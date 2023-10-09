ውብ የሆነው NGC 6951፡ የጥበብ ስራ በውጪ ህዋ

ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ ለዓመታት ስፍር ቁጥር የሌላቸው አስደናቂ የጋላክሲዎች ምስሎችን ሰጥቶናል፣ እና በስብስቡ ላይ ያለው የቅርብ ጊዜ ተጨማሪ ነገር ከዚህ የተለየ አይደለም። NGC 78 6951 ሚሊዮን የብርሃን ዓመታት ርቆ የሚገኘው፣ በደማቅ ሰማያዊ ጠመዝማዛ ክንዶቹ፣ በከዋክብት ስብስቦች እና በጥቁር ብርቱካን አቧራ ዱካዎች የሚማርክ የተከለከለ ጠመዝማዛ ጋላክሲ ነው። የጋላክሲው ማእከል በከዋክብት ፣ በጋዝ እና በአቧራ ቀለበት የተከበበ ግዙፍ ጥቁር ቀዳዳ ያለው ሲሆን ይህም የክብ ቀለበት በመባል ይታወቃል።
የኤንጂሲ 6951 ምስል የተሰበሰበው በ3 የጠፈር ተመራማሪዎች አገልግሎት በሚሰጡበት ወቅት የተጫኑትን ሃብል ሰፊ ፊልድ ካሜራ 2009 እና የላቀ ካሜራን በመጠቀም ነው። የሩቅ ግዛት.
NGC 6951 በጣም አስደናቂ ታሪክ አለው፣ ከፍተኛ የኮከብ አፈጣጠር ፍጥነቱ ከ800 ሚሊዮን ዓመታት በፊት የተከሰተ ነው። ከ300 ሚሊዮን ዓመታት ቆይታ በኋላ የኮከብ ፋብሪካው እንደገና መጀመሩን እና ባለፉት 25 ዓመታት ውስጥ ጋላክሲው ስድስት ዋና ዋና የሱፐርኖቫ ፍንዳታዎችን ተመልክቷል። በNGC 6951 የኮከብ ስብስቦች አማካኝ ዕድሜ ከ200 እስከ 300 ሚሊዮን ዓመታት አካባቢ ነው፣ አንዳንዶቹ እስከ አንድ ቢሊዮን ዓመት ዕድሜ ያላቸው።
በመደበኛነት እንደ II ዓይነት ሴይፈርት ጋላክሲ፣ NGC 6951 ጉልህ የሆነ የኢንፍራሬድ ጨረሮችን ያመነጫል እና በመሃል ላይ ቀስ ብሎ የሚንቀሳቀስ ጋዝ ነገር አለው። ይሁን እንጂ አንዳንድ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ደካማ ionized ወይም ገለልተኛ አተሞችን የሚያመነጨው ዝቅተኛ-ionization የኑክሌር ልቀትን-መስመር ክልል (LINER) ጋላክሲ አድርገው ይመድባሉ። የእነዚህ ባህሪያት ጥምረት NGC 6951 ልዩ እና ማራኪ የሰማይ ነገር ያደርገዋል።
ከኦክቶበር 2 እስከ ኦክቶበር 7 ባለው ጊዜ ውስጥ ናሳ የምስል መልቀቅ ዘመቻቸው አካል በሆነው በሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ የተነሳውን አዲስ ምስል ያሳያል። NGC 6951 ሃብል ከዓለማችን ባሻገር ያለውን ማለቂያ የሌለውን ውበት በማስታወስ ከሚገልጥላቸው የዩኒቨርስ ድንቆች አንዱ ነው።
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