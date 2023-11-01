በ Rho Coronae Borealis በሚዞሩ የኤክሶፕላኔቶች ዕጣ ፈንታ ላይ አዲስ እይታ

በቅርብ ጊዜ በ ዘ አስትሮፊዚካል ጆርናል ላይ የታተመ ጥናት በ Rho Coronae Borealis (RCB) ስርዓት ውስጥ በአራት ኤክስፖፕላኔቶች ላይ ሊሞቱ እንደሚችሉ ብርሃን ፈንጥቋል። እነዚህ ኤክስፖፕላኔቶች በአንድ ቢሊዮን ዓመታት ውስጥ ሊከሰት ይችላል ተብሎ የሚጠበቀው ቀይ ግዙፍ ምዕራፍ ከፀሀያችን ጋር የሚመሳሰል ቢጫ ድንክ ኮከብ የሆነው የአስተናጋጃቸው ኮከብ የማይቀር እጣ ፈንታ እያጋጠማቸው ነው።
ጥናቱ "በ Rho CrB ስርዓት ውስጥ የፕላኔቶች ኢንጅነሪንግ ትንበያ" በሚል ርዕስ የተካሄደው በካሊፎርኒያ ሪቨርሳይድ ዩኒቨርሲቲ የምድር እና ፕላኔት ሳይንስ ዲፓርትመንት ስቴፈን አር ኬን ነው። ኬን የከዋክብት የዝግመተ ለውጥ ሞዴሎችን በመጠቀም የ Rho Coronae Borealis እና የ exoplanets የወደፊት ሁኔታን መርምሯል.
ጥናቱ እንዳመለከተው ከኤክሶፕላኔቶች መካከል ሦስቱ Rho Coronae Borealis e, b እና c, በተለይም ለኮከብ ቅርበት ያላቸው በመሆኑ ለጥቃት የተጋለጡ ናቸው. እነዚህ ውስጣዊ ፕላኔቶች ወደ ቀይ ግዙፍ ምዕራፍ ከገቡ በኋላ በሚሰፋው ኮከብ ሙሉ በሙሉ የመዋጥ አደጋ ተጋርጦባቸዋል።
አንዳንድ ጥናቶች እንደሚጠቁሙት ከጁፒተር በታች ያሉ የጅምላ ፕላኔቶች እጣ ፈንታ ከኮከብ የተወሰነ ክልል ውስጥ የታሸገ ሲሆን ይህም ማለት የመዳን እድል የላቸውም ማለት ነው, በስርዓቱ ውስጥ ለሌሎች ፕላኔቶች የተስፋ ጭላንጭል ይታያል. ኮከቡ ሲያብጥ ፕላኔቶች እርስ በእርሳቸው በስበት ኃይል መስተጋብር ሊፈጥሩ ይችላሉ፣ ይህም ወደ መካከለኛ የእንቅስቃሴ ድምጽ ሊያመራ እና ከኮከቡ የበለጠ ሊያደርጋቸው ይችላል። በአንዳንድ ሁኔታዎች፣ ይህ መስተጋብር ለእነዚህ ፕላኔቶች ማምለጫ መንገድ ሊሰጥ ይችላል።
ነገር ግን፣ ፕላኔትን ሊያድኑ የሚችሉ ተመሳሳይ የማዕበል መስተጋብር በርሷ ላይም ሊሠሩ ይችላሉ። በፕላኔቶች እና በኮከብ መካከል ያለው የስበት ኃይል ወደ ውስጥ እንዲገባ በማድረግ ወደ ህልፈታቸው እንዲጠጋ ያደርገዋል። ሳይንቲስቶች ከዋናው ቅደም ተከተል የሚወጡትን ኮከቦችን በመመልከት እነዚህን ሂደቶች በንቃት እያጠኑ ነው.
በ Rho Coronae Borealis ስርዓት ውስጥ ያለው የእያንዳንዱ ግለሰብ exoplanet እጣ ፈንታ በከፍተኛ ሁኔታ ሊለያይ ቢችልም ጥናቱ እንደሚያመለክተው ፕላኔት ኢ, ውስጣዊቷ ፕላኔት, በኮከብ ስትዋጥ በፍጥነት ትነትለች. ከአራቱ ኤክሶፕላኔቶች በጣም ግዙፍ የሆነው ፕላኔት ለ፣ ማዕበል ረብሻ ሊገጥማት እንደሚችል ይገመታል፣ ይህም ህልውናዋን አስቸጋሪ ያደርገዋል። በፕላኔቷ ቢ ቁስ ምክንያት የሚፈጠረው የኮከቡ እብጠት የፕላኔቶች c እና d እጣ ፈንታ ላይ ተጽእኖ ሊያሳድር ይችላል, ይህም እንዲዋጡ ያፋጥናል.
ሞዴሎቹ እና ማስመሰያዎች ስለ Rho Coronae Borealis እና ስለ exoplanets የወደፊት ሁኔታ ወሳኝ ግንዛቤዎችን ሲሰጡ፣ የእጣ ፈንታቸውን ዝርዝር ዝርዝሮች አስቀድሞ ለማወቅ ፈታኝ ሆነው ይቆያሉ። ቢሆንም፣ ይህ ጥናት በቀይ ግዙፉ ምዕራፍ ላይ ኮከብን የሚዞሩ ፕላኔቶች ሊኖሩ ስለሚችሉ ውጤቶች አዲስ እይታን ይሰጣል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ Rho Coronae Borealis ምንድን ነው?
መ፡ Rho Coronae Borealis ከመሬት በ57 የብርሃን አመታት ርቆ የሚገኝ ቢጫ ድንክ ኮከብ ነው። በጅምላ፣ ራዲየስ እና ብሩህነት ከኛ ፀሐይ ጋር ተመሳሳይነት አለው።
ጥ፡ Rho Coronae Borealis ዕድሜው ስንት ነው?
መ: Rho Coronae Borealis በግምት አሥር ቢሊዮን ዓመታት ነው, ይህም ከፀሐያችን በእጥፍ ይበልጣል.
ጥ፡ የቀይ ግዙፉ ደረጃ ምንድን ነው?
መ፡ የቀይ ግዙፉ ምዕራፍ ኮከብ የዝግመተ ለውጥ መድረክ ሲሆን ልክ እንደ Rho Coronae Borealis ያለ ኮከብ በዋናው የሃይድሮጂን ነዳጅ መሟጠጥ ምክንያት በከፍተኛ መጠን ያብጣል። ይህ ደረጃ የሚከሰተው አንድ ኮከብ የኑክሌር ነዳጁን ሲያልቅ እና የውጪው ሽፋን ሲስፋፋ ነው።
ጥ፡- ኤክሶፕላኔቶች በኮከቡ ሙሉ በሙሉ ይበላሉ?
መ: ከውስጥ ያለው ኤክሶፕላኔት፣ Rho Coronae Borealis e፣ በፍጥነት እንደሚተን ይጠበቃል። ግዙፉ ኤክሶፕላኔት፣ Rho Coronae Borealis b፣ ማዕበል ረብሻ ሊያጋጥመው ይችላል፣ሌሎች exoplanets ደግሞ ወደ ኮከቡ ሲዞር በትነት ሊዋጡ ወይም በትነት ሊጠፉ ይችላሉ።
ጥ፡ ለኤክሶፕላኔቶች የመዳን ተስፋ አለ?
መ: በ exoplanets መካከል ያሉ አንዳንድ መስተጋብሮች አማካይ የእንቅስቃሴ ድምጽን ሊያስከትሉ ወይም ከኮከቡ የበለጠ ሊያባርሯቸው ይችላል ይህም የማምለጫ መንገድን ያቀርባል። ይሁን እንጂ የስበት ሃይሎች ወደ ህልፈታቸው ሊያጠጋቸው ይችላል። የኤክሶፕላኔቶች ህልውና በእርግጠኝነት አይታወቅም።