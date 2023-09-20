ግሊዝ 367 ለ፡ እጅግ በጣም ጥቅጥቅ ያለ ኤክስፖፕላኔት ሚስጥራዊ አመጣጥ

የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ግሊሴ 367 ቢ የተሰኘ አስደናቂ ኤክስኦፕላኔት አግኝተዋል፣ በተጨማሪም ታሃይ በመባልም ይታወቃል፣ ይህ ልዩ ባህሪ ስላለው ትኩረታቸውን ስቧል። ግላይዝ 367 ቢ በ Ultrashort Period (USP) ፕላኔት ተመድቧል፣ በ7.7 ሰአታት ውስጥ በኮከብ ዙሪያ ምህዋርን ያጠናቅቃል። እስካሁን ከተለዩት 200 የሚጠጉ የዩኤስፒ ፕላኔቶች አንዱ ነው። ነገር ግን፣ ግሊዝ 367 ቢን የሚለየው አስደናቂው ጥግግት ነው፣ ከምድር በእጥፍ የሚጠጋ።
እንዲህ ባለው ከፍተኛ ጥግግት፣ ሳይንቲስቶች ግሊዝ 367 ቢ ሙሉ በሙሉ ከሞላ ጎደል ከብረት የተሠራ መሆን አለበት ብለው ያምናሉ፣ ምክንያቱም ድንጋያማው መጎናጸፊያው ስለተነጠቀ። በጊሊዝ 367 ለ ላይ በቅርቡ የተደረገ ጥናት መሪ ደራሲ ኤሊሳ ጎፎ፣ ዓለታማ ካባ ከሌለው ምድር መሰል ፕላኔት ጋር አወዳድሮታል።
ግሊዝ 367 ቢ መጀመሪያ የተገኘው ከናሳ ትራንዚቲንግ ኤክስፖፕላኔት ሰርቬይ ሳተላይት (TESS) የተገኘውን መረጃ በመጠቀም ነው። ቀጣይ ምርምር መለኪያዎችን አሻሽሏል እና ስለ መጠኑ እና ራዲየስ የበለጠ ትክክለኛ ግምት አቅርቧል። የፕላኔቷ ክብደት አሁን ከመሬት 63% እንዲሆን ተወስኗል ፣ እና ራዲየስ ከምድር 70% ነው።
የ Gliese 367 b ከሚባሉት አስገራሚ ገጽታዎች አንዱ መነሻው ነው. ፕላኔቷ አሁን ባለችበት ሁኔታ መፈጠሩ በጣም የማይመስል ነገር ነው። አንዱ ሊሆን የሚችለው የፕላኔቷ መጎናጸፊያ መጎናጸፊያው የተራቆተው በአደጋ ክስተት ወይም ከሌሎች ፕሮቶፕላኔቶች ጋር በተፈጠረው ግጭት ነው። ሌላው አማራጭ ግሊሴ 367 ቢ በተፈጠረው የፕሮቶፕላኔት ዲስክ ውስጥ በብረት የበለፀገ ክልል ተከቦ ነበር.
በጎፎ እና በቡድኗ የተደረገው ጥናት በግላይዝ 367 ስርዓት ውስጥ ሁለት ተጨማሪ ፕላኔቶች መኖራቸውን አሳይቷል፡ ግሊሴ 367 ሲ እና መ. የእነዚህ ተጨማሪ ፕላኔቶች መኖር የዩኤስፒ ፕላኔቶች ብዙ ፕላኔቶች ባሉባቸው ስርዓቶች ውስጥ ይገኛሉ የሚለውን ሀሳብ ይደግፋል ፣ ይህም ሊፈጠሩ የሚችሉ ሁኔታዎችን ይጠቁማል።
ግሊዝ 367 ለ ሱፐር-ሜርኩሪስ የተባለ ልዩ የኤክሶፕላኔቶች ክፍል አባል ነው። እነዚህ ፕላኔቶች ከሜርኩሪ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ቅንብር አላቸው ነገር ግን ትላልቅ እና ጥቅጥቅ ያሉ ናቸው. ግላይዝ 367 ቢ በተለይም እስካሁን የተገኘው ጥቅጥቅ ያለ የዩኤስፒ ፕላኔት ሲሆን ከክብሯ 91 በመቶ የሚሆነውን የብረት ኮር ነው።
የ Gliese 367 b ትክክለኛ አመጣጥ እንቆቅልሽ ሆኖ ሳለ፣ ያልተለመዱ ባህሪያቱ አሁን ያሉትን የፕላኔቶች አፈጣጠር ሞዴሎች መገዳደራቸውን ቀጥለዋል። የዚህ አስደናቂ ኤክሶፕላኔት ተጨማሪ ጥናቶች እና ምልከታዎች በከባድ ሁኔታዎች ውስጥ ስለ ፕላኔቶች አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሊሰጡ ይችላሉ።
ምንጮች:
- የአስትሮፊዚካል ጆርናል ደብዳቤዎች - “ኩባንያ ለከፍተኛ ከፍተኛ ጥግግት፣ እጅግ በጣም አጭር ጊዜ ንዑስ-ምድር GJ 367 ለ፡ ሁለት ተጨማሪ ዝቅተኛ-ጅምላ ፕላኔቶችን በ11.5 እና 34 ቀናት ውስጥ ማግኘት”
- የቱሪን ዩኒቨርሲቲ - ኤሊሳ ጎፎ ፣ መሪ ደራሲ
– የናሳ ጎዳርድ የጠፈር በረራ ማዕከል – የናሳ ትራንዚት ኤክስፖፕላኔት ዳሰሳ ሳተላይት
- የአውሮፓ ደቡባዊ ኦብዘርቫቶሪ