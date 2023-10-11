ናሳ የሚገርም የብረታ ብረት አስትሮይድን ለማሰስ Psyche የሚባል

ናሳ በአብዛኛው ከብረት የተሰራ ነው ተብሎ የሚታመነውን ሳይቼ የተባለ አስትሮይድ የማሰስ ታላቅ ተልዕኮ ጀምሯል። በአሪዞና ስቴት ዩኒቨርሲቲ በሊንዲ ኤልኪንስ-ታንቶን የሚመራው ይህ ተልዕኮ ናሳ ብረት ያለበትን ዓለም ሲጎበኝ የመጀመሪያ ጊዜ ነው። በሮክ፣ በረዶ ወይም ጋዝ ላይ ካተኮሩ ቀደምት ተልእኮዎች በተለየ፣ የሳይቼ የጠፈር መንኮራኩር በብረት የበለፀጉ ኮር ፕላኔቶች አፈጣጠር ላይ ግንዛቤዎችን ለመስጠት ያለመ ነው።
የማሳቹሴትስ ስፋትን ሲለካ አስትሮይድ ሳይቼ በ1852 ተገኘ። ተመራማሪዎች ከ30 እስከ 60 በመቶ የሚጠጋ ብረት በክብደቱ የተነሳ እንደሚገኝ ይገምታሉ። የጠፈር መንኮራኩሩ ስለ አካላዊ ቁመናው የተወሰነ እውቀት ቢኖረውም በነሀሴ 2029 አስትሮይድ ከደረሰ በኋላ ምስሎችን ይይዛል።
ሳይኪ በብረት እሾህ የተከበቡ ጉድጓዶች ሊኖሩት እንደሚችል ሳይንቲስቶች ይገምታሉ። አስትሮይድ ትላልቅ የብረት ቋጥኞች እና የአረንጓዴ-ቢጫ ላቫ ፍሰቶችን ቅሪቶች ያሳያል። የአሁን ምልከታ ቴሌስኮፖች ፕሲቺን እንደ ብርሃን ነጥብ እንዲያዩት የሚፈቅደው ከ150 ሚሊዮን ማይል በላይ ርቆ የሚገኘው በማርስ እና ጁፒተር መካከል ባለው ዋናው የአስትሮይድ ቀበቶ ውጫዊ ክልል ውስጥ ስለሆነ ነው።
Psyche የጠፈር መንኮራኩሩ በፍሎሪዳ ከሚገኘው ኬኔዲ የጠፈር ማእከል በ SpaceX ሮኬት ላይ ትተኮራለች ፣የመጀመሪያው እድል ሐሙስ ጥዋት በ10:16 am EDT።
ይህ ተልእኮ ሳይንቲስቶች የሰማይ አካላትን አፈጣጠር እና ስብጥር በጥልቀት እንዲመረምሩ፣ በራሳችን የፕላኔታችን እምብርት ታሪክ ላይ ብርሃን እንዲሰጡ ልዩ እድል ይሰጣል።
ምንጮች:
- ብሔራዊ የህዝብ ሬዲዮ
- ናሳ / JPL-ካልቴክ