የናሳ OSIRIS-REx ታሪካዊ የአስትሮይድ ናሙና የመመለሻ ተልዕኮን አጠናቀቀ

የናሳ የመጀመሪያ የአስትሮይድ ናሙና የመመለሻ ተልዕኮ OSIRIS-REx በሴፕቴምበር 24 ቀን ከአስትሮይድ ቤንኑ የአለት እና አቧራ ናሙናዎችን ከሰበሰበ በኋላ በተሳካ ሁኔታ ወደ ምድር አረፈ። የናሙና መመለሻ ካፕሱሉ በሂዩስተን ወደሚገኘው የናሳ ጆንሰን የጠፈር ማእከል ተወስዷል፣ ናሙናዎቹ የሚቀመጡበት እና በዓለም ዙሪያ ካሉ ሳይንቲስቶች ጋር ይጋራሉ። ይህ ተልእኮ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ፕላኔቶች እንዴት እንደተፈጠሩ እና ህይወት እንዴት እንደተጀመረ እንዲረዱ እንዲሁም በምድር አቅራቢያ ያሉ አስትሮይድስ ላይ ግንዛቤዎችን ለመስጠት ይረዳል።
ናሳ የጠፈር ተመራማሪ በ371 ቀናት ውስጥ የአሜሪካን ሪከርድ አስመዘገበ
የናሳ ጠፈርተኛ ፍራንክ ሩቢዮ 27 ቀናትን በጠፈር ላይ በማስመዝገብ የአሜሪካን ሪከርድ በማስመዝገብ ወደ ምድር ሲመለስ ሴፕቴምበር 371 ላይ ሌላ ታሪካዊ ክስተት ተፈጠረ። ሩቢዮ ከሁለት መርከበኞች ጋር በካዛክስታን በሰላም አረፈ። ይህ የተራዘመ ተልእኮ ተመራማሪዎች ለረጅም ጊዜ የሚቆይ የጠፈር በረራ በሰዎች ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ እንዲያጠኑ ያስችላቸዋል።
በናሳ የጨረቃ አርጤምስ II ተልዕኮ ላይ የተደረገ እድገት
በ NASA's Michoud Assembly Facility በአራቱም RS-25 ሞተሮች የተገጠመለት የናሳ አርጤምስ II ሙን ሮኬት ዋና መድረክ ተጠናቋል። የአርጤምስ II ጠፈርተኞች በናሳ ኬኔዲ የጠፈር ማዕከል በተደረጉ ተከታታይ የተቀናጀ የመሬት ስርዓት ሙከራዎች የመጀመሪያውን አጠናቀዋል። XNUMXኛ አርጤምስ ቀጣዩን የሰው ልጆች በጨረቃ ላይ ለማሳረፍ ባቀደው በአርጤምስ ፕሮግራም ስር የናሳ የመጀመሪያው ቡድን ተልእኮ ይሆናል።
"የእሳት ቀለበት" አመታዊ ግርዶሽ ቅድመ እይታ
ኦክቶበር 14፣ በዩናይትድ ስቴትስ ከኦሪገን እስከ ቴክሳስ ድረስ ያልተለመደ የፀሐይ ግርዶሽ ይታያል። የዓመታዊ ግርዶሽ የሚከሰተው ጨረቃ ፀሐይን ሙሉ በሙሉ ካልዘጋች ነው, ይህም "የእሳት ቀለበት" ውጤት ይፈጥራል. ይህ ክስተት ተመልካቾች ይህን ልዩ ክስተት እንዲመለከቱ እድል ይሰጣል። ስለ ግርዶሽ የበለጠ ለማወቅ solarsystem.nasa.gov/eclipsesን ይጎብኙ።
ምንጮች:
– ናሳ፡ በ1958 የተቋቋመው ናሽናል ኤሮናውቲክስ እና ህዋ አስተዳደር (ናሳ) የዩናይትድ ስቴትስ ፌደራል መንግስት ገለልተኛ ኤጀንሲ ነው።
– OSIRIS-REx፡ በ 2016 የጀመረው፣ መነሻዎቹ፣ ስፔክተራል ትርጓሜ፣ የሀብት መለያ፣ ሴኪዩሪቲ-Regolith Explorer (OSIRIS-REx) የጠፈር መንኮራኩር የናሳ የመጀመሪያው የአስትሮይድ ናሙና የመመለሻ ተልእኮ ነው።
– ዳግማዊ አርጤምስ፡ የአርጤምስ XNUMX ተልእኮ የሰው ልጆችን ወደ ጨረቃ የመመለስ ዓላማ ያለው የናሳ የአርጤምስ ፕሮግራም አካል ነው።