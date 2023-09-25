የመኸር ሱፐርሙን የበልግ ሰማይን ያበራል።

የበቆሎ ጨረቃ በመባልም የሚታወቀው የመኸር ጨረቃ ሐሙስ ምሽት እስከ አርብ መጀመሪያ ድረስ የሌሊት ሰማይን ታከብራለች። ይህች ሙሉ ጨረቃ ወደ መኸር መገባደጃ አካባቢ የምትገኝ ሲሆን ስሟን ያገኘችው በብርሃኗ ላይ ተመርኩዘው እስከ ምሽቱ ድረስ ሰብላቸውን በመሰብሰብ ላይ ከሚገኙት ገበሬዎች ነው። በዚህ አመት, የመኸር ጨረቃ ሱፐር ሙን ይሆናል, ከተለመደው የበለጠ ትልቅ እና ብሩህ ሆኖ ይታያል.
የሱፐርሙን ክስተት የሚከሰተው ጨረቃ ስትሞላ እና ወደ ምድር ቅርብ በሆነ ቦታ ላይ ስትሆን ነው። የዘንድሮው የመኸር ሱፐር ሙን በጁላይ ወር ካለፈችው ጨረቃ፣ ኦገስት 1 ስተርጅን እና ሰማያዊ ጨረቃን በነሐሴ 30 ተከትሎ ከአራት ተከታታይ ሱፐር ጨረቃዎች የመጨረሻው ይሆናል።
ከከፍተኛው ጫፍ በፊት እና በኋላ ባሉት ቀናት ውስጥ ኮከብ ቆጣሪዎች ሙሉ ጨረቃን ለማየት እድሉ ይኖራቸዋል። አርብ በ5፡57 am EDT ላይ ጨረቃ በሙላት ላይ ስትሆን፣ ሃሙስ ከጨለማ በኋላ ቀድሞውንም ትታያለች።
ከመኸር ሱፐር ሙን በተጨማሪ የሰማይ ተመልካቾች የሳተርንን እይታ ማየት ይችላሉ። ማክሰኞ ምሽት, ወደ ደቡብ ምስራቅ ሰማይ ሲመለከት, ፕላኔቷ በትንሹ ከጨረቃ በስተግራ እና በስተግራ በኩል ይታያል.
የሚገርመው፣ ባለፈው ወር የወጣችው የዘንድሮው እጅግ በጣም ሰማያዊ ጨረቃ ለቀጣዮቹ 14 ዓመታት የመጨረሻዋ ነው። የሚቀጥለው የሱፐር ሰማያዊ ጨረቃ ክስተቶች በጥር እና በመጋቢት 2037 ይሆናሉ።
ወደ ፊት ስንመለከት፣ መጸው 2023 በርካታ አስደሳች የሰማይ ክስተቶችን እንደሚሰጥ ቃል ገብቷል። በጥቅምት ወር በደቡብ ምዕራብ ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ "የእሳት ቀለበት" የፀሐይ ግርዶሽ ይታያል. በተጨማሪም በህዳር ወር የአዳኝ ጨረቃ እና የቬኑስ ግርዶሽ ይሆናል። በተጨማሪም በ171 ዓመታት ውስጥ ያልታየው የአንድሮሜዲስ ሜትሮ ሻወር በታህሳስ ወር ከፍተኛ ደረጃ ላይ ይውላል፣ የሰማይ ተመልካቾችን ወደ 60 የሚጠጉ ተኳሽ ኮከቦችን ያስተናግዳል።
ምንጮች:
- ናሳ
- ፎርብስ