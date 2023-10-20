የቀደምት ብሩህ ጋላክሲዎች ምስጢር ተፈቷል፡ የቡርስቲ ኮከብ ምስረታ

የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST) ከጥቂት መቶ ሚሊዮን ዓመታት በኋላ በትልቁ ባንግ ውስጥ የተፈጠሩትን አንዳንድ የአጽናፈ ዓለሙን ቀደምት ጋላክሲዎች ምስሎችን በቅርቡ ቀርጿል። እነዚህ ጋላክሲዎች በጣም ብሩህ፣ በጣም ትልቅ እና ለዕድሜያቸው በጣም በዝግመተ ለውጥ ታይተዋል፣ ይህም መደበኛውን የኮስሞሎጂ ሞዴል ተገዳደሩ። ይሁን እንጂ ዘ አስትሮፊዚካል ጆርናል ሌተርስ በተባለው መጽሔት ላይ የወጣ አዲስ ጥናት እንደሚያመለክተው ፍንዳታ የኮከብ አፈጣጠር፣ አጭር፣ ከፍተኛ የከዋክብት መወለድን እና ሞትን ተከትሎ ረዘም ያለና ጸጥተኛ ደረጃዎችን የሚያካትት ክስተት ይህንን ምስጢር ሊያብራራ ይችላል።
ተመራማሪዎቹ ይህንን ጉዳይ ለመመርመር ከRelativistic Environments (FIRE) ፕሮጄክት የተራቀቁ የኮምፒውተር ማስመሰያዎችን ተጠቅመዋል። በJWST በተያዙት ቀደምት ጋላክሲዎች ውስጥ ለታየው አስደናቂ ብሩህነት የፈነዳ ኮከብ መፈጠር ምክንያት እንደሚሆን ገለጻዎቹ ያሳያሉ። ቡርስቲ ኮከቦች በዝቅተኛ ጋላክሲዎች ውስጥ የተለመደ ነው እና በኮከቦች አፈጣጠር እና በሱፐርኖቫ ፍንዳታዎች ይገለጻል ፣ ይህም ጋዝ ወደ ኋላ ተመልሶ አዲስ ኮከቦችን ይፈጥራል። ነገር ግን፣ ጋላክሲዎች በበቂ ሁኔታ ሲበዙ፣ ስበትነታቸው ጋላክሲውን አንድ ላይ ይይዛል እና ወደ ቋሚ ሁኔታ ያመጣዋል፣ ይህም ጋዝ እንዳይወጣ ይከላከላል።
ከተረጋገጠ፣ ይህ ማብራሪያ በመደበኛው የኮስሞሎጂ ሞዴል ላይ ማሻሻያዎችን ወይም ማስተካከያዎችን ያስወግዳል። ግኝቶቹ በኮስሚክ ንጋት ፊዚክስ ላይ ብርሃን ፈንጥቀዋል እና ስለ መጀመሪያው አጽናፈ ሰማይ ግምታዊ ግምቶችን ይቃወማሉ። ጠንካራ የክትትል ማስረጃዎችን በማቅረብ፣ JWST ስለ ጋላክሲዎች አካላዊ ዝርዝሮች ያለንን ግንዛቤ በእጅጉ ጨምሯል።
ምንጮች:
- አስትሮፊዚካል ጆርናል ደብዳቤዎች
- Guochao Sun፣ በሰሜን ምዕራብ ዩኒቨርሲቲ የድህረ-ዶክትሬት ባልደረባ
- ክላውድ-አንድሬ ፋቸር-ጊጉየር፣ በሰሜን ምዕራብ ዩኒቨርሲቲ የስነ ፈለክ ተመራማሪ