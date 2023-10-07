ተመራማሪዎች ከጉዳት ነፃ የሆነ የፕሮቲን ትንተና አዲስ ዘዴ ፈጠሩ

የቴክሳስ A&M ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች እና ቲኢኤስ ቴርሞስታብል-ራማን-መስተጋብር-መገለጫ (TRIP) የተባለ አዲስ ቴክኒክ በማስተዋወቅ በፕሮቲን ትንተና ላይ ጥሩ ውጤት አግኝተዋል። በተለምዶ ራማን ስፔክትሮስኮፒ ለባዮሜዲካል ተመራማሪዎች በኦፕቲካል መለኪያዎች ወቅት በህይወት ፕሮቲን ላይ በሚደርሰው ጉዳት ምክንያት ፈታኝ ሆኖ ቆይቷል። ይሁን እንጂ የ TRIP አቀራረብ ዝቅተኛ ትኩረትን, ዝቅተኛ መጠን ያለው የፕሮቲን-ወደ-ሊጋንድ መስተጋብር በተገቢው ሁኔታዎች ላይ ለማጣራት ያስችላል, ይህም መለያ-ነጻ, በጣም ሊባዙ የሚችሉ መለኪያዎችን ያቀርባል.
Raman spectroscopy ሞኖክሮማቲክ ብርሃንን በናሙና ላይ ማብራት እና የሚወጣውን የተበታተነ ብርሃን መመልከትን የሚያካትት ዘዴ ነው። ይሁን እንጂ በብርሃን የሚመነጨው ሙቀት በታሪክ ውስጥ የቀጥታ ፕሮቲኖችን መጥፋት አስከትሏል, ይህም የማይጣጣሙ ውጤቶችን አስከትሏል. አሁን, TRIP የፕሮቲን ጉዳት እንዳይደርስ የሚከላከለው የላይኛውን ወይም የንጥረ-ነገርን በማቀዝቀዝ መፍትሄ ይሰጣል. ይህም ተመራማሪዎች የፕሮቲኖችን ታማኝነት ሳይጥሱ አስፈላጊውን መረጃ እንዲያገኙ ያስችላቸዋል።
የዚህ ግኝት አንድምታ ጉልህ ነው። የፕሮቲን-ሊጋንድ መስተጋብር የምልክት ሽግግርን፣ የበሽታ መከላከል ምላሾችን እና የጂን ቁጥጥርን ጨምሮ በተለያዩ ባዮሎጂያዊ ሂደቶች ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ። TRIP እነዚህን መስተጋብሮች በቅጽበት የማወቅ ችሎታ የመድሃኒት እና የክትባት ምርመራ ጊዜን ያሳጥራል፣ ይህም ወደ ፈጣን እና ወጪ ቆጣቢ እድገት ሊያመራ ይችላል።
በተጨማሪም የ TRIP ቴክኒክ አነስተኛ የናሙና መጠኖችን እና ዝቅተኛ የፕሮቲን ውህዶችን ይፈልጋል ፣ ይህም ለሙከራ የበለጠ ወጪ ቆጣቢ ያደርገዋል። ይህ የፕሮቲን ትንተና እድገት የተመሳሳይ ቀን ውጤቶችን በከፍተኛ ትክክለኛነት በማቅረብ ክሊኒካዊ ሙከራዎችን የመቀየር አቅም አለው።
የምርምር ቡድኑ ለ TRIP ዘዴ ተጨማሪ መተግበሪያዎችን በማሰስ ላይ ነው። በዲኤንኤ ትንተና እና በሌሎች ባዮሎጂካል ሞለኪውሎች ላይ ተጽእኖ ሊኖረው የሚችለውን ይህን ዘዴ በመጠቀም የፕሮቲን ኬሚካላዊ ስብጥርን ለመለየት ተስፋ ያደርጋሉ.
በአጠቃላይ የ TRIP ቴክኒክ እድገት በፕሮቲን ትንተና ውስጥ ለሚገጥሙት ተግዳሮቶች ተስፋ ሰጪ መፍትሄ ይሰጣል። በተዛማጅ ሁኔታዎች ውስጥ ከጉዳት ነፃ የሆኑ መለኪያዎችን የመስጠት ችሎታ ስላለው፣ TRIP የመድኃኒት ልማትን፣ የክትባት ምርመራን እና ክሊኒካዊ ምርመራዎችን ጨምሮ የተለያዩ መስኮችን የመቀየር አቅም አለው።
ምንጮች:
- "በራማን ማይክሮስኮፒ በኩል መለያ-ነጻ የመድኃኒት መስተጋብር ማጣሪያ" በናራንገርኤል አልታንገሬል፣ ቤንጃሚን ደብሊው ኑማን፣ ፊሊፕ አር. ሄመር፣ ቭላዲላቭ ቪ.ያኮቭሌቭ፣ ናቪድ ራጂል፣ ዠንሁአን ዪ፣ አሌክሲ ቪ.ሶኮሎቭ እና ማርላን ኦ.ስኩላሊ።
- በአየር ኃይል የሳይንሳዊ ምርምር ጽ / ቤት (AFOSR) ፣ በባህር ኃይል ምርምር ጽ / ቤት ፣ በሮበርት ኤ. ዌልች ፋውንዴሽን ፣ TEES ፣ በብሔራዊ የጤና ተቋማት እና በቴክሳስ A&M ዩኒቨርሲቲ X የእርዳታ ፕሮግራም የተደገፈ።