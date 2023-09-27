የናሳ ቻንድራ ኦብዘርቫቶሪ በኮከብ ፍንዳታ ላይ አዲስ ብርሃን ፈነጠቀ

የናሳው የቻንድራ ኤክስሬይ ኦብዘርቫቶሪ ለመጀመሪያ ጊዜ በ19ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ስለታየው የኮከብ ፍንዳታ አዳዲስ ግንዛቤዎችን ለዋክብት ተመራማሪዎች ሰጥቷል። ፍንዳታው የተከሰተው በ7,500 የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ በሚገኘው የሁለትዮሽ ኮከብ ስርዓት ኢታ ካሪና ውስጥ ነው። በሁለት አስርት አመታት ውስጥ ታዛቢው አሁን ወደ ፊልም የተጠናከረ መረጃን ሰብስቦ በሰአት እስከ 4.5 ሚሊዮን ማይል ፍጥነት ያለው የከዋክብት ፍንዳታ መስፋፋቱን ያሳያል።
ኤታ ካሪና ሁለት ግዙፍ ኮከቦችን ያቀፈ ነው፣ አንደኛው ከፀሐይ 90 እጥፍ የሚጠጋ ሲሆን ሌላኛው ከፀሐይ 30 እጥፍ ገደማ ነው። በ 19 ኛው ክፍለ ዘመን, ስርዓቱ "ታላቅ ፍንዳታ" በመባል የሚታወቀው ግዙፍ ፍንዳታ አጋጥሞታል, በዚህ ጊዜ ኤታ ካሪና ከ 10 እስከ 45 ጊዜ የፀሐይን ብዛትን አስወጣች. ይህ በከዋክብት ተቃራኒ ጎኖች ላይ ሆሙንኩለስ ኔቡላ በመባል የሚታወቁት ጥንድ የጋዝ ደመናዎች እንዲፈጠሩ ምክንያት ሆኗል.
በናሳ የጎዳርድ የጠፈር በረራ ማእከል በሚካኤል ኮርኮርን የተመራ በቅርብ ጊዜ የተደረገ ጥናት ከቻንድራ እና ከአውሮፓው የጠፈር ኤጀንሲ XMM-Newton የተገኘውን መረጃ ተጠቅሞ ከሆሙንኩለስ ኔቡላ ውጪ ከዚህ ቀደም የማይታወቅ ደካማ የኤክስሬይ ቅርፊት ተገኝቷል። ኮርኮሮን ይህንን ዛጎል ከታላቁ ፍንዳታ የፈነዳ ማዕበል በማለት ተርጉሞታል፣ ይህም ኔቡላም ሆነ ውጫዊው ዛጎል ከ1843ቱ ፍንዳታ በፊት ከኤታ ካሪና ከተባረሩ ነገሮች እንደመጡ ይጠቁማል።
ጥናቱ ቀደም ሲል ከተደረጉት ምልከታዎች ጋር በሚጣጣም መልኩ የኤታ ካሪና የራጅ ብሩህነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ መምጣቱን አመልክቷል። ተመራማሪዎቹ ቀላል ሞዴልን በመጠቀም በታላቁ ፍንዳታ ወቅት የኮከብ ሥርዓቱን የኤክስሬይ ብሩህነት ገምተው ከተወጡት ነገሮች ፍጥነት ጋር በማጣመር ፍንዳታው ሁለት ፍንዳታዎችን ያካተተ መሆኑን ለማወቅ ችለዋል። የመጀመሪያው ፈጣን እና ዝቅተኛ እፍጋት ጋዝ በፍጥነት ማስወጣትን ያካትታል፣ በመቀጠልም ጥቅጥቅ ያለ ጋዝ በዝግታ መውጣቱንና በመጨረሻም ሆሙንኩለስ ኔቡላን ፈጠረ።
ዘ አስትሮፊዚካል ጆርናል ላይ የታተመው ይህ ጥናት ታላቁ ፍንዳታ የተቀሰቀሰው የሁለት ኮከቦች ውህደት በመጀመሪያ የሶስትዮሽ ስርዓት ነው የሚለውን መላምት ይደግፋል። ይህ ውህደት ቁሳቁስ በጠፍጣፋ አውሮፕላን ውስጥ ስለሚወጣ በኤክስሬይ ላይ የሚታየውን ቀለበት የሚመስል መዋቅርን ያብራራል።
በአጠቃላይ፣ የናሳ ቻንድራ ኦብዘርቫቶሪ ስለ ኢታ ካሪና ኮከብ ፍንዳታ አዲስ ጠቃሚ መረጃ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎችን አቅርቧል፣ ይህም አስደናቂ የሰማይ ክስተት ስልቶችን እና ታሪክን በማብራት ላይ ነው።
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