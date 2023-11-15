የታዝማኒያ ዲያብሎስ፡ የከዋክብት እንቆቅልሽ እንደገና ተገኘ

ሳይንቲስቶች ፈንጂ ከሞተ በኋላ በድንገት ወደ ሕይወት የተመለሰውን ከሩቅ ኮከብ በመመልከት አስደናቂ የሆነ ግኝት ወስደዋል። AT2022tsd የተሰየመው እና በፍቅር “የታዝማኒያ ዲያብሎስ” ተብሎ የተጠራው ይህ እንደገና የተሰራው ኮከብ ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ የፍላጭ እንቅስቃሴ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን ሲማርክ ቆይቷል። ፈጣኑ ፈጣን ሰማያዊ ኦፕቲካል ትራንዚየቶች (LFBOTs) በመባል የሚታወቁት እነዚህ ሃይለኛ ፍላይዎች ሁለቱም በሚያስደንቅ ሁኔታ ብሩህ እና በሚያስደንቅ ሁኔታ አጭር ጊዜ የሚቆዩ ናቸው፣ እያንዳንዳቸው ለጥቂት ደቂቃዎች ብቻ የሚቆዩ ናቸው። ሆኖም፣ ከ100 ቀናት በኋላም ቢሆን፣ እሳተ ገሞራዎቹ እንደ መጀመሪያው ፍንዳታ ኃይለኛ ሆነው ይቆያሉ፣ ይህም ቀደም ሲል ስለ ከዋክብት አደጋዎች የሚያውቁትን ሁሉ ይቃወማሉ።
እ.ኤ.አ. በ2018 ለመጀመሪያ ጊዜ እውቅና ካገኙ በኋላ LFBOT ተመራማሪዎችን በከፍተኛ ተፈጥሮአቸው እና በፍጥነት በመጥፋታቸው ግራ ተጋብተዋል። ሆኖም፣ የታዝማኒያ ዲያብሎስ የብርሃን ማዕበል በመጨረሻ ምንጫቸው ላይ የተወሰነ ብርሃን ሊፈጥር ይችላል። በዚህ የሰማይ ክስተት የሚታየው ባህሪ ከLFBOT በስተጀርባ ያለው አንቀሳቃሽ ኃይል ጥቁር ቀዳዳ ወይም የኒውትሮን ኮከብ ሊሆን እንደሚችል ይጠቁማል። የኮርኔል ዩኒቨርሲቲ የምርምር መሪ ደራሲ አና YQ ሆ “እነዚህን መሰል እብጠቶች የሚፈጥር ምንም ነገር የለም ብለን አናምንም” ሲሉ ገልጻለች። ይህ አስደናቂ ግንዛቤ የዓመታት ክርክርን የሚፈታ እና የከዋክብት ቀሪዎችን እንቅስቃሴ ለማጥናት ልዩ እድል ይሰጣል።
የታዝማኒያ ዲያብሎስ ግኝት ሊሳካ የቻለው ሳይንቲስቶች እጅግ በጣም ብዙ የሆኑ መረጃዎችን ለመተንተን ፈጠራ ሶፍትዌርን በመጠቀም ባደረጉት ትጋት የተሞላበት ጥረት ነው። በአና YQ ሆ የሚመራው የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ቡድን በ14 ቀናት ውስጥ የሚለቀቁትን 120 መደበኛ ያልሆነ የብርሃን ምቶች በማግኘታቸው ገና ያልተገኙ ተጨማሪ የእሳት ቃጠሎዎች ሊኖሩ እንደሚችሉ ያሳያል። የታዝማኒያ ዲያብሎስ “ወደ ሕይወት መመለስ” አስደናቂ ምልከታ ስለ አጽናፈ ዓለም አደጋዎች ያሉ ንድፈ ሐሳቦችን ይፈትሻል እና የኮከቦችን የሕይወት ዑደት ለማጥናት አዲስ መንገድ ይከፍታል።
ሳይንቲስቶች ለእነዚህ የብርሃን ፍንዳታዎች መንስኤ የሆኑትን ሂደቶች በመመርመር ከዋክብት እሳታማ ጥፋታቸውን እና የሚተዉትን ቅሪት እንዴት እንደሚገናኙ ጥልቅ ግንዛቤ ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ። በጥቁር ቀዳዳ መግነጢሳዊ መስክ የሚንቀሳቀሱ የቁስ ጄቶች በአሁኑ ጊዜ ዋነኛ ተጠርጣሪዎች ናቸው። ነገር ግን፣ የ LFBOTs የመጋጨት እና ጥቁር ጉድጓዶችን በማዋሃድ የሚከሰቱ እድሎች ሊወገዱ አይችሉም። ይህ ተንኮለኛ ግኝት ስለ አጽናፈ ዓለም ውስብስብ አሠራር እና ስለ ኮከቦች “ሕይወት” ወደ “ሞት” ስለሚለወጡት ጠቃሚ ግንዛቤዎች ሊሰጥ ይችላል።
በተከበረው ኔቸር በተሰኘው ጆርናል ላይ የታተመው የቡድኑ ጥናት ስለ ከዋክብት ክስተቶች ያለን ግንዛቤ ላይ ትልቅ እድገት ያሳያል። በታዝማኒያ ዲያብሎስ መሳጭ ተረት አማካኝነት የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የአጽናፈ ሰማይን እንቆቅልሾች ወደመግለጽ አስደናቂ ጉዞ ጀመሩ።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
ፈጣኑ ሰማያዊ ኦፕቲካል ትራንዚየቶች (LFBOTs) ምንድን ናቸው?
አንጸባራቂ ፈጣን ሰማያዊ ኦፕቲካል ትራንዚየቶች (LFBOTs) በሩቅ ኮከቦች ላይ የሚታዩ ብርቅዬ፣ አጭር ጊዜ የሚቆዩ እና ከፍተኛ ኃይል ያላቸው ፍንዳታዎች ናቸው። ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ብሩህነታቸው እና በፍጥነት በመጥፋታቸው ምክንያት ከሌሎች ሱፐርኖቫ ወይም ፈጣን ሰማያዊ ኦፕቲካል ትራንዚየቶች (FBOTs) የተለዩ ናቸው።
የታዝማኒያ ዲያብሎስ ግኝት አስፈላጊነት ምንድነው?
በይፋ AT2022tsd ተብሎ የተሰየመው የታዝማኒያ ሰይጣን በLFBOT ጥናት ውስጥ አስደናቂ ግኝትን ይወክላል። ልዩ የሆነ የፍላጎት እንቅስቃሴ እንደሚያሳየው እነዚህን የጠፈር አደጋዎች የሚያሽከረክረው ሞተር ጥቁር ቀዳዳ ወይም የኒውትሮን ኮከብ ሊሆን ይችላል። ይህ ግኝት ቀደም ሲል ያልታየውን የከዋክብት ቅሪቶች እንቅስቃሴን በቀጥታ ለማጥናት ያቀርባል.
ሳይንቲስቶች ከ LFBOT በስተጀርባ ያሉትን ሂደቶች ለመመርመር ያቀዱት እንዴት ነው?
ሳይንቲስቶች በ LFBOT ውስጥ ለሚታየው የብርሃን ፍንዳታ ተጠያቂ የሆኑትን ዘዴዎች ለመመርመር አስበዋል. በአሁኑ ጊዜ በጥቁር ቀዳዳ መግነጢሳዊ መስክ የሚንቀሳቀሱ የቁስ ጄቶች እንደ መሪ ማብራሪያ ይቆጠራሉ። ነገር ግን፣ LFBOTዎች በመጋጨታቸው እና ጥቁር ጉድጓዶችን በማዋሃድ የሚከሰቱ ዕድሎች አሁንም እየተጣራ ነው። ሳይንቲስቶች እነዚህን ሂደቶች በመፍታት ከዋክብት ከ“ሕይወት” ወደ “ሞት” እንዴት እንደሚሸጋገሩ የተሻለ ግንዛቤ ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ።