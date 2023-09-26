የ TRAPPIST-1 ፕላኔቶችን ከባቢ አየር በመመልከት ላይ ያሉ ተግዳሮቶች

በ TRAPPIST-1 ስርዓት ውስጥ የፕላኔቶችን ከባቢ አየር ለማጥናት የተደረገው ጥረት በቀይ ድዋርፍ ኮከብ ላይ በመሃል ላይ በሚደረገው እንቅስቃሴ እንቅፋት ሆኗል ሲል ከጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ (JWST) የተገኙ አዳዲስ ግኝቶች አመልክተዋል። የJWST መካከለኛ-ኢንፍራሬድ መሣሪያ (MIRI) ከውስጥ ያለውን ፕላኔት TRAPPIST-1b ተመልክቷል፣ እና ምናልባትም ምንም ከባቢ አየር የሌለው ባዶ አለት እንደሆነ አረጋግጧል። በሲስተም ውስጥ ለሁለተኛው ፕላኔት ተመሳሳይ ውጤቶች ተገኝተዋል, TRAPPIST-1c. እነዚህ ሁለቱ ፕላኔቶች በፀሀይ ስርዓታችን ውስጥ ከውስጥ ካለው ፕላኔት ሜርኩሪ ጋር ይመሳሰላሉ።
በሞንትሪያል ዩኒቨርሲቲ ኦሊቪያ ሊም የሚመራ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በ TRAPPIST-1 ሥርዓት ውስጥ የመጀመሪያውን የፕላኔቷን ስፔክትረም ወስደዋል፣ በተለይም TRAPPIST-1b። በJWST's Near Infrared Imager እና Slitless Spectrograph (NIRISS) የተያዘው ስፔክትረም ወፍራም ሃይድሮጂን የሚመራበትን ከባቢ አየር የሚያሳይ ማስረጃ አላሳየም። ይሁን እንጂ ምልከታዎቹ እንደሚያሳዩት የኮከቡ ተጽእኖ በመለኪያዎቹ ላይ የበላይነት እንዳለው፣ ይህም TRAPPIST-1 መኖር የሚችል መሆኑን ወይም አለመሆኑን ለመወሰን ፈታኝ ያደርገዋል።
የኤክሶፕላኔትን ከባቢ አየር መመልከት የማስተላለፊያ ስፔክትሮስኮፒን መጠቀም ይጠይቃል። ፕላኔት ኮከቡን ስታስተላልፍ አንዳንድ የከዋክብት መብራቶች በፕላኔቷ ከባቢ አየር ውስጥ ያልፋሉ። የሳይንስ ሊቃውንት በከባቢ አየር ውስጥ የሚገኙትን ጋዞች ለመለየት ይህንን ብርሃን መተንተን ይችላሉ. ነገር ግን፣ እንደ TRAPPIST-1 ያሉ ቀይ ድንክ ኮከቦች እንደ ደማቅ ፋኩሌዎች እና ጨለማ ኮከብ ቦታዎች ባሉ ተግባራቸው ይታወቃሉ፣ ይህም የፕላኔቷን ስፔክትረም ለመለካት ጣልቃ ይገባል።
የከዋክብት ፋኩሌዎች እና ነጠብጣቦች በተቃራኒው ለመምጠጥ መስመሮች ሊሳሳቱ የሚችሉ ብሩህ እና ጥቁር መስመሮችን ይፈጥራሉ. የከዋክብት ብልጭታዎች፣ ኮከቡ በጊዜያዊነት የሚያበራባቸው ያልተጠበቁ ክስተቶች፣ በመለኪያዎች ላይም ተጽዕኖ ያሳድራሉ። የኦሊቪያ ሊም ቡድን እነዚህን ተግዳሮቶች ለማቃለል ሁለት መንገዶችን ተጠቅሟል። የከዋክብት እንቅስቃሴን ሞዴል አድርገው ከመረጃው ውስጥ አስወገዱት እንዲሁም የከዋክብት ብክለትን እና የፕላኔቷን ከባቢ አየር አንድ ላይ ፈጠሩ። ሁለቱም አቀራረቦች አንድ አይነት ውጤት አስገኝተዋል፡ TRAPPIST-1b ወፍራም የሃይድሮጅን ከባቢ አየር የለውም፣ እና ስፔክትረም በኮከብ እንቅስቃሴ ሙሉ በሙሉ ሊገለፅ ይችላል።
ነገር ግን፣ በኮከቡ ተግባር የገቡት እርግጠኛ ያልሆኑ ነገሮች በአሁኑ ጊዜ እንዲህ ያለውን ከባቢ አየር ለመለየት ከሚያስፈልገው ትክክለኛነት በላይ ስለሆኑ TRAPPIST-1b የውሃ ትነት፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ወይም ሚቴን ያለው ቀጭን ከባቢ አየር ስለመኖሩ እርግጠኛ አይደለም። እነዚህ ተግዳሮቶች በ TRAPPIST-1 ውስጥ ያሉትን ሌሎች ፕላኔቶችን ሲመለከቱ በተለይም በመኖሪያ አካባቢ ውስጥ የሚገኙትን ፕላኔቶች ሲመለከቱ ከፍተኛ ችግር ይፈጥራሉ ምክንያቱም የኮከቡ እንቅስቃሴ የከባቢ አየር ምልክቶችን ለመለየት አስቸጋሪ ያደርገዋል።
ግኝቶቹ በአስትሮፊዚካል ጆርናል ደብዳቤዎች ታትመዋል።
ምንጮች:
- አስትሮፊዚካል ጆርናል ደብዳቤዎች