜ ውስጥ ያስቀምጣቸዋል። በተለያዩ የዳይኖሰር ዓይነቶች እንደተሠሩ የሚታመኑ የተለያዩ ትራኮችን ይዘዋል።
ከትራክ ጣቢያዎች አንዱ በግምት 61 ሜትር የሚሸፍን ሲሆን 18 የመከታተያ መንገዶችን ይይዛል። ከእነዚህ የትራክ መንገዶች መካከል ስድስቱ በሳውሮፖዶች፣ 11 በቴሮፖዶች እና አንደኛው በኦርኒቶፖድ እንደተሠሩ ይታመናል። ሌላው የትራክ ጣቢያ ከዘጠኝ ሜትር በላይ የሚለካ ሲሆን በአዋቂዎች ቴሮፖዶች እና በርካታ የወጣት ቴሮፖዶች የተሰሩ ሁለት የመከታተያ መንገዶችን ያሳያል። ሦስተኛው ቦታ አምስት ሜትር የሚጠጋ ርዝመት ያለው ሲሆን የተለያዩ ወፍ የሚመስሉ የቲሮፖድ ትራኮችን ይዟል።
ብዙ ቁጥር ያላቸው ትራኮች ቢገኙም ተመራማሪዎቹ በአካባቢው ያለው የዳይኖሰር ቅሪተ አካል እጥረት ምክንያት አንዳቸውንም ከተለዩ የሰውነት ቅሪተ አካላት ጋር ማገናኘት አልቻሉም።
የዚህ ጥናት ግኝቶች በሮያል ሶሳይቲ ኦፕን ሳይንስ ጆርናል ላይ ታትመዋል።
ምንጮች:
አህመድ ኦሱሱ እና ሌሎች፣ በመካከለኛው ከፍተኛ አትላስ ተራሮች፣ ሞሮኮ፣ የሮያል ሶሳይቲ ክፍት ሳይንስ (2023) ውስጥ ከአዲሱ መካከለኛ እስከ ዘግይቶ ጁራሲክ የዳይኖሰር ዱካ ጣቢያዎች። DOI: 10.1098 / rs.231091
Phys.org፡ https://phys.org/news/2023-09-jurassic-era-dinosaur-track-sites-morocco.html