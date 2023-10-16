ከዚህ በፊት ሰምተህ የማታውቀው የማይታመን እውነታዎች

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ማር ፈጽሞ እንደማይበላሽ ያውቃሉ? አርኪኦሎጂስቶች ከ3,000 ዓመታት በላይ ዕድሜ ያስቆጠሩ እና አሁንም ፍጹም ለምግብነት የሚውሉ በጥንቷ ግብፅ መቃብሮች ውስጥ የማር ማሰሮ አግኝተዋል። ማር ተፈጥሯዊ መከላከያዎች እና አነስተኛ የእርጥበት መጠን ያለው ሲሆን ይህም የባክቴሪያ እና የእርሾን እድገትን ይከላከላል.
ስለ ጥንት ጊዜ ስንናገር ክሊዎፓትራ ከታላቁ የጊዛ ፒራሚድ ግንባታ ይልቅ ለፒዛ ሃት ህንፃ ቅርብ ይኖር እንደነበር ያውቃሉ? የክሊዮፓትራ የግዛት ዘመን ያበቃው በ30 ዓክልበ፣ ታላቁ ፒራሚድ ግን የተጠናቀቀው በ2560 ዓክልበ አካባቢ ነው። በሌላ በኩል ፒዛ ሃት የተቋቋመው በ1958 ነው።
የታይታኒክ ደጋፊ ከሆንክ፣ ዛሬም በሕይወት የተረፉ ሰዎች እንዳሉ ስታውቅ ትገረማለህ። በታይታኒክ ታናሽ ተሳፋሪ ሚልቪና ዲን በ2009 ከዚህ አለም በሞት ተለይታለች፣ ነገር ግን ሌሎች ጥቂት ሰዎች ከአደጋው ለማምለጥ እና ረጅም እድሜ ለመኖር የታደሉ አሉ።
አናናስ ከጥድ ዛፎች ጋር ምንም ግንኙነት ከሌለው ለምን አናናስ ይባላል ብለው አስበህ ታውቃለህ? ደህና ፣ “አናናስ” የሚለው ስም የመጣው ከፍሬው ከጥድ ኮኖች ጋር ተመሳሳይነት ካለው ነው። "ፖም" የሚለው ቃል በኋላ ላይ የተጨመረው ጣፋጭ እና ፖም በሚመስል ጣዕም ምክንያት ነው.
እዚህ ላይ ሌላ አእምሮን የሚነፍስ እውነታ አለ፡- ሰዎች ወደ ጨረቃ የሄዱት ወደ ውቅያኖስ ጥልቅ ክፍል ከሄዱት የበለጠ ጊዜ ነው። 12 ሰዎች በጨረቃ ላይ ሲራመዱ ሦስቱ ብቻ የደረሱት የማሪያና ትሬንች ግርጌ ሲሆን በውቅያኖስ ውስጥ በጣም ጥልቅ የሆነው በምዕራባዊ ፓስፊክ ውስጥ ነው።
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