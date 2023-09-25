የናሳ OSIRIS-REx ተልዕኮ፡ አንድ የጠፈር መንኮራኩር በአስትሮይድ ናሙና ነው የሚመለሰው እንጂ ዞምቢዎች አይደሉም።

ሲኒፊለሶች በህይወት ሙታን ምሽት በተባለው ፊልም ላይ የሞቱት ሙታን ከቬኑስ በሚመለሱት የጠፈር ምርምር ጨረሮች ምክንያት የተፈጠረውን ምናባዊ ሁኔታ ያስታውሳሉ። ለፊልም አዝናኝ ፅንሰ-ሀሳብ ቢሆንም፣ ናሳ የቅርብ ጊዜ ተልእኳቸው ዞምቢዎችን እንደማያጠቃልል ለሁሉም ማረጋገጥ ይፈልጋል። እሁድ እለት፣ OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር ወደ አስትሮይድ 101955 ቤንኑ የሰባት አመት ጉዞውን በተሳካ ሁኔታ አጠናቀቀ፣ ይህም የድንጋይ እና አቧራ ናሙና አምጥቷል።
የናሳ አስተዳዳሪ ቢል ኔልሰን ቤንኑ በመሬት ላይ የመነካካት እድሉ ጠባብ በመሆኑ አደገኛ ሊሆን የሚችል አስትሮይድ እንደሆነ አብራርተዋል። ሆኖም፣ ይህ ስያሜ በጆርጅ ኤ. ሮሜሮ ፊልም ላይ ከተገለጹት ዞምቢዎች ካላቸው አደጋዎች ጋር መምታታት የለበትም። የዚህ ተልእኮ ዋና ትኩረት ስለ ስርዓታችን የመጀመሪያ ስብጥር ጠቃሚ መረጃዎችን መሰብሰብ ነው። የሳይንስ ሊቃውንት የአስትሮይድ ይዘት ስለ ፕላኔቶች አፈጣጠር፣ ስለ ኦርጋኒክ ሞለኪውሎች እና ስለ ፈሳሽ ውሃ ሁኔታ ግንዛቤዎችን እንደሚሰጥ ተስፋ ያደርጋሉ።
ከሶስት አመት ጉዞ በኋላ፣ OSIRIS-REx የናሙና መመለሻ ካፕሱሉን ከዩታ በላይ አወረደ። ካፕሱሉ በከባቢ አየር ውስጥ ወርዶ በቀስታ በፓራሹት ወደ መሬት ገባ። የናሳ ሰራተኞች ሁሉም የደህንነት እርምጃዎች መያዛቸውን በማረጋገጥ በጥንቃቄ ወደ ካፕሱሉ ቀረቡ። ምንም እንኳን ጃኤክስኤ፣ የጃፓን የጠፈር ኤጀንሲ ምንም አይነት ችግር ሳይገጥመው ተመሳሳይ ተልዕኮዎችን ቢያጠናቅቅም ናሳ ምንም አይነት ብክለትን ለመከላከል ተጨማሪ ጥንቃቄ አድርጓል።
የ OSIRIS-REx ካፕሱል ወዲያውኑ ወደ ንጹህ ክፍል ተላልፏል እና ቀጣይነት ያለው የናይትሮጅን ፍሰት እንዲኖር ተደርጓል. ይህ ሂደት ለምርምር ዓላማዎች የናሙናውን ንጽሕና ለመጠበቅ ያለመ ነው። ዋናው አላማ ከምድራዊ ጉዳይ ጋር ያለውን ግንኙነት ማስወገድ እንጂ በጆንሰን የጠፈር ማእከል የዞምቢዎችን ወረርሽኝ መከላከል አይደለም።
የምርምር ወሰንን ለማስፋት ናሳ እስከ አንድ አራተኛ የሚሆነውን የቤንኑ ናሙና ለዓለም አቀፍ ሳይንቲስቶች ለማከፋፈል አቅዷል። ከ 233 ተቋማት 38 ሳይንቲስቶችን ያቀፈው የ OSIRIS-REx ቡድን የናሙናውን የተወሰነ ክፍል ይቀበላል። የካናዳ የጠፈር ኤጀንሲ እና JAXA ትናንሽ ክፍሎችን ይቀበላሉ, አብዛኛዎቹ በናሳ ጆንሰን የጠፈር ማእከል ለወደፊቱ ሳይንቲስቶች ይጠበቃሉ.
ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር አሰሳውን የቀጠለ ሲሆን አሁን ወደሚቀጥለው መድረሻው አስትሮይድ 99942 አፖፊስ እየተጓዘ ነው። የሕያዋን ሙታን ምሽት ከተሰኘው ፊልም ጀምሮ ናሳ የጠፈርን ምስጢር ለመረዳት ያደረገው ጥረት ረጅም ርቀት ተጉዟል፣ነገር ግን እርግጠኛ ሁን የ OSIRIS-REx ተልዕኮ መመለስ ምንም ያልሞቱ ፍጥረታትን አያጠቃልልም።
ምንጮች:
- [የሙታን ምሽት](https://youtube.com/watch?v=xj0O-fLSV7c&start=22&feature=oembed)
- ናሳ የትዊተር መለያ